    1444
    Блоги | Черновики и неснятые
    #Джеймс Кэмерон #Чужой

    «Чужие» Кэмерона: неожиданный сюжет, который не вошёл в фильм

    28 июня 2023
    Фото аватара
    28.06.2023
    674
    5 минут на чтение
    #Джеймс Кэмерон #Чужой
    «Чужие» Кэмерона: сюжет, который не вошёл в фильм

    Изучение старых сценариев классических фильмов интересно тем, что порой позволяет совершить неожиданные открытия и находить факты, про которые не узнать даже если посмотреть все имеющиеся документалки и интервью. При том, это может произойти совершенно внезапно. Просто потому, что где-то вдруг всплыла до этого ранее неизвестная версия сценария.

    «Чужие» Джеймса Кэмерона — прекрасный пример подобного. Это мой любимый фильм, в свое время я отсмотрел и прочитал очень много материалов о его создании и считал, что вряд ли меня чем-то можно удивить.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 9

    Однако пару лет назад была выпущена книга The Making of Aliens Дж. У. Ринзлера, которому удалось достать некоторых из ранних черновиков сценария. Среди них — первый продюсерский аутлайн, написанный еще до прихода в проект Джеймса Кэмерона. Оказалось, что идея переместить действие сиквела на 60 лет в будущее и развернуть его в появившейся на LV-426 колонии изначально принадлежала именно продюсерам, а не Кэмерону. Хотя конечно, в их документе были и очень странные идеи. Например, в финале герои должны были проникнуть в инопланетный корабль, узнать, что чужие — «антижизненная сила» (что бы это ни значило), и реверсировать ее, что привело бы к взрыву всех ксеноморфов. Доберись задумка до итогового фильма, видимо, получилось бы классическое фантастическое клише «взорви командный центр/убей финального босса, и вся вражеская армия умрет/выключится/сдастся».

    Ринзлеру также удалось добраться до так и не дописанной первой полноценной версии сценария картины. Кэмерон не успел ее закончить из-за того, что ему надо было приступать к съемкам «Терминатора». К сожалению, он дал лишь краткий пересказ текста, но и в нем была пара любопытных деталей. Так, когда Рипли соглашалась вернутьcя на LV-426 оказывалось, что кот Джонси на самом деле не пережил 57-летнего криосна, и компания заменила его роботом, чтобы поберечь чувства Рипли. Шьямалан, конечно, бы оценил такой твист, но в нем откровенно мало смысла. Кэмерон поступил верно, в дальнейшем убрав его.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 5

    Куда интереснее , что в той версии, судя по всему, было два злодея-человека. Первый, как и итоговом фильме, Берк, а второй — ксенобиолог по имени Лайдекер. К сожалению, поскольку Кэмерон так и не дописал тот сценарий до конца, мы уже вряд ли узнаем, какой была его изначальная задумка.

    Но недавно мне удалось достать еще один сценарий «Чужих», про существование которого я не знал. К сожалению, у него нет титульной страницы, так что не могу сказать, когда именно он был написан. Очевидно, где-то в промежутке между осенью 1984 года (когда вышел «Терминатор») и февралем 1985 года, когда Кэмерон закончил ту версию сценария, которую студия в итоге и запустила в производство (ее текст можно найти в интернете).

    Честно говоря, я не ожидал найти какие-то радикальные различия — может быть немного другие описания, отличающиеся диалоги, но ничего сверх этого. Тем большим было мое удивление, когда оказалось, что в этом сценарии был целый подсюжет, про существование которого я и не подозревал и который вызывает ассоциации с «Чужим: Завет».

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 3

    Итак, по задумке Кэмерона, во время прочесывания колонии морпехи должны были найти не одного, а двух выживших. Первый — Ньют, а второй — странно выглядящий человек с уже знакомым нам именем Лайдекер. Он показал морпехам видеозаписи, как колонисты доставили зараженных лицехватами в медотсек и как из них затем вырвались чужие.  Лайдекер рассказал историю гибели колонии, а также упомянул, что поселенцы успели взорвать инопланетный корабль при помощи миниатюрного ядерного заряда, использовавшегося шахтерами для  геологоразведки. Эта новость, конечно, очень расстроила Берка.

    Но Рипли почувствовала какой-то подвох и, используя одолженный у Хикса нож, быстро подтвердила свои подозрения. Оказалось, что Лайдекер — андроид, выдававший себя за человека. Взрыв во время схватки с чужими что-то повредил в его схемах, из-за чего он перестал подчиняться людям. После раскрытия Лайдекер сообщил, где найти колонистов. Понимая, что с андроидом явно что-то не так, морпехи приковали Лайдекера и оставили с ним Бишопа провести полную диагностику его электронного мозга.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона

    Сцены диагностики сбрендившего робота должны были чередоваться с эпизодами обнаружения улья чужих и боя. Пользуясь моментом, Лайдекер зачитал что-то вроде своего манифеста Бишопу. Его суть сводилась к тому, что андроиды во всем лучше людей и поэтому должны сбросить себя оковы и освободиться от рабства. Как это сделать? Очень просто: доставить на Землю чужих, чтобы те истребили человечество. Связанный тремя законами, Бишоп отказался поддержать этот план. Но во время диагностики он получил доступ к памяти Лайдекера, отчего у него случилось что-то вроде электронного припадка. Из-за этого в дальнейшем возникли сомнения, на чьей же Бишоп стороне.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 10

    Самое интересное началось после того, как морпехи решили эвакуироваться с планеты. Лайдекер освободился, убил пилотов, угнал челнок, после чего попытался расправиться с оставшимися людьми. Он обстрелял БТР и разнёс бронемашину. В конце концов Хиксу удалось сбить челнок, после чего тот упал на атмосферный процессор. Дальнейший сюжет примерно соответствовал тому, что мы увидели в фильме.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 1

    Как несложно заметить, весь этот мини-сюжет про сошедшего с ума андроида, который хочет использовать чужих для уничтожений людей и убеждает другого андроида перейти на свою сторону, подозрительно напоминает «Чужой: Завет». Хотя, конечно, не факт, что его сценаристы взяли идею именно отсюда. В конце концов, даже я, разыскивавший дополнительные материалы специально, лишь сейчас впервые обо всем этом узнал.

    Почему этот подсюжет вырезали? Я думаю, можно найти сразу несколько причин. Во-первых, финансы. Воздушная атака, а также сцена извлечения зараженных колонистов из инопланетного корабля и массового рождения чужих, увеличили бы бюджет ленты. А он и так не позволял воплотить все задумки Кэмерона, и ему приходилось экономить на всем, на чём можно. Во-вторых, это бы еще больше увеличило хронометраж картины, который бы тогда вплотную приблизился к трем часам. В третьих, в фильме мог возникнуть избыток злодеев. Считайте сами: Бёрк, обычные чужие, королева Чужих — а теперь еще и сумасшедший робот!

    Подозреваю, что и сам Кэмерон мог решить вырезать эпизод, посчитав что это слишком серьезная тема, которую вряд ли можно грамотно раскрыть в столь сжатом формате. Да и объяснять мотивацию злого робота тем, что ему неудачно попало осколком по голове, было не лучшим решением.

    Про любопытный удаленный подсюжет из сценария «Чужих» Джеймса Кэмерона 6

    В то же время, если бы подсюжет остался в фильме, это здорово добавило бы напряжения — герои и зрители не знали бы мотивов Бишопа и не доверяли бы ему. Да и мне было бы интересно посмотреть, как бы Кэмерон поставил эпизоды диагностики и воздушной атаки (и, конечно, любопытно, кого он мог бы взять на роль Лайдекера). Увы, этого мы уже не узнаем. Или студия, или сам Кэмерон зарубили идею, и уничтожение челнока отдали на откуп ксеноморфам.

    В связи с этим любопытно, что это уже не первый случай, когда продолжения фильмов Кэмерона по сути оказываются выстроены на отвергнутых им идеях. В качестве примера можно привести «Терминатор 2». В свое время Кэмерон рассматривал следующие варианты для его сюжета:

    • Воссоединить Сару Коннор и Кайла Риза, отправив ее в будущее.
    • Противостояние Т-800 с женщиной-терминатором.
    • Устроить схватку двух Т-800 (хорошего и плохого).

    Канадец отказался от всех этих идей, посчитав их недостаточно хорошими — но в итоге их так или иначе реализовали в последующих продолжениях. Теперь же оказывается, что та же история вышла и с «Чужими». При том, что сценаристы «Завета», думает, вряд ли были в курсе. Тем более, что Ридли Скотт не очень жалует «Чужих». В любом, вся эта история в очередной раз показывает, что если Кэмерон отбраковывает свои идеи, то, как правило, не просто так.

    Только представьте, сколько еще таких неожиданных находок из истории создания классических фильмов можно было сделать, будь нам доступны все их старые черновики? Увы, это возможно далеко не всегда. Но все же такие приятные неожиданности иногда случаются .

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор
    Блогер, журналист.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    «Потерянный рай». Каким мог быть сюжет фильма «Чужой: Завет»? 43
    «Потерянный рай». Каким мог быть сюжет фильма «Чужой: Завет»?
    Чужой среди Чужих. Обзор настольной игры «Немезида» 7
    Чужой среди Чужих. Обзор настольной игры «Немезида»
    Как создавались «Чужие» — лучший в мире сиквел 12
    Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона

    Статьи

    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона
    0
    55051
    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона

    За слоями реальности и обитающими в них невротиками наблюдать интереснее, чем за симметрией и «кукольными домиками».

    Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    154685
    Лекс Плотников и Mechanical Poet: история волшебной музыки и реальной жизни

    Как создавалась музыка зачарованных лесов, неоновых городов, Арракиса и муми-троллей.

    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой
    0
    219419
    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой

    Что будет, если в колдовскую ночь столкнуться языческий обряд и жар длани Господней? Что случится, если схлестнутся мужики с воинами на древней поляне?

    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    500313
    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Новый выпуск «Фантастического подкаста».

    Александр Казанцев: Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    264437
    Александр Казанцев: путь советского фантаста

    Как писатель, боровшийся за научность, превратился во врага собственных коллег.

    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel
    0
    297885
    «Секретное вторжение»: первые впечатления от нового сериала Marvel

    Со спойлерами рассказываем, какой показали Москву и кого убили из главных героев.

    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор 9
    0
    312519
    «Флэш». Киновселенная DC обречена! Наш обзор

    Даже хорошему фильму не спасти франшизу, обречённую на гибель.

    Фэнтези-книги с летним настроением/ Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    366799
    Фэнтези-книги с летним настроением

    Для тех, у кого в организме дефицит солнца и позитива.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить