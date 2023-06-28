«Чужие» Кэмерона: неожиданный сюжет, который не вошёл в фильм

Изучение старых сценариев классических фильмов интересно тем, что порой позволяет совершить неожиданные открытия и находить факты, про которые не узнать даже если посмотреть все имеющиеся документалки и интервью. При том, это может произойти совершенно внезапно. Просто потому, что где-то вдруг всплыла до этого ранее неизвестная версия сценария.

«Чужие» Джеймса Кэмерона — прекрасный пример подобного. Это мой любимый фильм, в свое время я отсмотрел и прочитал очень много материалов о его создании и считал, что вряд ли меня чем-то можно удивить.

Однако пару лет назад была выпущена книга The Making of Aliens Дж. У. Ринзлера, которому удалось достать некоторых из ранних черновиков сценария. Среди них — первый продюсерский аутлайн, написанный еще до прихода в проект Джеймса Кэмерона. Оказалось, что идея переместить действие сиквела на 60 лет в будущее и развернуть его в появившейся на LV-426 колонии изначально принадлежала именно продюсерам, а не Кэмерону. Хотя конечно, в их документе были и очень странные идеи. Например, в финале герои должны были проникнуть в инопланетный корабль, узнать, что чужие — «антижизненная сила» (что бы это ни значило), и реверсировать ее, что привело бы к взрыву всех ксеноморфов. Доберись задумка до итогового фильма, видимо, получилось бы классическое фантастическое клише «взорви командный центр/убей финального босса, и вся вражеская армия умрет/выключится/сдастся».

Ринзлеру также удалось добраться до так и не дописанной первой полноценной версии сценария картины. Кэмерон не успел ее закончить из-за того, что ему надо было приступать к съемкам «Терминатора». К сожалению, он дал лишь краткий пересказ текста, но и в нем была пара любопытных деталей. Так, когда Рипли соглашалась вернутьcя на LV-426 оказывалось, что кот Джонси на самом деле не пережил 57-летнего криосна, и компания заменила его роботом, чтобы поберечь чувства Рипли. Шьямалан, конечно, бы оценил такой твист, но в нем откровенно мало смысла. Кэмерон поступил верно, в дальнейшем убрав его.

Куда интереснее , что в той версии, судя по всему, было два злодея-человека. Первый, как и итоговом фильме, Берк, а второй — ксенобиолог по имени Лайдекер. К сожалению, поскольку Кэмерон так и не дописал тот сценарий до конца, мы уже вряд ли узнаем, какой была его изначальная задумка.

Но недавно мне удалось достать еще один сценарий «Чужих», про существование которого я не знал. К сожалению, у него нет титульной страницы, так что не могу сказать, когда именно он был написан. Очевидно, где-то в промежутке между осенью 1984 года (когда вышел «Терминатор») и февралем 1985 года, когда Кэмерон закончил ту версию сценария, которую студия в итоге и запустила в производство (ее текст можно найти в интернете).

Честно говоря, я не ожидал найти какие-то радикальные различия — может быть немного другие описания, отличающиеся диалоги, но ничего сверх этого. Тем большим было мое удивление, когда оказалось, что в этом сценарии был целый подсюжет, про существование которого я и не подозревал и который вызывает ассоциации с «Чужим: Завет».

Итак, по задумке Кэмерона, во время прочесывания колонии морпехи должны были найти не одного, а двух выживших. Первый — Ньют, а второй — странно выглядящий человек с уже знакомым нам именем Лайдекер. Он показал морпехам видеозаписи, как колонисты доставили зараженных лицехватами в медотсек и как из них затем вырвались чужие. Лайдекер рассказал историю гибели колонии, а также упомянул, что поселенцы успели взорвать инопланетный корабль при помощи миниатюрного ядерного заряда, использовавшегося шахтерами для геологоразведки. Эта новость, конечно, очень расстроила Берка.

Но Рипли почувствовала какой-то подвох и, используя одолженный у Хикса нож, быстро подтвердила свои подозрения. Оказалось, что Лайдекер — андроид, выдававший себя за человека. Взрыв во время схватки с чужими что-то повредил в его схемах, из-за чего он перестал подчиняться людям. После раскрытия Лайдекер сообщил, где найти колонистов. Понимая, что с андроидом явно что-то не так, морпехи приковали Лайдекера и оставили с ним Бишопа провести полную диагностику его электронного мозга.

Сцены диагностики сбрендившего робота должны были чередоваться с эпизодами обнаружения улья чужих и боя. Пользуясь моментом, Лайдекер зачитал что-то вроде своего манифеста Бишопу. Его суть сводилась к тому, что андроиды во всем лучше людей и поэтому должны сбросить себя оковы и освободиться от рабства. Как это сделать? Очень просто: доставить на Землю чужих, чтобы те истребили человечество. Связанный тремя законами, Бишоп отказался поддержать этот план. Но во время диагностики он получил доступ к памяти Лайдекера, отчего у него случилось что-то вроде электронного припадка. Из-за этого в дальнейшем возникли сомнения, на чьей же Бишоп стороне.

Самое интересное началось после того, как морпехи решили эвакуироваться с планеты. Лайдекер освободился, убил пилотов, угнал челнок, после чего попытался расправиться с оставшимися людьми. Он обстрелял БТР и разнёс бронемашину. В конце концов Хиксу удалось сбить челнок, после чего тот упал на атмосферный процессор. Дальнейший сюжет примерно соответствовал тому, что мы увидели в фильме.

Как несложно заметить, весь этот мини-сюжет про сошедшего с ума андроида, который хочет использовать чужих для уничтожений людей и убеждает другого андроида перейти на свою сторону, подозрительно напоминает «Чужой: Завет». Хотя, конечно, не факт, что его сценаристы взяли идею именно отсюда. В конце концов, даже я, разыскивавший дополнительные материалы специально, лишь сейчас впервые обо всем этом узнал.

Почему этот подсюжет вырезали? Я думаю, можно найти сразу несколько причин. Во-первых, финансы. Воздушная атака, а также сцена извлечения зараженных колонистов из инопланетного корабля и массового рождения чужих, увеличили бы бюджет ленты. А он и так не позволял воплотить все задумки Кэмерона, и ему приходилось экономить на всем, на чём можно. Во-вторых, это бы еще больше увеличило хронометраж картины, который бы тогда вплотную приблизился к трем часам. В третьих, в фильме мог возникнуть избыток злодеев. Считайте сами: Бёрк, обычные чужие, королева Чужих — а теперь еще и сумасшедший робот!

Подозреваю, что и сам Кэмерон мог решить вырезать эпизод, посчитав что это слишком серьезная тема, которую вряд ли можно грамотно раскрыть в столь сжатом формате. Да и объяснять мотивацию злого робота тем, что ему неудачно попало осколком по голове, было не лучшим решением.

В то же время, если бы подсюжет остался в фильме, это здорово добавило бы напряжения — герои и зрители не знали бы мотивов Бишопа и не доверяли бы ему. Да и мне было бы интересно посмотреть, как бы Кэмерон поставил эпизоды диагностики и воздушной атаки (и, конечно, любопытно, кого он мог бы взять на роль Лайдекера). Увы, этого мы уже не узнаем. Или студия, или сам Кэмерон зарубили идею, и уничтожение челнока отдали на откуп ксеноморфам.

В связи с этим любопытно, что это уже не первый случай, когда продолжения фильмов Кэмерона по сути оказываются выстроены на отвергнутых им идеях. В качестве примера можно привести «Терминатор 2». В свое время Кэмерон рассматривал следующие варианты для его сюжета:

Воссоединить Сару Коннор и Кайла Риза, отправив ее в будущее.

Противостояние Т-800 с женщиной-терминатором.

Устроить схватку двух Т-800 (хорошего и плохого).

Канадец отказался от всех этих идей, посчитав их недостаточно хорошими — но в итоге их так или иначе реализовали в последующих продолжениях. Теперь же оказывается, что та же история вышла и с «Чужими». При том, что сценаристы «Завета», думает, вряд ли были в курсе. Тем более, что Ридли Скотт не очень жалует «Чужих». В любом, вся эта история в очередной раз показывает, что если Кэмерон отбраковывает свои идеи, то, как правило, не просто так.

Только представьте, сколько еще таких неожиданных находок из истории создания классических фильмов можно было сделать, будь нам доступны все их старые черновики? Увы, это возможно далеко не всегда. Но все же такие приятные неожиданности иногда случаются .