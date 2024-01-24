Фантастические события 2023: закат супергероики, бунт в Голливуде и победа русов

Минувший год выдался сложным и неоднозначным, но некоторые события оказали на повестку дня куда большее воздействие, чем все остальные. В этой статье мы вспомним главные события года, от голливудских забастовок и заката супергероики до достижений ИИ и мема, превратившегося в новую фэнтези-вселенную.

Забастовка актёров и сценаристов

Пожалуй, главное событие года, последствия которого будут ощущаться ещё несколько лет, — двойная забастовка, полностью остановившая работу Голливуда на полгода.

Забастовки актёров и сценаристов случались и раньше, и всякий раз причиной становились серьёзные изменения в Голливуде, которые не спешили отражать в ближайшем трёхлетнем соглашении переговорщики Альянса продюсеров кино и телевидения — представители крупнейших голливудских студий. Особенным прошедший год делает то, что и актёры, и сценаристы вышли на улицы вместе, хотя и такое уже случалось в прошлом, в последний раз — в 1960 году.

На сей раз требования актёров и сценаристов были едины: и те и другие требовали повысить отчисления с наиболее удачных стриминговых проектов и формализовать правила использования искусственного интеллекта. Не все требования протестующих были выполнены, но продюсерам пришлось пойти на куда более серьёзные уступки, чем они были готовы вначале.

По подсчётам экономистов, полугодовой простой Фабрики грёз обошёлся экономике Калифорнии минимум в 6,5 миллиардов долларов. Около 45 тысяч человек потеряло работу. Сильнее всего забастовка ударила по гримёрам, стилистам, мастерам по реквизиту и кейтеринговым компаниям — всем тем, кто зависел от беспрерывного производства фильмов и не состоял ни в какой гильдии.

Повлияла забастовка и на начавшийся в сентябре телесезон, и на кинопремьеры ближайших лет. Поскольку актёры ударили с продюсерами по рукам только в начале ноября, большую часть съёмок перенесли на начало нового года. Ноябрь и декабрь в Голливуде считаются праздничными и слишком дорогими для работы месяцами, большинство телесериалов и в обычные годы уходили в это время на перерыв. Телесети существенно пересмотрели свои планы: часть проектов отменили, самые громкие премьеры перенесли на осень, а вернувшиеся сериалы получили урезанные сезоны из 10–12 эпизодов.

В кино первым делом возобновилось производство тех фильмов, съёмки которых в начале забастовки шли полным ходом. Так, к забастовке была снята примерно половина третьего «Дэдпула», а съёмочной группе «Битлджуса 2» и вовсе оставалось работы на два съёмочных дня.

Студии начали перекраивать график премьер. На более поздний срок съезжали и уже снятые фильмы, ведь бастующие актёры не могли участвовать и в продвижении своих картин. Так, с сентября 2023 года на март 2024 года переехала вторая «Дюна» Дени Вильнёва. Полностью перекроили свои планы в Disney: ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер теперь выйдет в 2025 году, как и новый мультфильм Pixar «Элио». Минимум на год съехали все премьеры Marvel, так что в 2024-м у неё выйдет только «Дэдпул 3».

Скорее всего, часть затрат по новым соглашениям с актёрами и сценаристами студии перенесут на пользователей. Например, поднимут стоимость подписки на стриминговые сервисы, которая за 2023 год и так заметно подорожала.

Проблемы блокбастеров и закат супергероики

Минувший год оказался катастрофическим для голливудских блокбастеров. Сразу несколько крупных и казавшихся гарантированными хитов провалились с треском разной степени оглушительности. С трудом окупился в прокате десятый «Форсаж», осталась в минусе восьмая «Миссия: Невыполнима», без шансов выйти в плюс отбыл номер пятый «Индиана Джонс».

Сложно объяснить провалы всех этих картин какой-то одной причиной. Десятый «Форсаж» и восьмую «Миссию» погубили раздутые бюджеты — новому фильму о семье Доминика Торетто нужно было заработать минимум 700 миллионов долларов, просто чтобы выйти в ноль. Голливудские блокбастеры действительно очень подорожали — 10 из 12 самых дорогих фильмов в истории вышли именно за последние 15 лет. Студии привыкли полагаться на растущие год от года сборы, но после пандемии их рост остановился.

Кроме того, Голливуд потерял Китай. Доля зарубежных блокбастеров на китайском рынке сократилась с 48% в 2012 году до 12% в 2022-м. Американский же зритель стал выбираться в кино реже — за первое полугодие 2023 года в США продано на 20% меньше билетов, чем за аналогичный период 2019 года. Билеты за это время подорожали на 20%, а пандемия приучила к тому, что новинки проката появляются на стримингах гораздо быстрее, чем раньше.

Ну и, наконец, третья немаловажная причина — высокая конкуренция: крупные хиты прошлых лет добирали львиную долю сборов на третьей и последующей неделях проката. Этим же летом громкие блокбастеры выходили едва ли не каждую неделю, а то и дважды на неделе — «Барбигеймер» не даст соврать. Добавим плохой сарафан у большинства неудачников — и картинка сложится окончательно.

Но даже на таком фоне бросается в глаза спад у Marvel и DC. Хоть какую-то прибыль принесли лишь третьи «Стражи Галактики», второй анимационный «Человек-паук» и с натяжкой третий «Человек-муравей». Сборы второго «Аквамена» меркнут по сравнению с первой частью, «Флэш» принёс студии Warner Bros. потерь на 200 миллионов долларов, а «Капитан Марвел 2» поставила сомнительный рекорд, став наименее успешным фильмом киновселенной Marvel. В Disney даже перестали публиковать еженедельные отчёты о сборах картины.

У этого есть свои причины. Киновселенная Marvel в последние годы превратилась в конвейер, поставляющий слишком много контента, — к двум-трём фильмам в год добавились ещё и сериалы (порой посредственные). Центральной интриги после «Финала» не осталось, а на смену любимым героям пришли не всегда успешные новички. В общем, новинки Marvel перестали быть событиями, ради которых стоит выбираться в кино.

С DC история другая. Новые руководители DC Studios объявили о предстоящем перезапуске киновселенной и рекасте исполнителей большинства ролей. Поэтому последние фильмы в старой вселенной потеряли привлекательность в глазах зрителей. Зачем идти на эту версию Флэша или Аквамена, если уже через пару лет её сменит другая? Последним фильмам DC не помогли ни попытки добавить комедии, ни заигрывания с мультивселенной и прежними версиями культовых героев — то, что удалось «Человеку-пауку», не сработало с «Флэшем».

Сборы третьих «Стражей Галактики» показывают, что супергероику ещё рано хоронить. Но в целом даже принадлежность к популярной кинофраншизе уже не вытягивает фильм, если он сам по себе не способен заинтересовать публику. Руководителям Marvel и DC явно стоит убавить количество контента и более ответственно подходить к его качеству.

Окончательная отмена Е3

В декабре 2023 года президент и генеральный директор американской ассоциации производителей ПО и компьютерных игр Стэнли Пьер-Луи заявил об окончательной отмене выставки E3.

Основанная в 1995 году E3 без перерывов проводилась каждый год до 2019-го и долгое время была главным игровым событием года, где объявляли все основные анонсы, впервые показывали трейлеры, геймплеи, демоверсии и другие материалы. Но в последние годы популярность E3 начала сходить на нет. Крупные студии стали отказываться от участия в выставке в пользу собственных презентаций, в первую очередь онлайн, — это позволяло проводить их на своих условиях и экономить на логистике, аренде помещения, застройке стендов и других издержках. Nintendo теперь проводит Direct, Sony — State of Play, а роль основного рупора новых анонсов перешла к фестивалю Summer Game Fest и The Game Awards.

В 2020 году проведение E3 отменили из-за пандемии. В 2021 году выставку провели, но в цифровом виде, а в 2022-м и 2023-м она снова не состоялась, причём из-за полного отсутствия интереса со стороны участников. В сентябре ассоциация объявила об отмене E3 2024 и переосмыслении концепции последующих мероприятий, а уже в декабре, видимо, всё переосмыслив, решила полностью прикрыть лавочку.

Первая космическая атака

30 октября израильской системе противоракетной обороны «Хец-3» впервые в истории удалось сбить баллистическую ракету класса «земля-земля» за пределами атмосферы. Предположительно, ракета была выпущена йеменскими хуситами по направлению Эйлата и пролетела более 1,5 тысячи километров прежде, чем была перехвачена системой ПРО.

СМИ тут же окрестили произошедшее «первым космическим боем», хотя до боя тут явно было далековато — для этого потребовалось бы, чтобы ракета отстреливалась в ответ. Конечно, это далеко не «Звёздные войны» и даже не «Корабль “Лунный гонщик”», но впервые в истории человечества космос использовали не как площадку для взаимодействия и совместных исследований, а как арену боевых действий.

Расцвет ИИ

Специалисты (и фантасты) уже давно говорят об искусственном интеллекте и его возможностях, но именно в 2023 году ИИ, можно сказать, по-настоящему ушёл в массы. ИИ и нейросети вошли в арсенал самых полезных инструментов программистов, дизайнеров, копирайтеров и других специалистов.

В 2023 году многие IT-гиганты выпустили свои версии чат-ботов. А самый известный из них, появившийся ещё в ноябре 2022 ChatGPT (и пришедший ему на смену GPT-4), за год произвёл революцию в работе с текстом. Он писал статьи, проходил тесты на знание языков, помогал писать дипломные работы и даже сдал экзамен на адвокатскую лицензию.

Новые мультимодальные нейросети, такие как Midjourney v5, «Шедеврум» и Kandinsky 3.0, уже не путают количество пальцев на руках и детализуют изображение до уровня профессиональных фотографий. Их уже вовсю используют для создания обложек к книгам и иллюстраций (кстати, иллюстрации к этой статье тоже созданы Midjourney), а недавно в издательстве АСТ анонсировали целый графический роман, нарисованный нейросеткой. ИИ-помощники встраивают в новые приложения, устройства и гаджеты. Они меняют целые профессии — так, GitHub Copilot помогает писать код, а генератор сайтов от Wix решает часть вопросов дизайнеров и разрабов.

Искусственные интеллекты умнеют так быстро, что уже в наступившем году эксперты прогнозируют появление первых настоящих AGI (artificial general intelligence) — общих искусственных интеллектов, способных не просто работать с узкими задачами, а выполнять любые задания, подвластные человеческому разуму. У таких моделей есть много противников: среди них, например, Илон Маск, считающий ИИ «самым большим риском, с которым столкнулось человечество».

Мем года: Русы против ящеров

Весной 2023 года на ютуб-канале «профессора Багирова», самопровозглашённого «кандидата исторических наук с четырьмя высшими образованиями», появилась лекция под названием «Древние русы дружили с динозаврами». В ней автор заявил, что всем известная история России фальсифицирована «рептилоидами». На самом-то деле русы ещё 68 миллионов лет назад познакомились с динозаврами — потомки языческого бога Завра под предводительством Тираннослава Мудрого пришли к древним русам, чтобы дружить, помогать по хозяйству и вместе сражаться с монголами. Но потом явившиеся из Атлантиды ящеры развязали против русов войну. Они уничтожили торговый путь в ЮАР, перекрыв каналы поставок косух из кожи Змея Горыныча, балалаек и одомашненных медведей, и внедрили «лженауку» математику. И, хотя даже самые сильные ящеры были слабее русов, они умудрились как-то переписать всю историю могучего народа.

Авторы канала вскоре объявили о смерти профессора Багирова от рака. Но пранк быстро вышел из-под контроля и завирусился. В соцсетях появились многочисленные свидетельства о скрытой истории русов, о жестоких сражениях вроде побоища на Байкале (вода из которого обладает чудодейственной силой и помогает выигрывать самые безнадёжные сражения) и других необычных событиях. По вселенной русов и ящеров появились уже комиксы и видеоигры, про неё написали даже федеральные порталы и модные журналы. Чем не значимое событие года?