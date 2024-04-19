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    #подкаст #режиссёры #Эдгар Райт

    Сражаемся со злыми бывшими вместе в Эдгаром Райтом в 122 выпуске «Фантастического подкаста»

    19 апреля 2024
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    19.04.2024
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    0 минут на чтение
    #подкаст #режиссёры #Эдгар Райт

    🍦Распечатывайте ваше мороженное «Корнетто», включайте любимый плейлист и приготовьтесь сражаться с семерыми злыми бывшими — в 122-м выпуске «Фантастического подкаста» мы поговорим о творчестве Эдгара Райта!

    Евгений Пекло, Ангелина Лисицина, Борис Блинохватов и Юлий Ким говорят о своих любимых и нелюбимых фильмах объюбилеевшегося режиссёра, спорят о смыслах «Армагеддца» и «Прошлой ночи в Сохо», а заодно единогласно восторгаются «Типа крутыми легавыми».

    В этом выпуске:

    🍦 Почему Гэрри Кинг — голос поколения, причём практически любого?

    🍦  Что не так (или слишком так) с монтажом «Малыша на драйве»?

    🍦  «Прошлой ночью в Сохо» — плохое ретро-кино или хороший готический фильм без готики?

    🍦  Чего лишился «Человек-муравей» с уходом Райта?

    🍦 Чем должен был закончиться «Скотт Пилигрим»

    Обретайте силу САМОУВАЖЕНИЯ, точите пиксельный меч и заваривайте любой из двух десятков сортов чая Рамоны Флауэрс — этот выпуск с вами надолго!

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    Перечитываем лучшие фантастические книги XXI века в 121 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  12.04.2024 |  6046

    Этот разговор — не пересказ содержания спецвыпуска, и не бездушный «список лучшего». Это задушевная беседа о любви к книгам.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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