Перечитываем лучшие фантастические книги XXI века в 121 выпуске «Фантастического подкаста»

Этот подкаст — Фантастический с большой буквы. Ведь сегодня мы говорим о лучших фантастических книгах XXI века! По такому случаю у микрофонов собрались Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также специальная гостья — писательница Жанна Пояркова.

Этот разговор — не пересказ содержания одноимённого спецвыпуска, и не бездушный «список лучшего». Это задушевная беседа о любви к книгам, современной истории жанра, о старых корифеях и новых талантах, переведённом и непереведённом, — о всём самом важном, что описывает фантастику последних 25 лет.

Нил Стивенсон и Джордж Мартин, Питер Уоттс и Яцек Дукай, Кадзуо Исигуро и Сюзанна Кларк — объективно хорошее и субъективно любимое, в этом выпуске будет всё.

Список упомянутых книг В качестве вступления: «Цайтгайст» Брюс Стерлинг Научная фантастика (и близкое к ней): «Анафем» Нил Стивенсон «Ложная Слепота» Питер Уоттс цикл «Пространство» Джеймс Кори «Я Хобо: времена смерти» Сергей Жарковский «2048» Мерси Шелли «Черный человек» Ричард Морган «Иные песни», «Идеальное несовершенство» Яцек Дукай «Водяной нож», «Заводная» Паоло Бачигалупи «Революция в стоп-кадрах» Питер Уоттс «Марсианский цикл», «Аврора» Ким Стенли Робинсон «Эйфельхайм: город-призрак» Майкл Флинн «Марсианин» Энди Вейер «Аччелерандо» Чарлза Стросса «Квантовый Вор» Ханну Райянеми Фэнтези (и близкое к нему): цикл «Песнь Льда и Пламени» Дж. Мартина «Вокзал Потерянных Снов» Чайна Мьевиль «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанна Кларк «Дочь железного дракона» Майкл Суэнвик «Имя ветра» Патрик Ротфусс «Герои» Джо Аберкромби «Без надежды на искупление» Майкл Флетчер «Библиотека на Обугленной горе» Скотт Хокинс «16 способов защиты при осаде» К. Дж. Паркер цикл «Божественные Города» Роберт Дж. Беннет цикл «Вавилонские книги» Джосайя Бэнкрофт «Последнее Время», «Убыр» Шамиль Идиаттулин «Сердце Пармы» Алексей Иванов Разножанровая фантастика (также известна, как бесконечная категория «прочее»): «Сияние» Кэтрин М. Валентэ «Погребенный Великан» Кадзуо Исигуро «Аннигиляция» Джефф Вандермеер «Остров Сахалин» Эдуард Веркин цикл «Прачечная» Чарлза Стросса Джефф Нун «Человек теней» Джон Макэлрой «Плюс» Еко Огава «Полиция памяти» Ник Харкуэй «Мир, который сгинул» Незаслуженно забытое: «Седьмая функция языка» Лоран Бене «Орда встречного ветра» Ален Дамазио цикл «Викторианская трилогия» Феликс Пальма «Империя мертвецов», Кэйкаку Ито и То Эндзё «С ключом на шее» Карина Шаинян «Время бармаглота» Дмитрий Колодан Непереведенное (по крайней мере официально): «We sold our souls» Грейди Хендрикса «Диаспора» и «Лестница Шильда» Грег Иган «Лёд» Яцек Дукай «Folding knife», инженерная трилогия, трилогия потрошителя — К. Дж. Паркер «The Court of Broken Knives» Анна Смит Спарк «Ares Express» Йен Макдональд цикл «Freyaverse» Чарльз Стросс

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