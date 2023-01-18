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    Книги
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов

    18 января 2023
    Борис Невский
    18.01.2023
    27771
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов

    В 2023 году мы вновь ждём немало новых книг самой разнообразной фантастики. Правда, есть нюанс. Из-за известных всем событий возникли трудности, связанные с переводной литературой. Некоторые западные издательства и даже авторы прервали сотрудничество с Россией. Так что ряд книг на русском мы не увидим — по крайней мере, изданных легально.

    Тем не менее немало новинок подпадают под уже заключённые ранее контракты, есть и всякие обходные пути. А ещё сложившаяся ситуация может стать катализатором развития отечественной фантастики. Также российские издатели постараются заполнить образовавшиеся лакуны книгами авторов из ранее экзотических для нас регионов — прежде всего, с Востока.

    В общем, книг всё равно немало, потому мы вновь разделили наши ожидания на несколько частей. В самой первой вы узнаете о 10 переводных книгах, которых мы больше всего ждём.

    Ребекка Ф. Куанг «Вавилон»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов

    1836 года, альтернативная Англия. Оксфорд, мировой центр знаний и прогресса. Особую роль в могуществе британской Империи играет Вавилонский Королевский институт переводов. Сирота Робин Свифт, по воле загадочного опекуна попавший в Англию из Китая, учится и работает в Вавилоне, который кажется ему раем. Но только кажется!

    В своём романе автор нашумевшей трилогии «Опиумная война» попыталась по-новому рассказать историю о магическом учебном заведении. Книга выйдет в Fanzon.

    Роберт Джексон Беннетт «Плавильня»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 1

    В городе Теванн, где процветает промышленная магия, молодая воровка Санция получает заказ на кражу серьёзно охраняемого предмета. Однако, завладев им (а это могущественный артефакт), Санция становится мишенью для множества опасных людей. Первый роман фэнтезийной трилогии The Founders от автора замечательных «Божественных городов». Выйдет в АСТ.

    Йен Макдональд «Король утра, королева дня»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 2

    Необычное фэнтези в трёх частях и стилях. Героини каждой из трёх частей относятся к разным поколениям одной ирландской семьи. В 1913 году Эмили думает, что встретила фейри. В 1935 году её дочь Джессика решает, что сходит с ума, столкнувшись с некими «миф-линиями». В недалёком будущем внучка Джессики Эния уничтожает порождения мифопространства, которые проникают в наш мир. Выйдет в «Астрель-СПб».

    Нил Стивенсон «Армагеддон-шок»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 3

    Климатический технотриллер от одного из ведущих научных фантастов современности. В ближайшем будущем парниковый эффект неумолимо приближает природные катастрофы. У миллиардера Т. Р. Шмидта родилась идея, как обернуть глобальное потепление вспять. Однако последствия этого плана для планеты и всего человечества неизвестны и могут оказаться фатальными. Выйдет в Fanzon.

    Ада Палмер, Terra Ingota

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 4

    Масштабная история Земли XXV века, которую сравнивают с «Дюной». Технологическое и материальное изобилие соседствует в мире будущего с ограничениями свободы слова и мысли. Большая часть населения входит в шесть Ульев — своеобразных кланов, которые объединяют сходно мыслящих личностей. Однажды совершенно разные по образу жизни люди, бродяга Майкрофт Кэннер и психолог Карлайл Фостер, встречают необычного мальчика Бриджера, который, похоже, обладает сверхъестественными способностями. И его появление способно перевернуть весь мир.

    Тетралогия американской писательницы — нестандартный и философский образец научной фантастики. Первый роман «Как блеск зарниц» АСТ планирует выпустить ближе к осени.

    Ричард Нэлл, «Пепел и песок»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 5

    В покрытых льдом пустошах Аскомы выживают только сильнейшие. Потому уродец Раку с детства считался проклятым. Презираемый и преследуемый даже соплеменниками, Раку пока ещё жив лишь благодаря своему гениальному уму. А принц Кэйл, младший сын Короля-Чародея, живёт на райском острове. Однако жизнь принца не похожа на рай — в семье его всячески третируют. И Кэйл жаждет доказать родичам, что они горько ошибаются. Раку и Кэйлу предстоит столкнуться друг с другом, и мир содрогнётся — ведь его властителем может стать только один.

    Трилогия брутального тёмного фэнтези, которая стала большим событием гримдарка. Начальный роман «Короли рая» выйдет в «Астрель-СПб» летом.

    Джеффри Томас, «Панктаун»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 6

    Далёкое будущее, город Пакстон (или Панктаун) на планете Оазис, где люди живут бок о бок с самыми причудливыми чужаками. Однажды клерк Кристофер и его друзья в шутку вызвали демона. И оказалось, что даже в мире высоких технологий и звездолётов Древние Боги из «Некрономикона» ещё сохраняют остатки могущества.

    Гибрид тёмного фэнтези, киберпанка, хоррора и космической оперы. Планируется выпустить три тома, в первый войдут сборник рассказов «Панктаун» и роман «Город монстров». Выйдет в «Астрель-СПб».

    Гурав Моханти «Сыны тьмы»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 7

    Республика Матхуран стоит на грани войны с могучей империей. Принцесса Мати, которая прославилась как лихая пиратка, пытается начать нормальную семейную жизнь. Но далеко не все старые враги готовы забыть о её былых «подвигах». С судьбой принцессы пересекаются пути талантливого простолюдина Карны и искалеченного героя войны Шакуни. Им предстоит остановить разрушение мира — или ускорить его гибель.

    Пенталогия эпического фэнтези на основе индийской истории и мифологии. Выйдет в Fanzon.

    Замиль Ахтар «Стальные боги»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 8

    Потерявший дочь от рук неверных принц Михей намерен жестоко отомстить, в чём ему помогут пятьдесят тысяч паладинов, которым способны противостоять лишь янычары. Однако их командир, великий воин Кева, чья любимая жена исчезла бесследно, проводит дни в праздности и пороке. Двум великим героям предстоит битва — и чью сторону выберут жестокие боги?

    Фэнтезийный роман-эпопея автора из Дубая, вдохновлённый крестовыми походами, сочетает фэнтези в духе «Игры престолов» со сказками «Тысячи и одной ночи». Выйдет в Fanzon.

    Ричард Суон «Правосудие королей»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика - 10 самых ожидаемых переводов 9

    Империя Волка охвачена смутой, и лишь Орден Справедливости может защитить порядок. Особая роль у орденского рыцаря Конрада Вонвальта, который обладает выдающимся умом, магическим даром и непревзойдённым мастерством мечника. Конрад и его талантливая помощница Хелена, расследуя убийство провинциальной аристократки, обнаруживают заговор, который простирается до самых верхов.

    Начало фэнтезийной трилогии «Империя Волка», чей второй том выйдет на английском в этом году. У нас начнёт выходить в Fanzon.

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    А где же российская фантастика, спросите вы? Рассказ о её новинках вас ждёт в отдельном материале. Следите за обновлениями!

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    Борис Невский
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