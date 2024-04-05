Бороздим пески «Дюны» в 120 выпуске «Фантастического подкаста»

🪱 Возьмите щепоточку специй — мы отправляемся на пустынную планету Арракис! Елена Щетинина, Николай Караев и Данил Ряснянский обсуждают вселенную «Дюны» писателя Фрэнка Герберта: оригинальный роман, его продолжения, экранизации и конечно же свежую экранизацию Дени Вильнёва.

В этом выпуске:

Почему «Дюна» — больше, чем известный научно-фантастический роман.

Брайан Герберт — червь-паразит или достойный наследник?

Что поразительного было в сериале по «Дюне».

Где оступился Линч и преуспел Вильнёв.

Какую сюжетную линию в экранизациях изменили зря.

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