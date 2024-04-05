Бороздим пески «Дюны» в 120 выпуске «Фантастического подкаста»

🪱 Возьмите щепоточку специй — мы отправляемся на пустынную планету Арракис! Елена Щетинина, Николай Караев и Данил Ряснянский обсуждают вселенную «Дюны» писателя Фрэнка Герберта: оригинальный роман, его продолжения, экранизации и конечно же свежую экранизацию Дени Вильнёва.
В этом выпуске:
- Почему «Дюна» — больше, чем известный научно-фантастический роман.
- Брайан Герберт — червь-паразит или достойный наследник?
- Что поразительного было в сериале по «Дюне».
- Где оступился Линч и преуспел Вильнёв.
- Какую сюжетную линию в экранизациях изменили зря.
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Примеряем бесконечные расцветки сюрреализма Чайны Мьевиля в 119 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 29.03.2024 | 678
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.