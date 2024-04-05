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    #Дюна #подкаст

    Бороздим пески «Дюны» в 120 выпуске «Фантастического подкаста»

    5 апреля 2024
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    05.04.2024
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    #Дюна #подкаст

    🪱 Возьмите щепоточку специй — мы отправляемся на пустынную планету Арракис! Елена Щетинина, Николай Караев и Данил Ряснянский обсуждают вселенную «Дюны» писателя Фрэнка Герберта: оригинальный роман, его продолжения, экранизации и конечно же свежую экранизацию Дени Вильнёва.

    В этом выпуске:

    • Почему «Дюна» — больше, чем известный научно-фантастический роман.
    • Брайан Герберт — червь-паразит или достойный наследник?
    • Что поразительного было в сериале по «Дюне».
    • Где оступился Линч и преуспел Вильнёв.
    • Какую сюжетную линию в экранизациях изменили зря.

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    Фантастический подкаст 6

    Примеряем бесконечные расцветки сюрреализма Чайны Мьевиля в 119 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  29.03.2024 |  678

    Любители странной фантастики всех стран, объединяйтесь!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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