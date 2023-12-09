    Подкасты
    #кино #подкаст

    Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста

    9 декабря 2023
    Фото аватара
    09.12.2023
    26778
    0 минут на чтение
    #кино #подкаст

    Напёрсточник или фокусник, мастеровой или гений?… 105-й выпуск «Фантастического подкаста» посвящается одному из главных современных кинорежиссёров — Кристоферу Нолану!

    Кирилл Размыслович, Юлий Ким и Данил Ряснянский на протяжении двух с половиной часов разбирают фильмографию именитого англичанина.

    В этом выпуске:

    • Кеннет Брана, который переиграл всех
    • Космонавт, застрявший в книжном шкафу
    • Кинофетиши Кристофера Нолана
    • Орган, разбудивший уснувшего участника подкаста
    • Значение сцены с голым Киллианом Мёрфи
    • Кто мог бы заменить Нолана
    • И многое другое!

    !ыноротс ебо в ястеашерзар тсакдоп ьташулС

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

    Предыдущий выпуск

    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар

    Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  01.12.2023 |  674

    Добро пожаловать в Тёмную обитель!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Спасение за стенами: история фортификации 8
    0
    194
    Спасение за стенами: история фортификации

    Лучшее нападение — защита

    Во что поиграть? Настольные игры декабря 2023 5
    0
    5811
    Во что поиграть? Настольные игры декабря 2023

    Новые поединки имени Чёрной Розы, стратегия о боярах русского царя, анимешные шутеры и филлеры о палеонтологах и почтальонах.

    Во что поиграть в декабре 2023? Шагаем по вселенным Warhammer 40,000, «Аватара» и «Звёздных врат» 6
    0
    55613
    Во что поиграть в декабре 2023? Шагаем по вселенным Warhammer 40,000, «Аватара» и «Звёздных врат»

    Нас ждут коммандосы из «Звёздных врат», торговцы из мрачного будущего и ищущие родное племя аборигены-нави, а ещё иммерсивный хоррор-вестерн, очередная метроидвания и ММО-выживач от третьего лица.

    Стань боярином Ивана Грозного! 15
    0
    80151
    Стань боярином Ивана Грозного!

    Разбираемся в Шуйских, Бельских, Мстиславских и прочих Романовых…

    Мир фантастики №241 (декабрь 2023) 2
    0
    108325
    Мир фантастики №241 (декабрь 2023)

    Пафос и слоу-мо во всех проявлениях.

    Оуэн Кинг «Куратор». Что происходит, когда революция победила?
    0
    77872
    Оуэн Кинг «Куратор». Что происходит, когда революция победила?

    Историческая драма в декорациях фэнтезийного стимпанка

    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2023? Доктор Кто, Перси Джексон, Покемоны и Сны Алисы
    0
    126600
    Какие новые сериалы смотреть в декабре 2023? Доктор Кто, Перси Джексон, Покемоны и Сны Алисы

    А ещё — мультсериал про апокалипсис, спецвыпуск «Кибердеревни» и экранизация экшен-манги Ёсихиро Тогаси про детектива духов.

    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 2: Возвращение легендарных режиссёров 2
    0
    190367
    Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 2: Возвращение легендарных режиссёров

    Миядзаки прощается, Джон Ву молчит, Фрай и Лори снова вместе (но ненадолго).

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить