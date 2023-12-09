Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста

Напёрсточник или фокусник, мастеровой или гений?… 105-й выпуск «Фантастического подкаста» посвящается одному из главных современных кинорежиссёров — Кристоферу Нолану!
Кирилл Размыслович, Юлий Ким и Данил Ряснянский на протяжении двух с половиной часов разбирают фильмографию именитого англичанина.
В этом выпуске:
- Кеннет Брана, который переиграл всех
- Космонавт, застрявший в книжном шкафу
- Кинофетиши Кристофера Нолана
- Орган, разбудивший уснувшего участника подкаста
- Значение сцены с голым Киллианом Мёрфи
- Кто мог бы заменить Нолана
- И многое другое!
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Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста
Кот-император | 01.12.2023 | 674
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