Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста

Напёрсточник или фокусник, мастеровой или гений?… 105-й выпуск «Фантастического подкаста» посвящается одному из главных современных кинорежиссёров — Кристоферу Нолану!

Кирилл Размыслович, Юлий Ким и Данил Ряснянский на протяжении двух с половиной часов разбирают фильмографию именитого англичанина.

В этом выпуске:

Кеннет Брана, который переиграл всех

Космонавт, застрявший в книжном шкафу

Кинофетиши Кристофера Нолана

Орган, разбудивший уснувшего участника подкаста

Значение сцены с голым Киллианом Мёрфи

Кто мог бы заменить Нолана

И многое другое!

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