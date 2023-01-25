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    Книги
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика

    25 января 2023
    Борис Невский
    25.01.2023
    1665
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2023

    Продолжаем рассказ о самых интересных книгах, которые выйдут в 2023 году. В этом разделе — фантастика, написанная на русском языке, независимо от гражданства, национальности и места жительства авторов.

    Марина и Сергея Дяченко «Леон»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 2

    Главная русскоязычная новинка года — последний совместный роман Марины и Сергея Дяченко (Сергей умер в 2022 году). Приговоренный к казни за чужое преступление ученик магической школы оказывается в высокотехнологичном мире, открывающий перед ним неслыханные возможности. Ведь Леон с детства считает себя купцом, а не магом, а в этом новом мире столько идей для бизнеса!

    Вот что говорит о книге Марина Дяченко:

    Первая глава «Леона» была написана очень давно, больше десяти лет назад. Тогда мы с Сергеем не вполне понимали, куда нас ведет этот текст, и обстоятельства сложились так, что мы оставили его надолго. Леон вернулся прошлым летом, когда нам с Сергеем захотелось магии, приключений, легкости, иронии, свободы, радости… Это история взросления и любви. Это история надежды.

     

    Антонина Крейн «Улыбнись мне, Артур Эдинброг»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 5Создательница фэнтезийного цикла «Шолох» берётся за новую вселенную. Действие развернётся вокруг девушки-искусствоведа Вилки, которую перенесло в мир Гало. Ей предстоит разобраться в проблемах странного университета, но вот проблема — здесь она стала фамильяром при молодом колдуне Артуре Эдинброге. Ироничный ромфант об искусстве, тайнах, дружбе и любви.

    Анастасия Гор «Рубиновый лес»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 6Роман от создательницы трилогии «Ковен озера Шамплейн» расскажет о проклятой судьбе дракона Соляриса. Когда-то Старшие поручили ему отомстить за гибель тысячи детенышей и принести смерть в королевский дом. Сол считал, что разделается с новорожденной принцессой людей, однако его поймали и навеки прокляли — теперь он привязан к принцессе Рубин нерушимыми узами.

    Спустя семнадцать лет на границе появляется таинственный красный туман, в котором люди исчезают целыми поселениями. Принцессе Рубин и дракону Солярису придётся объединить усилия перед неостановимой угрозой — хотят они того или нет. 

    Эл Моргот, цикл «Злодейский путь!»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 3

    Цикл пародийного фэнтези, явно навеянный азиатскими веб-новеллами. На черном-черном пике в черном-черном замке жил главный злодей очень популярной новеллы «Великий безумный». Однажды в тело злодея переместился страстный поклонник этой новеллы, разочарованный ее финалом. Новому главному злодею предстоит изменить сюжет, для чего нужно разобраться с массой дополнительных квестов.

    Марина Суржевская, цикл «Двериндариум»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика
    Ещё один цикл, ставший хитом Рунета и теперь дождавшийся книжного издания. История бедной сироты Вивьен, которая очень похожа на аристократку Ардену Левингстон. Капризная богачка, не желая проводить целый год в магической школе Двериндариум, предлагает Вивьен занять ее место. Однако невинная подмена оборачивается страшной опасностью.

    Барбара Морриган «Неспящие»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 7Фэнтезийный роман-однотомник от автора «Чудовища и чудовищ» расскажет о борьбе с загадочной болезнью, которая погружает людей в вечный сон. Бороться с ней бесполезно, пусть врачи не оставляют попыток.

    Тори — простой мальчишка, который любит хорошее пиво, шумные кабаки и красивых девушек. Но загадочная смерть его отца, врача, меняет всё. Теперь Тори предстоит разузнать, что скрывает молодой аптекарь по имени Абео и можно ли верить той странной девчонке, утверждающей, что разгадала тайну людей с чёрными глазами?

    Екатерина Звонцова «Берег мёртвых незабудок»

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 11

    Автор романов «Теория бесконечных обезьян» и «Серебряная клятва», а также руководства для писателей «Причеши меня» представляет новое мифологическое фэнтези, действие которого развернётся вокруг Цивилизации Общего Берега ― древней жемчужины Двух Морей, охваченной религиозной войной. Эту историю расскажут трагические герои: гений, расписавший фресками храм Смерти; его ученик, чьё сердце отравлено любовью и завистью; король, гниющий заживо, но все равно прикованный к трону; его благородный враг, так и не сумевший стать врагом.

    Василий Ракша «Песня радости, песня печали» 

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 9Славянское фэнтези с интригами, приключениями и знакомыми мотивами расскажет о путешествии княжны Ладимилы в величественный Буян-град. Вот только пока не знает она, что за резными фасадами вместо светлого будущего скрываются страшные тайны и грязные пороки. Плетут интриги там не только царские подданные, но и всемогущие боги. Какое место в плясках буянских страстей уготовано юной княжне, встанут ли на её сторону девы-птицы и даст ли мудрый Алатырь подсказку о том, как спасти себя и всё Пятимирие, пока звучат песни радости и песни печали?

    Также в 2023 году ожидаются:

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 13
    • Асия Арсланова «Аул» — этнический хоррор на основе башкирского фольклора;
    • Ирина Габбасова «Почти всемогущие» — роман о жизни на планете, куда перебрались переселенцы с погибшей Земли;
    • Ина Голдин, Гертруда Пента «Твоя капля крови» — драматическая эпопея в псевдоисторическом антураже, обещают вампиров и «броманс» (первое место на ежегодном литературном конкурсе «Трансильвания-2017»);
    • Ольга Голотвина, Грайанский цикл — переиздание в единой серии с перспективой появления новых работ;
    • Любава Горницкая «Теорема близнецов» — антиутопия о мире, построенном на лжи;
    • Полина Граф «Индивидуум» — третий том космического фэнтези из цикла «Эквилибрис»;
    • Павел Губарев «Имя Кати» — роман о девушке, столкнувшейся с необычными возможностями искусственного интеллекта;
    • Макс Далин — темнофэнтезийные романы о некроманте Дольфе;
    • Наталья Евдокимова «Лёк и Энди» — роман о фантасмагорических мирах, связанных между собой автобусным маршрутом;
    • Вера Камша «Дети Времени грядущего» — сборник, куда вошли повести цикла «Стурнийские мозаики», ранее выходившие лишь в антологиях;
    • Людмила Потапчук «Лихоманка, 12» — хоррор с проклятым домом и воскрешением людей;
    • Кристина Робер «Преданные» — молодёжное фэнтези от автора «Полусолнца» расскажет о попытках Ники узнать тайны прошлого в закрытой школе;
    • Сергей Лукьяненко «Прыжок», финальный роман том космической эпопеи «Соглашение»;
    • Евгения Сафонова «Лёд, флейта, меч» — третий роман в фэнтезийном цикле «Тёмные игры Лиара», своего рода спин-офф с другой главной героиней;
    • Саша Степанова «Пятая бездна» — подростковое фэнтези о девочке Лере Бариновой, которая на летних каникулах сталкивается сперва с попыткой похищения, а затем — с настоящим колдовством;
    • Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда» — исторический магреализм об ученике доктора Фауста, который страстно желает передать знания своего наставника;
    • Арина Цимеринг «Как поймать монстра» — городское фэнтези в антураже магической Ирландии от соавтора «Правил выживания в Джакарте»;
    • Екатерина Шабнова «Туманы и чудовища» — стимпанк-фэнтези о мастерице магического цеха, которой пришлось встретиться с чудовищем, поиграть в детектива и поймать нить судьбы;
    • Павел Шушканов «Белый шум» — роман о безумном мире будущего, где соблюдение авторского права возведено в абсолют.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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