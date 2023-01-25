Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика

Продолжаем рассказ о самых интересных книгах, которые выйдут в 2023 году. В этом разделе — фантастика, написанная на русском языке, независимо от гражданства, национальности и места жительства авторов.

Марина и Сергея Дяченко «Леон»

Главная русскоязычная новинка года — последний совместный роман Марины и Сергея Дяченко (Сергей умер в 2022 году). Приговоренный к казни за чужое преступление ученик магической школы оказывается в высокотехнологичном мире, открывающий перед ним неслыханные возможности. Ведь Леон с детства считает себя купцом, а не магом, а в этом новом мире столько идей для бизнеса!

Вот что говорит о книге Марина Дяченко:

Первая глава «Леона» была написана очень давно, больше десяти лет назад. Тогда мы с Сергеем не вполне понимали, куда нас ведет этот текст, и обстоятельства сложились так, что мы оставили его надолго. Леон вернулся прошлым летом, когда нам с Сергеем захотелось магии, приключений, легкости, иронии, свободы, радости… Это история взросления и любви. Это история надежды.

Антонина Крейн «Улыбнись мне, Артур Эдинброг»

Создательница фэнтезийного цикла «Шолох» берётся за новую вселенную. Действие развернётся вокруг девушки-искусствоведа Вилки, которую перенесло в мир Гало. Ей предстоит разобраться в проблемах странного университета, но вот проблема — здесь она стала фамильяром при молодом колдуне Артуре Эдинброге. Ироничный ромфант об искусстве, тайнах, дружбе и любви.

Анастасия Гор «Рубиновый лес»

Роман от создательницы трилогии «Ковен озера Шамплейн» расскажет о проклятой судьбе дракона Соляриса. Когда-то Старшие поручили ему отомстить за гибель тысячи детенышей и принести смерть в королевский дом. Сол считал, что разделается с новорожденной принцессой людей, однако его поймали и навеки прокляли — теперь он привязан к принцессе Рубин нерушимыми узами.

Спустя семнадцать лет на границе появляется таинственный красный туман, в котором люди исчезают целыми поселениями. Принцессе Рубин и дракону Солярису придётся объединить усилия перед неостановимой угрозой — хотят они того или нет.



Эл Моргот, цикл «Злодейский путь!»

Цикл пародийного фэнтези, явно навеянный азиатскими веб-новеллами. На черном-черном пике в черном-черном замке жил главный злодей очень популярной новеллы «Великий безумный». Однажды в тело злодея переместился страстный поклонник этой новеллы, разочарованный ее финалом. Новому главному злодею предстоит изменить сюжет, для чего нужно разобраться с массой дополнительных квестов.

Марина Суржевская, цикл «Двериндариум»



Ещё один цикл, ставший хитом Рунета и теперь дождавшийся книжного издания. История бедной сироты Вивьен, которая очень похожа на аристократку Ардену Левингстон. Капризная богачка, не желая проводить целый год в магической школе Двериндариум, предлагает Вивьен занять ее место. Однако невинная подмена оборачивается страшной опасностью.

Барбара Морриган «Неспящие»

Фэнтезийный роман-однотомник от автора «Чудовища и чудовищ» расскажет о борьбе с загадочной болезнью, которая погружает людей в вечный сон. Бороться с ней бесполезно, пусть врачи не оставляют попыток.

Тори — простой мальчишка, который любит хорошее пиво, шумные кабаки и красивых девушек. Но загадочная смерть его отца, врача, меняет всё. Теперь Тори предстоит разузнать, что скрывает молодой аптекарь по имени Абео и можно ли верить той странной девчонке, утверждающей, что разгадала тайну людей с чёрными глазами?

Екатерина Звонцова «Берег мёртвых незабудок»

Автор романов «Теория бесконечных обезьян» и «Серебряная клятва», а также руководства для писателей «Причеши меня» представляет новое мифологическое фэнтези, действие которого развернётся вокруг Цивилизации Общего Берега ― древней жемчужины Двух Морей, охваченной религиозной войной. Эту историю расскажут трагические герои: гений, расписавший фресками храм Смерти; его ученик, чьё сердце отравлено любовью и завистью; король, гниющий заживо, но все равно прикованный к трону; его благородный враг, так и не сумевший стать врагом.

Василий Ракша «Песня радости, песня печали»

Славянское фэнтези с интригами, приключениями и знакомыми мотивами расскажет о путешествии княжны Ладимилы в величественный Буян-град. Вот только пока не знает она, что за резными фасадами вместо светлого будущего скрываются страшные тайны и грязные пороки. Плетут интриги там не только царские подданные, но и всемогущие боги. Какое место в плясках буянских страстей уготовано юной княжне, встанут ли на её сторону девы-птицы и даст ли мудрый Алатырь подсказку о том, как спасти себя и всё Пятимирие, пока звучат песни радости и песни печали?

Также в 2023 году ожидаются: