Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»

В своё время Александр Ремизов много сотрудничал с журналом «Лучшие компьютерные игры», который выходил в том же издательском доме, что и «Мир фантастики». Многие наверняка помнят его иллюстрации к серии рассказов «Бета-тестеры». Предлагаем вашему вниманию различные работы Саши, сделанные в 2009–2012 гг для ЛКИ.
Поддержать кампанию по изданию памятного спецвыпуска «Мира фантастики» с комиксами Александра Ремизова можно на CrowdRepublic.
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Художник-комиксист и иллюстратор, работал в МИРФ с самого начала существования журнала и до конца своей жизни. (автор портрета: Роман Новиков)
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