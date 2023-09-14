Для кого ещё рисовал Александр Ремизов? «Лучшие компьютерные игры»

В своё время Александр Ремизов много сотрудничал с журналом «Лучшие компьютерные игры», который выходил в том же издательском доме, что и «Мир фантастики». Многие наверняка помнят его иллюстрации к серии рассказов « Бета-тестеры ». Предлагаем вашему вниманию различные работы Саши, сделанные в 2009–2012 гг для ЛКИ.

Поддержать кампанию по изданию памятного спецвыпуска «Мира фантастики» с комиксами Александра Ремизова можно на CrowdRepublic.