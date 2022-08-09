Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске Фантастического подкаста

Недавно у нас вышел спецвыпуск, посвящённый телесериалам донетфликсовской эпохи. В честь этого один из составителей номера Павел Ильин, также известный как «человек, который посмотрел весь Netflix», а также наши авторы Никита Волкович и Мария Руднева собрались, чтобы побеседовать о временах, когда телевизор был главным окном в фантастические миры (пусть серии часто шли не по порядку). В 51-м выпуске фантастического подкаста они вспоминают старые добрые фантастические сериалы: как важную и проверенную годами классику вроде «Доктора Кто», «Звёздного пути» и «Сверхъестественного», так и милые подростковые австралийские сериалы вроде «H2O: Просто добавь воды» и «Грозовые камни».

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.