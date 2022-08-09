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    Подкасты

    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске Фантастического подкаста

    9 августа 2022
    09.08.2022
    22051
    0 минут на чтение
    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске подкаста

    Недавно у нас вышел спецвыпуск, посвящённый телесериалам донетфликсовской эпохи. В честь этого один из составителей номера Павел Ильин, также известный как «человек, который посмотрел весь Netflix», а также наши авторы Никита Волкович и Мария Руднева собрались, чтобы побеседовать о временах, когда телевизор был главным окном в фантастические миры (пусть серии часто шли не по порядку). В 51-м выпуске фантастического подкаста они вспоминают старые добрые фантастические сериалы: как важную и проверенную годами классику вроде «Доктора Кто», «Звёздного пути» и «Сверхъестественного», так и милые подростковые австралийские сериалы вроде «H2O: Просто добавь воды» и «Грозовые камни».

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