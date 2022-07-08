Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы

Помните, как это было? Встать с утра пораньше, чтобы успеть посмотреть «Могучих рейнджеров» да притом не опоздать в школу. Искать у одноклассников и знакомых кассеты со всеми сериями «Десятого королевства». Всей семьёй вечером перед телевизором смеяться над «Альфом» (а потом странно смотреть на кота). Если вам всё это знакомо, то этот номер «Мира фантастики» точно для вас!

Спецвыпуск «Старые добрые сериалы» — признание в любви к классическим фантастическим шоу, которые мы открыли для себя в детстве или позже. Мы постарались не только собрать самые известные среди любителей фантастики проекты, но и откопать такие сериалы, о каких многие и не слышали. И, конечно, включили много важных для индустрии вещей.