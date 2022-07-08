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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы

    8 июля 2022
    08.07.2022
    15571
    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 2

    Помните, как это было? Встать с утра пораньше, чтобы успеть посмотреть «Могучих рейнджеров» да притом не опоздать в школу. Искать у одноклассников и знакомых кассеты со всеми сериями «Десятого королевства». Всей семьёй вечером перед телевизором смеяться над «Альфом» (а потом странно смотреть на кота). Если вам всё это знакомо, то этот номер «Мира фантастики» точно для вас!

    Спецвыпуск «Старые добрые сериалы» — признание в любви к классическим фантастическим шоу, которые мы открыли для себя в детстве или позже. Мы постарались не только собрать самые известные среди любителей фантастики проекты, но и откопать такие сериалы, о каких многие и не слышали. И, конечно, включили много важных для индустрии вещей.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 1

    В этом выпуске

    • Плеяда жанров: от научной фантастики и мистических историй до сказок и супергероики.
    • Блок научно-популярных шоу: само собой, с «Разрушителями легенд» и «Прогулками с динозаврами».
    • Сериалы вашего детства: «Рыцарь дорог», «Зачарованные», «Могучие рейнджеры», «Десятое королевство», «Чудеса науки».
    • Сериалы, о которых вы могли не слышать: «Потерянная комната», «Колчак: Ночной охотник», «Чудопад», «Тысячелетие», «Фантагиро».
    • Золотая классика телефантастики: «Доктор Кто», «Звёздный путь», «Горец», «Сумеречная зона», «Вавилон 5».
    • Любимые экранизации: «Гостья из будущего», «Дюна», «Опочтарение», «Самая плохая ведьма».
    • И многое другое, включая чек-лист с содержанием!

    Иллюстрация на обложке: Александр Ремизов

    Внутреннее оформление: Алекс Рико

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

    Почтовая подписка

    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Телефон: +7 (499) 6851330
    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 8 июля.
    Следующий номер выйдет сентябре

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 4
    Полное содержание номера
    Научная фантастика2
    • Звёздный путь: Оригинальный сериал
    • Звёздный путь: Следующее поколение
    • Звёздный путь: Глубокий космос 9
    • Звёздный путь: Вояджер
    • Звёздный путь: Энтерпрайз
    • Вавилон 5
    • Звёздный крейсер «Галактика»
    • Светлячок
    • Звёздные врата
    • Лексс
    • Подводная одиссея
    • Андромеда
    • На краю вселенной
    • Дюна
    • Дети Дюны
    • Заключённый
    • Иерихон
    • Vизитёры
    • Квантовый скачок
    • Скользящие
    • Первая волна
    • Жизнь на Марсе
    • Грань
    • Кукольный дом
    • Терминатор: Битва за будущее
    • Тёмный ангел
    • Приключения Электроника
    • Гостья из будущего
    Мистика и паранормальное64
    • Секретные материалы
    • Одинокие стрелки
    • Твин Пикс
    • Сумеречная зона
    • Остаться в живых
    • Сверхъестественное
    • Баффи — истребительница вампиров
    • Байки из склепа
    • Ко́лчак: Ночной охотник
    • Дневники вампира
    • Настоящая кровь
    • Мрачные тени
    • Боишься ли ты темноты?
    • Тысячелетие
    • Мастер и Маргарита
    • Королевство
    • Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений
    • Потерянная комната
    Фэнтези и сказка102
    • Удивительные странствия Геракла
    • Зена — королева воинов
    • Десятое королевство
    • Зачарованные
    • Горец
    • Санта-Хрякус
    • Цвет волшебства
    • Опочтарение
    • Чародей
    • Чародей: Страна Великого Дракона
    • Мерлин
    • Легенда об искателе
    • Самая плохая ведьма
    • Фантагиро, или Пещера золотой розы
    • Приключения Синдбада
    • Арабела
    • Страна фей
    Супергероика130
    • Бэтмен
    • Тайны Смолвиля
    • Рыцарь дорог
    • Могучие рейнджеры
    • Плохие
    • Герои
    Комедии144
    • Альф
    • Семейка Аддамс
    • Сабрина — маленькая ведьма
    • Моя жена меня приворожила
    • Чудеса науки
    • Красный карлик
    • Майти Буш
    • Чудопад
    • Мёртвые как я
    • Мёртвые до востребования
    • Хранилище 13
    • Музыкальный блог доктора Ужасного
    Научно-популярные шоу166
    • Разрушители легенд
    • Космос: персональное путешествие
    • Жизнь после людей
    • Прогулки с динозаврами

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    № 1 (2022). 116 главных фантастических книг

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 2

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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