Делимся сериальными открытиями 2021 года в 43-м выпуске Фантастического подкаста

На сайте завершился наш спецпроект «Лучшая фантастика 2021». Мы выбрали самые яркие фильмы, книги, видеоигры и сериалы прошедшего года. Но это далеко не всё, чем нас впечатлила фантастика в 2021 году. Поэтому в серии подкастов мы подводим персональные итоги года наших авторов и редакторов, в которых можно почерпнуть небанальные рекомендации.

В 43-м выпуске Фантастического подкаста Роман Файницкий, Денис Старостин и Александр Стрепетилов делятся своими сериальными впечатлениями от 2021 года. Забавно, но запись прошла под негласным девизом «И помните, ни слова про Marvel». Про «Аркейн» и «Игру в кальмара» тоже почти не говорили. А про что? Про множество неамериканских сериалов, о которых вы могли не слышать.

Все упомянутые сериалы «Аркейн», «Вампиры средней полосы», «Что мы делаем в тени», «Игра в кальмара», Star Wars: Visions, «Засланец из космоса», «Невероятные», «Ради всего человечества», «Сквозь снег», «Роковой патруль», «Экспансия», «Ведьмак», «Противостояние», «Стража», «Колесо времени», «Основание», «Чепелуэйт», «История Лиззи», «Сладкоежка», «Непобедимый», «Тень и кость», «Анна», «Y: Последний мужчина», «Катла», «В Скарнесе не умирают», «На зов скорби», «Последний министр», «Пришельцы из прошлого», «ВандаВижен», «Локи», «Соколиный глаз», «Полуночная месса», «Призрак дома на холме», «Этерна», «Миротворец», «Карамора».

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