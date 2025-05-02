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#подкаст#писатели-фантасты#хоррор (ужасы)#Стивен Кинг

Отправляемся в штат Мэн к Стивену Кингу в 171 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
2 мая 14:00
95
Холодные щупальца тянутся из тумана, клоун с кровавой улыбкой выглядывает из сточной канавы, взбесившиеся грузовики объявляют охоту на людей, а из сливного отверстия в раковине тянется зловещий палец!
Вам страшно? Нам нет!
И поэтому мы: Василий Владимирский, Елена Щетинина, Данил Ряснянский и Павел Обиух, собрались в виртуальной студии «Фантастического подкаста», дабы обсудить самого известного хоррориста современности — Стивена Кинга.
Из этого выпуска вы узнаете:
• Как из короткого рассказа получить крутой блокбастер.
• Как из крутого блокбастера сделать политический блог с рекламой смартфонов.
• Почему алкоголь и наркотики могут призвать скелеты из шкафа.
• Что нашёл и забрал себе наш звукорежиссёр Андрей.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#писатели-фантасты#хоррор (ужасы)#Стивен Кинг
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