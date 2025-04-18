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#режиссёры#подкаст#экранизация игры#кино

Пытаемся экранизировать игры вместе с Полом У.С. Андерсоном в первой части 170 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
18 апреля 15:00
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Сегодня в фантастическом подкасте киноманы Дмитрий Шепелёв, Леонид Мойжес, Юлий Ким и Кирилл Размыслович обсуждают одного из самых противоречивых фантастических режиссёров: Пола У. С. Андерсона, фаната видеоигр и человека, чьё пренебрежение к сценарию сравнится только с его любовью к жене — Миле Йовович. Обсудим:
• Андерсон: крепкий ремесленник, бездарность вроде Уве Болла или человек с уникальным видением.
• Чем его фильмы выделяются в современной индустрии?
• Действительно ли он придумал собственный метод экранизации видеоигр?
• Какая часть «Обители Зла» удачнее, и не лучше было бы увидеть в режиссёрском кресле Джорджа Ромеро.
• А ещё очень много спорим!
Поздняя фильмография режиссёра — во второй части подкаста, который выйдет через неделю!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#режиссёры#подкаст#экранизация игры#кино
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