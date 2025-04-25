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#режиссёры#подкаст#кино

Пытаемся снять нормальный фильм вместе с Полом У.С. Андерсоном во второй части 170 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
25 апреля 16:00
Во второй части нашего обсуждения «Зака Снайдера для бедных» Юлий Ким, Дмитрий Шепелёв, Кирилл Размыслович и Леонид Мойжес разобрали позднюю фильмографию режиссёра Пола У.С. Андерсона:
• «Чужой против хищника» — один из самых стильных и дорогих фильмов автора.
• «Смертельная гонка» — ну снял и снял, ну Стейтем и Стейтем.
• Элегантный стимпанк «Мушкетёров».
• «Помпеи» — «Титаник» плюс «Гладиатор».
• «Охотник на монстров» — кино со странной структурой. Но может это и неплохо?
• «В потерянных землях»: Юлий ругает, а Леонид хвалит за одно и то же.
В общем, разговор вышел жаркий и интересный. Приятного прослушивания!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#режиссёры#подкаст#кино
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