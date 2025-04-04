Крадёмся во тьме вместе с Дьяволом Адской кухни в первой части 169 выпуска «Фантастического подкаста»

К нам тут заглянул Мэтт Мёрдок и оставил загадочное послание:
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Если вдруг вы не поняли, что значат эти точки, то скорее бегите слушать наш большой студийный подкаст о сериалах Netflix, посвящённых уличным супергероям Marvel. В первой части мы обсудим слепого мстителя, с которого началась эта телевселенная: Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса.
В выпуске:
• Подробный разбор всех сезонов сериала от Юлия Кима, Сергея Мангасарова и Дмитрия Шепелёва.
• История персонажа на экране (включая тот самый фильм с Беном Аффлеком).
• Спор о том, так ли важно знать первоисточник для адекватного восприятия кино.
• Поиски баланса между реализмом и фантастикой.
• Первые впечатления от трёх эпизодов сериала «Сорвиголова: Рождённый заново».
• Ну а вишенка на торте – этот эпизод был вновь записан в студии, а значит +100 к динамике общения и качеству звука.