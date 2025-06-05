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#подкаст#видеоигры#God of War

Убиваем богов вместе с Кратосом в 175 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
5 июня 16:00
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В 175-м выпуске «Фантастического подкаста» Данил Ряснянский, Артём Дубровский и Юлий Ким вспоминают приключения спартанца и новоявленного скандинава Кратоса.
В этом выпуске:
🏺Толпа жёстких микро-Кратосов.
🏺 Пучины Тартара.
🏺Древнегреческая мизогиния и непременные пошлые аналогии.
🏺Как God of War: Ragnarök - Valhalla закрыла серию на прочный засов.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#видеоигры#God of War
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