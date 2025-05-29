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#подкаст#писатели-фантасты#Дэн Симмонс

Слушаем песнь Гипериона вместе с Дэном Симмонсом в 174 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
29 мая 14:00
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Добро пожаловать в сумеречные миры мастера хоррора, живой легенды научной фантастики Дэна Симмонса! И пуститься в паломничество по самым низким страхам, самым возвышенным мечтам автора, собрались его преданные читатели — Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также специальная гостья, Жанна Пояркова. Подключайтесь, но ступайте осторожно — впереди путь в самое сердце тьмы!
В этом выпуске:
— Влюбляемся в ненависть к Калькутте в темнейшей из книг автора, дебютной «Песнь Кали».
— Поклоняемся иглокожему демону Шрайку в культовом «Гиперионе».
— Ищем, за что полюбить «Эндимион» и любить ли его вообще.
— Спускаемся прямиком в Ад вместе с «Полым Человеком».
— Возвышаемся в космическо-греческом эпосе «Илиона».
— Ищем настоящего Диккенса и Уилки Коллинза в «Друде».
— Впадаем в свинцовое безумие вместе с экипажем «Террора».
— Обсуждаем, кто развалил Америку в «Флэшбеке».
...А также Гомер, Чосер, Шекспир, Герберт Уэллс, Рабиндранат Тагор, и, куда уж без него, романтический поэт Китс — все-все-все отсылки в мирах самого «литературного» фантастического автора.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#писатели-фантасты#Дэн Симмонс
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