Слушаем песнь Гипериона вместе с Дэном Симмонсом в 174 выпуске «Фантастического подкаста»

Добро пожаловать в сумеречные миры мастера хоррора, живой легенды научной фантастики Дэна Симмонса! И пуститься в паломничество по самым низким страхам, самым возвышенным мечтам автора, собрались его преданные читатели — Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также специальная гостья, Жанна Пояркова. Подключайтесь, но ступайте осторожно — впереди путь в самое сердце тьмы!