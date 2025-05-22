Разрешаем дьяволу плакать в 173 выпуске «Фантастического подкаста»

🍕Сегодня ангелы будут кричать, а дьявол — плакать!
В очередном выпуске «Фантастического подкаста» мастера меча и уворота Сергей Цилюрик, Артём Дубровский и Данил Ряснянский собрались, чтобы обсудить вселенную Devil May Cry: от несостоявшейся версии Resident Evil 4 до недавней анимационной адаптации от Netflix.
В этом выпуске:
🍕 Каким одним крепким словом можно характеризовать весь DMC.
🍕 За что игроки не любят Devil May Cry 2 и DmC: Devil May Cry.
🍕 БОСС ГИГАПЕД или реальные проблемы любимой DMC 3.
🍕 Почему Devil May Cry 4 лучше Devil May Cry 5.
🍕 Злые 40-летние мужики дерутся (по кайфу).
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