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#подкаст#хоррор (ужасы)#Пункт назначения

Едем в «Пункт назначения» на грузовике с брёвнами в 176 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
12 июня 16:00
🚆 Проверяем вашу копилочку фобий!
В 176-м выпуске Фантастического подкаста Дмитрий Шепелёв, Юлий Ким 5+ и Данил Ряснянский собрались по случаю выхода «Пункт назначения: Кровные узы» и отметили 25-летие серии хоррор-блокбастеров.
В этом выпуске:
🛀 Откуда появился «Пункт назначения»
✈️ Что не так с хитрыми планами Смерти?
🔪Самые зрелищные и самые нелепые сцены кинофраншизы.
А также СТС-бинго, «Убойные каникулы» и самая долгоиграющая шутка за всю историю Фантастического подкаста.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#хоррор (ужасы)#Пункт назначения
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