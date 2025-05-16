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#подкаст#Индиана Джонс#классика кино

Исследуем древние гробницы вместе с Индианой Джонсом во второй части 172 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
16 мая 13:00
16
1 минута на чтение
Юлий Ким, Евгений Пекло, Илья Глазков и Кирилл Размыслович продолжают травить батины шутки и трясти стариной в шляпе. Разобрав классические фильмы Стивена Спилберга, мы переходим к тому, что было создано другими авторами франшизы: видеоиграм, комиксам и заключительному фильму с Харрисоном Фордом.

В этом выпуске:
• «Колесо судьбы» – разочарование или достойный финал.
• Комиксы про Индиану Джонса: от королевы пиратов до зомби-нацистов.
• Как недавняя видеоигра идеально дополняет классическую кинотрилогию.
• Почему франшизу невозможно перезапустить в современности.
• Удастся ли продолжить приключения Инди и/или его наследников в будущем.

Первая часть

Прячемся в холодильнике вместе с Индианой Джонсом в первой части 172 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

12.05.2025

147

И никаких змей, пожалуйста!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#Индиана Джонс#классика кино
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