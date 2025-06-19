Узнаём, как озвучивают аниме, в 177 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкаст записан в рамках некоммерческого партнёрства с кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром «Амедиатека». Мы всегда стараемся, чтобы промо-выпуски были так же интересны, как и любые другие. Гости и ведущие получили огромное удовольствие от беседы — и, надеемся, его получите и вы. Приятного прослушивания!

В специальный кинотеатральный выпуск «ДанДанДан: Злой глаз» вошли три премьерные серии второго сезона сериала «Дандадан», краткий обзор первого сезона и эксклюзивное интервью с режиссёрами — Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой, — которое можно увидеть только в кино. В прокате фильм можно посмотреть в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от «Студийной банды».