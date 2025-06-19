Узнаём, как озвучивают аниме, в 177 выпуске «Фантастического подкаста»

Мина сама конитива! Кхм, в смысле, всем привет! 19 июня в кинотеатрах выходит продолжение нашумевшего аниме «Дандадан», поэтому мы решили ещё раз вспомнить этот крутой сериал. Да и не просто вспомнить, а обсудить его с теми самыми голосами. А если точнее, с теми, кто дублирует аниме на русском языке. В гостях у нас «Студийная Банда» в лице Вероники Нефёдовой, Анастасии Портной и Георгия Кармряна. Вместе с ними Олег Поторокин и Дмитрий Кинский разбирают:
💫кто как попал в индустрию;
💫чем отличается официальный дубляж и фандаб;
💫какие трудности возникают при переводе персонажей в другой язык;
💫почему персонажи «Дандадана» всем так нравятся;
💫как изобразить кансайский диалект;
💫в чём особенности работы над аниме;
💫и многое другое!
Подкаст записан в рамках некоммерческого партнёрства с кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром «Амедиатека». Мы всегда стараемся, чтобы промо-выпуски были так же интересны, как и любые другие. Гости и ведущие получили огромное удовольствие от беседы — и, надеемся, его получите и вы. Приятного прослушивания!
В специальный кинотеатральный выпуск «ДанДанДан: Злой глаз» вошли три премьерные серии второго сезона сериала «Дандадан», краткий обзор первого сезона и эксклюзивное интервью с режиссёрами — Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой, — которое можно увидеть только в кино. В прокате фильм можно посмотреть в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от «Студийной банды».
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