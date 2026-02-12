КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
Как создавалась техника из «Назад в будущее 2»: концепт-арты
#подкаст#итоги 2025#лучшие сериалы

Вспоминаем лучшие сериалы 2025 года в 208 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
12 февраля 14:00
1 минута на чтение
Пришла пора самого традиционного выпуска «Фантастического подкаста» — итогов сериалов года! Роман Файницкий и Денис Старостин достают Юлия Кима из банки с огурцами — и бросаются в море отсмотренных, недосмотренных, пересмотренных, первых, вторых и прочих сезонов фантастических сериалов.
В этом выпуске:
— Три супергероя: хороший, плохой и злой.
— Четыре бункера, постапокалиптических и не очень.
— Две бесконечности: русская и аргентинская.
— Андроиды. Очень невоспитанные.
— Дети Стивена!
— Хмурые девочки: две помладше и одна постарше.
— Поломки систем, корпоративных и межгалактических.
— И многое другое, странное, позабытое и насквозь безумное!
Мемы, моменты, шутливые номинации сериального 2025 года — всё в этом выпуске. Присоединяйтесь к прослушиванию!

Список упомянутых сериалов

Предыдущий выпуск

Выбираем лучшие фильмы 2025 года в 207 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

05.02.2026

4966

Живо ли ещё искусство на больших экранах?

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

