Вспоминаем лучшие сериалы 2025 года в 208 выпуске «Фантастического подкаста»

Пришла пора самого традиционного выпуска «Фантастического подкаста» — итогов сериалов года! Роман Файницкий и Денис Старостин достают Юлия Кима из банки с огурцами — и бросаются в море отсмотренных, недосмотренных, пересмотренных, первых, вторых и прочих сезонов фантастических сериалов.