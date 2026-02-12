Вспоминаем лучшие сериалы 2025 года в 208 выпуске «Фантастического подкаста»

Пришла пора самого традиционного выпуска «Фантастического подкаста» — итогов сериалов года! Роман Файницкий и Денис Старостин достают Юлия Кима из банки с огурцами — и бросаются в море отсмотренных, недосмотренных, пересмотренных, первых, вторых и прочих сезонов фантастических сериалов.
В этом выпуске:
— Три супергероя: хороший, плохой и злой.
— Четыре бункера, постапокалиптических и не очень.
— Две бесконечности: русская и аргентинская.
— Андроиды. Очень невоспитанные.
— Дети Стивена!
— Хмурые девочки: две помладше и одна постарше.
— Поломки систем, корпоративных и межгалактических.
— И многое другое, странное, позабытое и насквозь безумное!
Мемы, моменты, шутливые номинации сериального 2025 года — всё в этом выпуске. Присоединяйтесь к прослушиванию!