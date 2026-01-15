Обсуждаем лучшие книги 2025 года в 204 выпуске «Фантастического подкаста»

Эдуард Веркин — «Сорока на виселице»
Стюарт Тертон — «Последнее убийство в конце времен»
Кристофер Руоккио — «Shadows Upon Time» (финал цикла «Пожиратель солнца»)
Джо Аберкромби — «Дьяволы»
Софья Ролдугина — «Где распускается алоцвет»
Иэн Маклауд, цикл «Вселенная эфира»
Роман Шмараков — «Каллиопа, дерево, Кориск»
Джеймс С. А. Кори — «Милость богов»
Эрика Айви Роджерс — «Из стали и соломы»
Владимир Березин — «Пентаграмма Осоавиахима»
Алексей Караваев — «Краткая история советской фантастики. 1917–1931»
Гурав Моханти — «Танец теней»
Паоло Бачигалупи — «Навола»
Стивен Браст, цикл «Влад Талтош»
Дмитрий Колодан — «Пересмешник на рассвете»
Карина Шаинян — «Саспыга»
Яцек Дукай — «Король боли» (сборник)
Джин Вулф, цикл «Книга Длинного Солнца»
Грэг Иган, цикл «Ортогональность»
«Опасные видения» (сборник под редакцией Харлана Эллисона)
Норман Спинрад — «Жук Джек Баррон»