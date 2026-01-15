КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Как был создан «Чужой»
Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Подкасты
Обсуждаем лучшие книги 2025 года в 204 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
15 января 14:00
57
1 минута на чтение
Открываем сезон подведения итогов! В первом выпуске цикла ведущий и подкастер Павел Обиух собрал настоящих литературных экспертов. Дмитрий Злотницкий, Мара Руднева и Василий Владимирский рассказывают о книгах, которые стали для них личными открытиями, удостоились премий или, напротив, получили меньше внимания, чем заслуживают.
В выпуске:
• Личные книги года: от лауреата Большой книги 2025 до финального тома лучшей космооперы последних лет.
• Новые романы любимых писателей: Аберкромби, Родулгиной, К.А. Териной и других.
• Многообещающие новички, разочаровывающие мастера и просто хорошие книги, заслуживающие внимания.
• Самые ожидаемые романы 2026 года.
• И ещё десяток рекомендаций, что почитать.

Список упомянутых книг

Эдуард Веркин — «Сорока на виселице»
Стюарт Тертон — «Последнее убийство в конце времен»
Кристофер Руоккио — «Shadows Upon Time» (финал цикла «Пожиратель солнца»)
Иван Белов, цикл о Рухе Бучиле
Джо Аберкромби — «Дьяволы»
Софья Ролдугина — «Где распускается алоцвет»
К. А. Терина — «Все мои птицы» (сборник)
Иэн Маклауд, цикл «Вселенная эфира»
Роман Шмараков — «Каллиопа, дерево, Кориск»
Энтони Райан — «Пария»
Джеймс С. А. Кори — «Милость богов»
Эрика Айви Роджерс — «Из стали и соломы»
Владимир Березин — «Пентаграмма Осоавиахима»
Кен Лю, цикл «Династия Одуванчика»
Наташа Пулли — «Маяк на краю времени»
Алексей Караваев — «Краткая история советской фантастики. 1917–1931»
Брент Уикс, цикл «Светоносец»
Гурав Моханти — «Танец теней»
Паоло Бачигалупи — «Навола»
Стивен Браст, цикл «Влад Талтош»
Дмитрий Колодан — «Пересмешник на рассвете»
Карина Шаинян — «Саспыга»
Яцек Дукай — «Король боли» (сборник)
Джин Вулф, цикл «Книга Длинного Солнца»
Грэг Иган, цикл «Ортогональность»
«Опасные видения» (сборник под редакцией Харлана Эллисона)
Норман Спинрад — «Жук Джек Баррон»
Анджей Сапковский — «Перекрёсток воронов»

Кот-император

30.12.2025

407

Запасайтесь буресветом, Сияющие рыцари!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

