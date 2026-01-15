Обсуждаем лучшие книги 2025 года в 204 выпуске «Фантастического подкаста»

Открываем сезон подведения итогов! В первом выпуске цикла ведущий и подкастер Павел Обиух собрал настоящих литературных экспертов. Дмитрий Злотницкий, Мара Руднева и Василий Владимирский рассказывают о книгах, которые стали для них личными открытиями, удостоились премий или, напротив, получили меньше внимания, чем заслуживают.