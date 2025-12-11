Празднуем юбилей в 200 выпуске «Фантастического подкаста»!

Вас ждёт на все 200% юбилейный, особый эпизод. Роман Файницкий, Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и Юлий Ким беседуют более чем с 13 гостями, которые рассказывают историю подкаста, вспоминают любимые выпуски, делятся тайнами своей жизни за пределами микрофона, признаются в любви друг другу, а также отвечают на вопросы бустеров в прямом эфире.
В выпуске:
🪐 История первых выпусков подкаста, записанных в Красноярске.
🪐 Как «Мир фантастики» расширил наш кругозор и как мы боремся с FOMO.
🪐 Какой выпуск переносился несколько лет, а какие исчезли навсегда.
🪐 Кто из участников любит «Горько» Жоры Крыжовникова, а кто ненавидит «Интерстеллар» и «Сообщество».
🪐 Самая безумная сцена секса и самая странная любовь в фантастике.
🪐 Как женщины представлены в хорроре и в чём разница между НФ и фэнтези.
🪐 Лицо кота-императора и отмороженная задница Романа Файницкого.