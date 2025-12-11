КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
#подкаст

Празднуем юбилей в 200 выпуске «Фантастического подкаста»!

Кот-император
11 декабря 14:00
7
1 минута на чтение
Вас ждёт на все 200% юбилейный, особый эпизод. Роман Файницкий, Сергей Серебрянский, Данил Ряснянский и Юлий Ким беседуют более чем с 13 гостями, которые рассказывают историю подкаста, вспоминают любимые выпуски, делятся тайнами своей жизни за пределами микрофона, признаются в любви друг другу, а также отвечают на вопросы бустеров в прямом эфире.
В выпуске:
🪐 История первых выпусков подкаста, записанных в Красноярске.
🪐 Как «Мир фантастики» расширил наш кругозор и как мы боремся с FOMO.
🪐 Какой выпуск переносился несколько лет, а какие исчезли навсегда.
🪐 Кто из участников любит «Горько» Жоры Крыжовникова, а кто ненавидит «Интерстеллар» и «Сообщество».
🪐 Самая безумная сцена секса и самая странная любовь в фантастике.
🪐 Как женщины представлены в хорроре и в чём разница между НФ и фэнтези.
🪐 Лицо кота-императора и отмороженная задница Романа Файницкого.
🪐 Данил Ряснянский наелся и спит.

Предыдущий выпуск

Выясняем, что в Dendy играют все, в первой части 199 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

01.12.2025

331

Возвращаем ваше восьмибитное детство

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст
