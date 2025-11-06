Становимся космическими ковбоями вместе с Синъитиро Ватанабэ в 195 выпуске «Фантастического подкаста»

Леди и джентльмены, устраивайтесь поудобнее – сегодня вас ждут лучшие партии легендарного музыканта и режиссёра аниме Синъитиро Ватанабэ! Наш пианист Олег Поторокин отправит вас в путешествие по истории этого необычного творца. А помогут ему двое знаменитых джазменов из группы «Мультур» – Алекс Лапшин и Валерий Корнеев.
В этом выпуске:
• Старт карьеры в «Макросс Плюс».
• «Ковбой Бибоп», который мог и не случиться.
• Японские самураи как калифорнийские рэперы.
• Анимационное диско «Космического Дэнди».
• Работа с западными франшизами: «Бегущий по лезвию» и «Аниматрица».