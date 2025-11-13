КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

#подкаст#писатели-фантасты#Роберт Хайнлайн

Открываем дверь в лето вместе с Робертом Хайнлайном в 196 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
13 ноября 14:00
36
1 минута на чтение
Команда «Фантастического подкаста» бороздит просторы космоса, открывает дверь в лето и записывается в стройные ряды солдат ради гражданства! Василий Владимирский, Павел Ильин и Данил Ряснянский разбирают наследие одного из трёх литературных богов пантеона Золотого века научной фантастики — Роберта Энсона Хайнлайна.
В этом выпуске:
🗨 Как военно-морской инженер стал «фантастом №1» и заслужил ли этот статус.
🗨 Почему «ювенильную серию» интересно читать не только подросткам.
🗨 «Дверь в лето» — лучший роман Хайнлайна?
🗨 А также графомания, девочка с лишним весом, токсичная маскулинность и библейские отсылки.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

