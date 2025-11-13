Открываем дверь в лето вместе с Робертом Хайнлайном в 196 выпуске «Фантастического подкаста»

Команда «Фантастического подкаста» бороздит просторы космоса, открывает дверь в лето и записывается в стройные ряды солдат ради гражданства! Василий Владимирский, Павел Ильин и Данил Ряснянский разбирают наследие одного из трёх литературных богов пантеона Золотого века научной фантастики — Роберта Энсона Хайнлайна.
В этом выпуске:
🗨 Как военно-морской инженер стал «фантастом №1» и заслужил ли этот статус.
🗨 Почему «ювенильную серию» интересно читать не только подросткам.
🗨 «Дверь в лето» — лучший роман Хайнлайна?
🗨 А также графомания, девочка с лишним весом, токсичная маскулинность и библейские отсылки.