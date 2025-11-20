КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

Классика

«Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда
100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова
Подкасты
#подкаст#анимация#Pixar

Рассказываем «Истории игрушек» в 197 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
20 ноября 16:00
10
1 минута на чтение
Бесконечность не предел! Четыре полнометражных мультфильма — тоже далеко не предел!
Собирайте у ваших колонок любимые игрушки, включайте испанский режим (это не тот который стыдный, а тот которых страстно-харизматичный) и запасайтесь носовыми платочками — свежий выпуск «Фантастического подкаста» посвящён «Истории игрушек». Сергей Серебрянский, Евгений Пекло, Артём Дубровский и Борис Блинохватов сегодня не играют в игрушки, а рассказывают истории. А заодно анализируют одну из главных анимационных франшиз в истории, навсегда изменившую историю мультипликации.
В выпуске вы услышите:
🧸 Как реальные события из жизни Артёма предвосхитили третью часть мультфильма;
🧸Как современные дети воспринимают «Историю игрушек»;
🧸 На каких сценах мы всё ещё плачем, а где уже перестали;
🧸 Какие игры выходили по франшизе и в какие из них не жалко поиграть до сих пор;
🧸Нужна ли четвёртая и пятая части серии и настолько ли плох «Лайтер».

Кот-император

13.11.2025

271

Космические кадеты, общий сбор!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

