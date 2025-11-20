Рассказываем «Истории игрушек» в 197 выпуске «Фантастического подкаста»

Бесконечность не предел! Четыре полнометражных мультфильма — тоже далеко не предел!

Собирайте у ваших колонок любимые игрушки, включайте испанский режим (это не тот который стыдный, а тот которых страстно-харизматичный) и запасайтесь носовыми платочками — свежий выпуск «Фантастического подкаста» посвящён «Истории игрушек». Сергей Серебрянский, Евгений Пекло, Артём Дубровский и Борис Блинохватов сегодня не играют в игрушки, а рассказывают истории. А заодно анализируют одну из главных анимационных франшиз в истории, навсегда изменившую историю мультипликации.

В выпуске вы услышите:

🧸 Как реальные события из жизни Артёма предвосхитили третью часть мультфильма;

🧸Как современные дети воспринимают «Историю игрушек»;

🧸 На каких сценах мы всё ещё плачем, а где уже перестали;

🧸 Какие игры выходили по франшизе и в какие из них не жалко поиграть до сих пор;