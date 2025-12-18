КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино

Классика

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Подкасты
#подкаст#режиссёры#Джеймс Ганн#супергерои

Присоединяемся к дисфункциональной супергеройской семье Джеймса Ганна в 201 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
18 декабря 14:00
26
1 минута на чтение
В очередном выпуске «Фантастического подкаста» Данил Ряснянский, Борис Блинохватов и особенно Юлий Ким обсуждают любителя дисфунциональных семей Джеймса Ганна, разбирают его тончайшее чувство юмора и так же тонко шутят!
В этом выпуске:
📼 Ганн вместе с порнозвёздами предостерегает о вреде мастурбации у людей и котов.
📼 Полнометражный дебют «Слизень»: как Ганн продал одно и то же два раза, а мы и рады!
📼 Насколько «Супер» не супер?
📼 Неслучайное попадание в Marvel и уход в DC.
📼 Оды первому «Миротворцу», второму «Отряду Самоубийц» и третьим «Стражам Галактики».
📼 Успешный «Супермен», расфокусированные «Монстры-коммандос» и спорный второй сезон «Миротворца»
📼 Мы... есть... Грут.

Предыдущий выпуск

Празднуем юбилей в 200 выпуске «Фантастического подкаста»!

Кот-император

11.12.2025

155

Сделайте громкость 200%!

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

