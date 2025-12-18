Присоединяемся к дисфункциональной супергеройской семье Джеймса Ганна в 201 выпуске «Фантастического подкаста»

В очередном выпуске «Фантастического подкаста»Данил Ряснянский, Борис Блинохватов и особенно Юлий Ким обсуждают любителя дисфунциональных семей Джеймса Ганна, разбирают его тончайшее чувство юмора и так же тонко шутят!
В этом выпуске:
📼 Ганн вместе с порнозвёздами предостерегает о вреде мастурбации у людей и котов.
📼 Полнометражный дебют «Слизень»: как Ганн продал одно и то же два раза, а мы и рады!
📼 Насколько «Супер» не супер?
📼 Неслучайное попадание в Marvel и уход в DC.
📼 Оды первому «Миротворцу», второму «Отряду Самоубийц» и третьим «Стражам Галактики».
📼 Успешный «Супермен», расфокусированные «Монстры-коммандос» и спорный второй сезон «Миротворца»