Спорим о лучших играх 2025 года в первой части 205 выпуска «Фантастического подкаста»

Продолжаем подводить итоги! В этот раз четыре игровых эксперта собрались обсудить, насколько хорош был ушедший 2025 год для геймеров. Спойлер: очень хорош! Но вот в чём конкретно — Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и Олег Поторокин будут агрессивно обмениваться своими ценными мнениями на протяжении практически двух часов. Впрочем, даже этого времени им всё равно не хватило, так что это лишь первая часть обсуждения.