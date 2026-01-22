Спорим о лучших играх 2025 года в первой части 205 выпуска «Фантастического подкаста»

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кот-император
22 января 14:00
45
Продолжаем подводить итоги! В этот раз четыре игровых эксперта собрались обсудить, насколько хорош был ушедший 2025 год для геймеров. Спойлер: очень хорош! Но вот в чём конкретно — Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и Олег Поторокин будут агрессивно обмениваться своими ценными мнениями на протяжении практически двух часов. Впрочем, даже этого времени им всё равно не хватило, так что это лишь первая часть обсуждения.
В выпуске:
🧐 Неподкупный вердикт, что было перехайплено, а что получило свою славу заслуженно;
😭 (Относительно) убедительные доказательства, что некоторые прекрасные игры ужасно недооценили;
🤩 Рассказы про самые цепляющие, проникновенные и потрясающие релизы первой половины годы, практически «10 из 10 на кончиках пальцев»;
🤑 Неплохие варианты, чем пополнить бэклог и списки желаемого;
🤫 Жирные шутки, желчные комментарии и кропотливое запикивание обсценной лексики нашим героическим монтажёром!

Список упомянутых игр

Death Stranding 2
Clair Obscur: Expedition 33
Borderlands 4
Metroid Prime 4: Beyond
Mario Kart World
Kingdom Come: Deliverance II
Civilization VII
Split Fiction
The Roottrees are Dead
Blue Prince
Atomfall
Monster Hunter: Wilds
South of Midnight
Tempest Rising
Doom: The Dark Ages
Painkiller
Tainted Grail: The Fall of Avalon
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Monster Train 2
Peak
The Alters
Eternal Strands
Deltarune
Outer Worlds 2

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

