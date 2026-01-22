Спорим о лучших играх 2025 года в первой части 205 выпуска «Фантастического подкаста»

Продолжаем подводить итоги! В этот раз четыре игровых эксперта собрались обсудить, насколько хорош был ушедший 2025 год для геймеров. Спойлер: очень хорош! Но вот в чём конкретно — Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и Олег Поторокин будут агрессивно обмениваться своими ценными мнениями на протяжении практически двух часов. Впрочем, даже этого времени им всё равно не хватило, так что это лишь первая часть обсуждения.
В выпуске:
🧐 Неподкупный вердикт, что было перехайплено, а что получило свою славу заслуженно;
😭 (Относительно) убедительные доказательства, что некоторые прекрасные игры ужасно недооценили;
🤩 Рассказы про самые цепляющие, проникновенные и потрясающие релизы первой половины годы, практически «10 из 10 на кончиках пальцев»;
🤑 Неплохие варианты, чем пополнить бэклог и списки желаемого;