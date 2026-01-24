КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

#подкаст#итоги 2025#лучшие игры

Продолжаем спорить о лучших играх 2025 года во второй части 205 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
24 января 14:00
1 минута на чтение
Вторая часть игровых итогов 2025 года в нашем подкасте!
Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Сергей Цилюрик и Олег Поторокин продолжают обстоятельно обсуждать лучшие и не очень видеоигры ушедшего года в условиях постоянно уменьшающегося количества кислорода.
В продолжение выпуска:
🦊 Чего хочет героиня Silent Hill f и кому мстят участники подкаста.
🤺 Постоянный пэйрислоп и роглайк.
🫸 «Нет, мне это не интересно», возведённое в абсолют.
🙈 Ни одной игры, которая понравилась бы всем четверым.
🍍Некраткие ожидания от 2026 года.

Кот-император

22.01.2026

147

Какие релизы перехайплены, а какие получили свою долю славы заслуженно?

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2025#лучшие игры
