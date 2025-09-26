Обзор Cronos: The New Dawn. Kurwa Space с котиками

Атмосфера ретрофутуристичного социалистического упадка и отстранённая, меланхоличная отрешённость, пожалуй, главное достоинство Cronos: The New Dawn. Безымянная и безэмоциональная протагонистка помогает глубже погрузиться в здешнюю хронику катастрофы без вынесения лишних моральных оценок. Привычные истории про карантин, сопротивление и панику жителей, исследования учёных и наших павших предшественников постепенно выстраиваются в полную картину событий. Основательно набравшись опыта в The Medium и Silent Hill 2, разработчики сделали ещё один шаг вперёд по части создания правдоподобного и детализированного мира, который интересно исследовать и мысленно реконструировать произошедшее. Вот тут военные оцепили заражённый район и устроили бойню, там вспыхнули волнения рабочих, а здесь прошёл наш незадачливый безымянный коллега, оставив нам наставления перед гибелью... В каждой локации из записок, аудиодневников и окружения выстраивается глубокий и увлекательный нарратив. Неожиданно интересно Bloober Team рассказывают увлекательную и рефлексивную для самих себя историю об упадке коллективизма и проблемах изоляции, о противопоставлении общего частному, о контроле и вседозволенности. Увы, разумное размышление о постсоветском наследии Восточной Европы подменяет собой нормальный сюжет — старательно обволакивая игрока таинственностями и недомолвками, к финалу Cronos: The New Dawn делает неловкий рывок в сторону персональной драмы. А потом и вовсе вместо катарсиса или шокирующего озарения даёт бинарный выбор, оба исхода из которого не приносят заметного удовлетворения. Помните The Medium? Здесь ничуть не лучше. Даже в «истинной» концовке, ради которой игру придётся пройти второй раз подряд.









Сюжетные недосказанности и слабый финал отчасти компенсируются механиками survival-horror, которые получились у авторов… компетентными. Но только если вы готовы терпеть полное отсутствие у Cronos: The New Dawn какой-то игровой идентичности, ведь авторы решили ничего не изобретать и просто скопировали решения других игр.



