Обзор Keeper. Отважный маленький маячок

Хотя Keeper разрабатывали в стенах Double Fine Productions, важно понимать, что это не игра Тима Шейфера, а потому не стоит ждать от неё фирменного юмора. Перед нами, как это часто бывает с симуляторами ходьбы, неспешная философская притча в духе Journey, которая проходится часов за пять. Неспешная она главным образом потому, что разработчики очень хотели, чтобы вы насладились всеми пейзажами и прочувствовали каждый кадр. И да, визуальный ряд тут великолепный — художники постарались на славу, и эстетического восторга Keeper наваливает с горкой. Но в остальном…

Мы видели много симуляторов ходьбы, и для успеха такой проект не должен быть скучным. Увлекательные минималистичные механики, сюжет, персонажи, ощущение тотальной релаксации, наконец — должно быть нечто, что сделает проект личным для игрока. И просто красивой картинки для этого недостаточно. Даже красивой картинки с подходящим музыкальным сопровождением маловато.

Главная игровая механика — вертеть лучом света и фокусировать его на предметах — функционально не отличается от кнопки «использовать»: это весело от силы первые три раза. Головоломки в игре примитивные, думать над большинством не надо — затупы случаются скорее на этапе поиска «а куда мне пойти дальше». Неплохо, что многие «загадки» построены вокруг сюрреалистических обитателей игрового мира, но ждать глубокого знакомства с ними и их обычаями не стоит, это скорее функциональное взаимодействие: «камни на ножках» могут проломить хрупкий пол, «краб» поползёт в сторону распустившейся водоросли, а «змея» с удовольствием слопает делянку жёлтых «грибов», открыв подбрасывающий поток сиреневого газа.

