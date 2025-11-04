Обзор Keeper. Отважный маленький маячок

Спасаясь от некого тёмного роевого зла, птица случайно пробуждает разум в старом маяке. Теперь им вместе предстоит опасное путешествие по завораживающе красивому острову, полному странных обитателей.
Хотя Keeper разрабатывали в стенах Double Fine Productions, важно понимать, что это не игра Тима Шейфера, а потому не стоит ждать от неё фирменного юмора. Перед нами, как это часто бывает с симуляторами ходьбы, неспешная философская притча в духе Journey, которая проходится часов за пять. Неспешная она главным образом потому, что разработчики очень хотели, чтобы вы насладились всеми пейзажами и прочувствовали каждый кадр. И да, визуальный ряд тут великолепный — художники постарались на славу, и эстетического восторга Keeper наваливает с горкой. Но в остальном…
Мы видели много симуляторов ходьбы, и для успеха такой проект не должен быть скучным. Увлекательные минималистичные механики, сюжет, персонажи, ощущение тотальной релаксации, наконец — должно быть нечто, что сделает проект личным для игрока. И просто красивой картинки для этого недостаточно. Даже красивой картинки с подходящим музыкальным сопровождением маловато.
Главная игровая механика — вертеть лучом света и фокусировать его на предметах — функционально не отличается от кнопки «использовать»: это весело от силы первые три раза. Головоломки в игре примитивные, думать над большинством не надо — затупы случаются скорее на этапе поиска «а куда мне пойти дальше». Неплохо, что многие «загадки» построены вокруг сюрреалистических обитателей игрового мира, но ждать глубокого знакомства с ними и их обычаями не стоит, это скорее функциональное взаимодействие: «камни на ножках» могут проломить хрупкий пол, «краб» поползёт в сторону распустившейся водоросли, а «змея» с удовольствием слопает делянку жёлтых «грибов», открыв подбрасывающий поток сиреневого газа.
Как ни странно, многочисленные обитатели мира стали для меня скорее минусом. Безусловно, я люблю всякие забавные штуковины в духе обитателей «Самороста», «Чучела» или «Машинариума», но здесь всё это обилие окружающей живности диссонирует с главным героем. Маяк — символ одиночества, и, играя за оживший маяк, я ожидаю одинокого путешествия. Тут же мало того что меня почти постоянно сопровождает зелёная птица, так ещё и вокруг толпятся всевозможные камни на ножках, черепахоулитки и глазастые корнеплоды. По сути, у нас тут сводная сестра недавней Jusant (читается как «Жюзон»): обе игры про то, как мы взбираемся на красочную гору, только там путешествие было давяще одиноким, а некоторые этапы слишком длинными и выматывающими, а в Keeper всё с точностью до наоборот. Кажется, разменяй мы героев игр местами — им обе только выиграют в настроении.
Впрочем, с геймплеем всё не так плохо, потому как он по ходу игры меняется, ускоряясь от этапа к этапу. Если на первом уровне маяк едва ковыляет, постоянно заваливаясь, то к концу игры он уже носится со скоростью тюнингованной «Приоры». Механику активации объектов светом тоже убирают, и в итоге последняя четверть ощущается прямо-таки драйвовой. Как по заказу, и загадки из категории «моя первая видеоигра» переходят в «кое-где придётся чуточку подумать». Но к этой последней четверти ещё нужно продраться.
Опять же, похвально, что Double Fine Productions попытались создать игру исключительно на визуальном повествовании, без слов, — вот только не сказать, чтобы они справились на 100%. Нам тут и впрямь показывают, а не рассказывают, только показывают простой схематичный сюжет о дружбе с птицей, борьбе с чутка абстрактным злом и поиске высшего смысла. Сценарий бы работал лучше, стой за противостоянием источника света и тьмы какой-нибудь личный конфликт, а не отработка архетипических ролей. Тем более, что единственный твист в сюжете происходит в первой трети повествования.
В итоге рекомендовать Keeper как опыт действительно хочется — но скорее чисто визуальный, а не игровой. Вы не сказать что много потеряете, если просто посмотрите запись прохождения в хорошем качестве. При наличии GamePass пройти игру за пару вечеров не жалко, но вот тратить на неё 20–30 долларов уже откровенно жабно. Так что или GamePass, или YouTube, или в бэклог до больших скидок.
