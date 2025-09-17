Обзор Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Шедевр в пластиковой оправе

Некоторое время назад Konami решила воскресить две свои флагманские франшизы, Silent Hill и Metal Gear Solid, самым надёжным способом — создать ремейки лучших частей обоих сериалов. Но если поляки из Bloober Team сами годами обивали пороги японского издательства, чтобы представить своё творческое и преисполненное любви к первоисточнику видение Silent Hill 2, то Virtuous при создании ремейка MGS 3: Snake Eater как будто работала по самому безопасному техзаданию — «подкрашивать, аккуратно копировать, шаловливыми руками ничего не трогать». Преданные фанаты оригинала такой осторожный и безопасный подход, скорее всего, оценят положительно, а вот всем остальным при покупке стоит быть осторожными.

Нынешняя MGS Delta — не второе и даже не третье переиздание великой классики. Сначала в 2006-м на PS2 вышла обновлённая версия игры под названием Subsistence — со свободной камерой, онлайн-режимом и бонусным контентом. Спустя пять лет MGS 3 стараниями Bluepoint Games появилась на консолях следующего поколения в составе сборника MGS HD Collection. В 2012 году последовала заметно урезанная визуально, зато более удобная в управлении портативная версия со стереоскопическим эффектом на Nintendo 3DS. Ещё через четыре года Konami эксклюзивно для Японии сделала из MGS 3 аркадный пачинко-автомат, а в 2023 году весьма лениво портировала MGS 3 из HD Collection на все актуальные платформы, включая Nintendo Switch, под именем Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Практически все, кто действительно хотел впервые пройти или повторно изучить magnum opus Хидео Кодзимы, не испытывали в этом недостатка.

С таким багажом от Metal Gear Solid Δ многие ждали пусть и бережного, но современного подхода к воспроизведению игры родом с PS2. К добру или худу, Metal Gear Solid Delta фундаментально отличается от самой первой версии игры 2004 года только визуальной оболочкой — всё остальное в ней либо без изменений, либо с минимально приемлемой по меркам 2025 года косметикой. По сути, это не ремейк, а ремастер — как и вышедшая в этом году The Elder Scrolls IV: Oblivion.



В отсутствие Кодзимы (который так обиделся на Konami, что решил даже не играть в Delta) совершенно разумным решением было никак не трогать нарративное содержание MGS 3: все диалоги, все кат-сцены, разговоры по кодеку и оригинальный дубляж с Дэвидом Хейтером в роли Снейка — на месте. За это осуждать игру 2025 года точно не стоит — за минувшие двадцать лет MGS 3 стала даже более актуальной, чем в момент выхода.

Сюжет Metal Gear Solid 3 — уникальное постмодернистское высказывание, которое ни капли не устарело, а обрело с годами ещё больший шарм. Разворачивающаяся в 1964 году история — это интригующий шпионский триллер о противостоянии США и СССР в холодной войне, показанном через миссию одинокого американского агента по прозвищу Нейкид Снейк, который должен высадиться в советском тылу и спасти талантливого учёного, работающего над супероружием. Предательство наставницы Снейка, Босс, превращает и без того трудное задание в настоящее испытание, личную и отчасти философскую драму о том, что же важнее — воинский долг или человечность, верность родине или преданность идее. В этом рассказе дружба и вражда глубоко амбивалентны, а подвиг и героизм тесно связаны с болью, предательством и потерей ценностных ориентиров, что затем станет главной темой MGS V: The Phantom Pain. Даже сегодня по меркам видеоигр такой посыл кажется свежим и злободневным. При этом по форме Metal Gear Solid 3 (и Delta) — буквально цирк-шапито с лёгкой примесью бондианы, что, конечно же, стоило бы оставить. Суровый мужик в камуфляже шляется в маске крокодила по джунглям и болотам, сражаясь с фэнтезийным повелителем шершней, обладающим невидимостью человеком-пауком, фотосинтезирующим дедом со снайперской винтовкой и электрическим полковником ГРУ верхом на секретном танке Shagohod, несущем ядерные боеголовки, — это же буквально аниме! И оно прекрасно своей искренностью и стилем на грани с дурным вкусом.

Это в будущем Кодзиму занесёт, и он вымученно сделает из следующей номерной части фансервисный кинематограф с кат-сценами на полтора часа, а потом преисполнится собственным величием, напихав в каждый кадр своё имя, и бросит финальный акт истории из-за затянувшегося конфликта с издателем. В Metal Gear Solid 3 он смог создать цельное, яркое произведение и органично прицепить к повествованию ещё и отличный, увлекательный стэлс-экшен с кучей оригинальных механик. При этом, увы, то, что делало игру техническим и дизайнерским прорывом в 2004 году, сегодня порой смотрится архаично.

Многие идеи из тех времён ушли в тираж, став индустриальным стандартом, или вообще не используются, поэтому кажутся свежими и сегодня. Например, в MGS 3 дебютировала система камуфляжа, которая позволяла герою выбирать униформу и раскраску лица, чтобы слиться с окружением. Вспомните ещё хотя бы пару игр, где можно прикинуться бревном или травяным холмиком, чтобы безнаказанно ползать в ногах у противников? Или, например, систему выживания, которая показывает уязвимость главного героя: чтобы поддерживать выносливость, отвечающую за скорость передвижения и точность, Снейку приходится охотиться и употреблять в пищу подножный корм, включая пресловутых змей, а любые ранения надо лечить — извлекать ножом пули, поливать гелем ожоги, ставить шины на переломы и перевязывать порезы. Чем не предтеча современных выживачей вроде The Forest?



Неплохо всё в MGS Delta и с иммерсивностью: вражеские солдаты могут обнаружить следы на грязи и начать патрулирование, а схваченного солдата разрешается не только придушить и спрятать в окрестных кустах, но и допросить ради полезной информации. Например, радиочастоты с отменой тревоги или координатами важной цели. Соперничать с таким уровнем погружения может разве что недавняя Hitman или вторая Dishonored.

Кульминация же креатива MGS Delta раскрывается в поединках с боссами, отрядом «Кобра». История о том, что деда-снайпера со смешным позывным «Конец» можно убить простым отсутствием в игре в течение недели (или переводом системных часов), давно стала интернет-мемом, но мало кто знает, что электрические заряды полковника Волгина можно блокировать броском флуоресцентных грибов, а пули-шершни Боли ловить при помощи сбитого по случаю улья. Потрясающая вариативность в способах прохождения и изобилие мелких деталей даже сегодня делают MGS Delta уникальной, штучной игрой, особенно на фоне однотипных клонированных ААА-проектов с шаблонными механиками.

К сожалению, структурно и содержательно Delta всё ещё игра родом из 2004 года, и создатели не добавили ничего, что могло бы заметно освежить геймплей. Да, они переработали систему движения и управления, приблизив их к тому, что было в Metal Gear Solid V: наконец-то Снейка обучили движению вприсядку, свободному прицелу лёжа и повесили кувырок на отдельную кнопку. Да, теперь вызов напарников по радио и смена камуфляжа доступны одним нажатием крестовины, без бесконечных переходов по тоннам менюшек. Да, в игре теперь видно, какие именно медицинские манипуляции надо совершить, чтобы подлечить протагониста. Но всё это лишь делает игру удобнее, а не меняет основы. Будущий онлайн-режим, вернувшаяся охота на обезьянок из Ape Escape и воссозданный с нуля слэшерный фрагмент из сна Снейка, увы, не в счёт.

Разработчики ремейка, например, не меняли анимации оригинала, поэтому драки и прыжки порой неестественны. Ещё более странно решение авторов ремейка не только не менять геометрию уровней, но и отказаться от бесшовности — грустные полупустые полянки, соединённые загрузками с чёрным экраном, в 2025 году стали неоправданной архаикой. Никаких улучшений не удостоился и ИИ, который радовал двадцать лет назад, но сейчас выглядит глуповатым безумцем.

На фоне этого обновлённый визуал особенно чужероден — все эти потрясающие модели персонажей иногда жутко контрастируют с деревянными анимациями, безупречная детализация окружения кажется неуместной на фоне примитивной геометрии, а роскошные пейзажи вопят о просторе, когда их запирают на локации шириной в десять метров. Переезд на Unreal Engine 5 сам по себе прошёл для игры крайне болезненно — авторы явно не заморачивались с оптимизацией и ручными настройками, отдав все прожорливые обсчёты на откуп движку. В результате даже обладатели видеокарт за тысячу долларов не могут посмотреть на стабильную частоту кадров, не уповая на работу нейросетевых алгоритмов, что уж говорить о владельцах PS5.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, к сожалению, не смогла стать ультимативной версией MGS 3, как это сделал ремейк Silent Hill 2 по отношению к первоисточнику. Это всё ещё хороший способ познакомиться с величайшей серией шпионских стелс-экшенов и пройти лучшую игру Хидео Кодзимы. Или в бесчисленный раз пережить историю появления Биг Босса в поисках новых деталей. Но за исключением нескольких небольших, пусть и приятных правок, современной картинки и ценника, этот вариант мало чем отличается от вышедшей два года назад MGS Master Collection.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.