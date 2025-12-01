Выясняем, что в Dendy играют все, в первой части 199 выпуска «Фантастического подкаста»

🎮 В этом выпуске Артём Шорохов
и Данил Ряснянский
вернут ваше 8-битное детство, не посадив ни одного кинескопа. Вместе с создателем бренда Dendy Виктором Савюком
и владельцем нижегородского магазина Dendy Павлом Поваром
мы отправляемся в прошлое, чтобы услышать, как появилась та самая приставка, ставшая на долгие годы синонимом видеоигр в России.
В выпуске:
🎮 Череда удивительных совпадений, приведших к появлению Dendy и российской игровой индустрии.
🎮 Как Steepler заказали партию приставок неправильного стандарта и как гитарист известной группы помог это исправить.
🎮 Как Виктор Савюк и Владимир Борев под коньячок придумали журнал «Видео-Асс Dendy».
🎮 Кто написал ту самую песню и сколько тратили на рекламу, чтобы создать Новую реальность.
🎮 Почему Steepler так и не выпустила Super Dendy.
🎮 Что думает Виктор о своём включении в Зал Славы российский видеоигровой индустрии.