Выясняем, что в Dendy играют все, в первой части 199 выпуска «Фантастического подкаста»

В выпуске:

🎮 Череда удивительных совпадений, приведших к появлению Dendy и российской игровой индустрии.

🎮 Как Steepler заказали партию приставок неправильного стандарта и как гитарист известной группы помог это исправить.

🎮 Как Виктор Савюк и Владимир Борев под коньячок придумали журнал «Видео-Асс Dendy».

🎮 Кто написал ту самую песню и сколько тратили на рекламу, чтобы создать Новую реальность.

🎮 Почему Steepler так и не выпустила Super Dendy.

🎮 Что думает Виктор о своём включении в Зал Славы российский видеоигровой индустрии.

🎮 В этом выпускевернут ваше 8-битное детство, не посадив ни одного кинескопа. Вместе с создателем бренда Dendyи владельцем нижегородского магазина Dendyмы отправляемся в прошлое, чтобы услышать, как появилась та самая приставка, ставшая на долгие годы синонимом видеоигр в России.