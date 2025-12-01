КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Подкасты
#подкаст#консоли#классика игр

Выясняем, что в Dendy играют все, в первой части 199 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
1 декабря 14:00
46
1 минута на чтение
🎮 В этом выпуске Артём Шорохов и Данил Ряснянский вернут ваше 8-битное детство, не посадив ни одного кинескопа. Вместе с создателем бренда Dendy Виктором Савюком и владельцем нижегородского магазина Dendy Павлом Поваром мы отправляемся в прошлое, чтобы услышать, как появилась та самая приставка, ставшая на долгие годы синонимом видеоигр в России.
В выпуске:
🎮 Череда удивительных совпадений, приведших к появлению Dendy и российской игровой индустрии.
🎮 Как Steepler заказали партию приставок неправильного стандарта и как гитарист известной группы помог это исправить.
🎮 Как Виктор Савюк и Владимир Борев под коньячок придумали журнал «Видео-Асс Dendy».
🎮 Кто написал ту самую песню и сколько тратили на рекламу, чтобы создать Новую реальность.
🎮 Почему Steepler так и не выпустила Super Dendy.
🎮 Что думает Виктор о своём включении в Зал Славы российский видеоигровой индустрии.

Кот-император

27.11.2025

268

Часть тиража комплектуется постером, наклейками и двуслойным DVD!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#консоли#классика игр
