КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

Классика

Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Подкасты
#подкаст#во что поиграть#настольные игры

Достаём коробки с лучшими настольными играми 2025 года в 209 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
19 февраля 14:00
54
1 минута на чтение
Продолжаем подводить итоги 2025 года. В этом сезоне мы впервые решили посвятить отдельный выпуск хобби, незаслуженно обделённом в прошлых сезонах, — настольным играм! Продюсер Hobby World и бывший главный редактор МФ Пётр Тюленев в компании с настольными блогерами и разработчиками Тимуром Дороховым и Алёной Мироновой обсуждают главные настольные тенденции прошлого года и делятся своими любимыми новиками и старинками, которые не покидали их столы в 2025 году.
В выпуске:
🎲 Возвращение «Игрокона» в Крокусе и ностальгия по Сокольникам.
🎲 Как пошлины Трампа разорили компанию CMON.
🎲 Использование генеративных моделей в играх: кому можно и кому нельзя.
🎲 Настольные покемоны с декбилдингом.
🎲 Странные новые штуки от Джейми Стегмайера и Дональда Вакарино.
🎲 Разочарования, приятные сюрпризы и старые добрые игры.
🎲 Ожидания от 2026 года.

Список упомянутых игр

Путешествие Дарвина
Dragon Eclipse
Etherfields
Фромаж
Галактический Круиз
The Gang
3 Witches
Vantage
За Нортвуд! (соло-игра со взятками)
Formula D
Гонка: Жара на трассе
The Fellowship of the Ring. Trick-Taking Game
Clank! Legacy 2: Acquisitions Incorporated – Darkest Magic
Tornado Splash
Предел / Arcs
Чёрная книга
Obsession
Доминион
Moon Colony Bloodbath
Борьба за галактику
Res Arcana
Брасс: Ланкашир
Брасс: Бирмингем
Зачарованная

Предыдущий выпуск

Вспоминаем лучшие сериалы 2025 года в 208 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

12.02.2026

555

В предыдущих сериях...

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#во что поиграть#настольные игры
Рекомендуем
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Вспоминаем лучшие сериалы 2025 года в 208 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Выбираем лучшие фильмы 2025 года в 207 выпуске «Фантастического подкаста»
Живо ли ещё искусство на больших экранах?

Подкасты

Всё ещё пересматриваем лучшее аниме 2025 года во второй части 206 выпуска «Фантастического подкаста»
А мы снова вам тут аниме принесли!

Подкасты

Пересматриваем лучшее аниме 2025 года в первой части 206 выпуска «Фантастического подкаста»
Что там в этом вашем аниме?

Подкасты

Продолжаем спорить о лучших играх 2025 года во второй части 205 выпуска «Фантастического подкаста»
Количество противоречивых мнений зашкаливает, потреблять с осторожностью!

Подкасты

Спорим о лучших играх 2025 года в первой части 205 выпуска «Фантастического подкаста»
Какие релизы перехайплены, а какие получили свою долю славы заслуженно?

Подкасты

Обсуждаем лучшие книги 2025 года в 204 выпуске «Фантастического подкаста»
Итоги добрались и до подкастов!

Подкасты

Путешествуем по Космеру вместе с Брендоном Сандерсоном в 203 выпуске «Фантастического подкаста»
Запасайтесь буресветом, Сияющие рыцари!

Подкасты

Отличаем магию от технологий в жанре технофэнтези в 202 выпуске «Фантастического подкаста»
Помните: ангелы — это роботы!

Подкасты

Присоединяемся к дисфункциональной супергеройской семье Джеймса Ганна в 201 выпуске «Фантастического подкаста»
Ain't No Mountain High Enough!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты