Достаём коробки с лучшими настольными играми 2025 года в 209 выпуске «Фантастического подкаста»

Продолжаем подводить итоги 2025 года. В этом сезоне мы впервые решили посвятить отдельный выпуск хобби, незаслуженно обделённом в прошлых сезонах, — настольным играм! Продюсер Hobby World и бывший главный редактор МФ Пётр Тюленев в компании с настольными блогерами и разработчиками Тимуром Дороховым и Алёной Мироновой обсуждают главные настольные тенденции прошлого года и делятся своими любимыми новиками и старинками, которые не покидали их столы в 2025 году.
В выпуске:
🎲 Возвращение «Игрокона» в Крокусе и ностальгия по Сокольникам.
🎲 Как пошлины Трампа разорили компанию CMON.
🎲 Использование генеративных моделей в играх: кому можно и кому нельзя.
🎲 Настольные покемоны с декбилдингом.
🎲 Странные новые штуки от Джейми Стегмайера и Дональда Вакарино.
🎲 Разочарования, приятные сюрпризы и старые добрые игры.