Достаём коробки с лучшими настольными играми 2025 года в 209 выпуске «Фантастического подкаста»

Продолжаем подводить итоги 2025 года. В этом сезоне мы впервые решили посвятить отдельный выпуск хобби, незаслуженно обделённом в прошлых сезонах, — настольным играм! Продюсер Hobby World и бывший главный редактор МФ Пётр Тюленев в компании с настольными блогерами и разработчиками Тимуром Дороховым и Алёной Мироновой обсуждают главные настольные тенденции прошлого года и делятся своими любимыми новиками и старинками, которые не покидали их столы в 2025 году.