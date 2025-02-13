«Чёрная книга». Настольное продолжение культовой игры про русских чертей

Видеоигра «Чёрная книга» в 2021 году стала настоящей сенсацией отечественного инди-сектора. Необычное приключение, погружающее нас в сельскую глубинку времён царской России, открыло для тысяч игроков мир деревенских верований. И вот теперь культовая игра обзавелась настольным воплощением.

Число игроков: от 1 до 4 человек Время партии: 2–3 часа Возраст участников: 13+

И не просто воплощением — своеобразным продолжением, созданным при участии авторов оригинала. Поэтому настолка — не просто нечто «по мотивам», а скрупулёзный перенос почти всех визуальных черт и фишек оригинала, в том числе ключевой нарративно-механической особенности. Играть что в настолке, что в видеоигре нам предстоит за «знатких» — привычнее говоря, колдунов. Вот только колдуны у жителей Пермской губернии как раз не привычные для нас с вами — их выделяют особые отношения с нечистью.

Это отношения не охотников и жертв — колдуны, скорее, хитрые дипломаты, разруливающие конфликты между смертными и всякими фантастическими тварями. В частности, у колдунов особые отношения с бесами — те их преследуют и мучают, а чтобы избавиться от назойливых чертей, приходится отсылать их пакостить простому люду. Естественно, делать так грешно, причём в буквальном смысле: это ведёт к накоплению игроком грехов. И если их скопится 13 штук, то по душу колдуна придёт особо неприятный нечистый и предложит сделку: принять её — значит получить статус проклятого, что весьма негативно скажется на дальнейшей игре. Отвергнуть — потерять несколько грехов и часть чего-то ценного, нажитого непосильным колдовским трудом. В общем, не грешить сложно, а много грешить — вредно. Так и балансируем.

В поисках хрупкого баланса в постоянно меняющемся мире и заключён, собственно, игровой процесс. Мы ходим по игровому полю Чердынского уезда, пытаемся выполнять ключевой квест одного из шести сценариев и попутно помочь всем страждущим, которые каждый день обращаются к нам с новыми просьбами. Путей решения вопроса несколько — обычно это откуп какой-то вещью, прохождение проверки или схватка с врагом. Не решили проблему за день — расстроили население, повысили недовольство. Рано или поздно терпение крестьян лопнет, и игра завершится.

Ну а если мы благополучно продвинемся по главному квесту до наступления геймовера, то в конце нас ждёт схватка с внушающим почтение боссом — ага, прямо как в «Ужасе Аркхэма». В общем, довольно типичная кризисная система, на которую накручен ворох нетипичных механик вроде менеджмента бесов, боевой системы с использованием заговоров и ещё целого вагона всего того, чем запомнилась и полюбилась геймерам видеоигра 2021 года.

Игра кооперативная, но кооперативность здесь проявляется не в том, чтобы договориться и быстро всех победить, — в основном приходится объединять усилия, чтобы не проиграть из-за того, что кто-то из участников начал отставать. Эта мягкость взаимодействия неплохо защищает от проблемы альфа-игрока и отлично дополняет атмосферу мрачного сказа.

Разумеется, сюжет с развилками, последствиями выборов и вечным «взвешиванием зол» к игровому процессу тоже прилагается — продвижение по нему реализовано с помощью довольно пухлой «Книги историй». В целом коробка набита компонентами до отвала, при этом качество их исполнения — отличное. Кубики шикарные, с приятным стуком при броске, холщовые мешочки для жетонов вызывают восторг, картон компонентов плотный, вырубка элементов безупречная. Свою цену коробка оправдывает сполна, и сразу хочется обзавестись каким-нибудь премиальным деревянным ларцом-органайзером. Ну и чтобы фигурки героев тоже из дерева. И жетон передачи хода дубовый! И осиновый кол для решения споров за столом!..

Но обилие компонентов имеет и негативное последствие — это довольно долгая раскладка. Стол тоже нужен приличный — у меня только поле со всеми нужными для партии колодами, горками жетончиков, планшетами персонажей и сценарием заняло целиком запасной обеденник для гостей, за которым разом умещается шесть человек! И мне ещё пришлось отдельно искать поверхность для книги историй, свода правил и место для бросков костей.

Кроме того, пытаться влететь в «Чёрную книгу», просто купив коробку, — не лучшая идея: правила не то чтобы простые в освоении по книге. Идеально, если вы сыграете первую ознакомительную партию на какой-нибудь игротеке или конвенте (да-да, «Игрокон» отлично подойдёт!), а потом уже будете делиться опытом с настольными друзьями, лишь изредка подглядывая в правила для уточнения тонкостей. Знакомство с оригинальной видеоигрой и опыт в других кризисных настолках тоже помогут освоиться.

В этом месте те, кто проходил компьютерную «Чёрную книгу», могут поднять руку и спросить: «Но ведь в оригинальной игре был ещё местный «Гвинт» — в Чердынском уезде все через одного резались в «Дурака» со всякими колдовскими вывертами. А как это реализовано в настольной игре»?

Отличный вопрос! В саму настолку «Дурака» не стали включать, но выпустили отдельно, в качестве своеобразного независимого дополнения к ней. Прямо вот так и называется…

Чёрная книга: Дурак

Число игроков: от 2 до 6 человек Время партии: 10 минут

Время партии: 10 минут



В коробке вы найдёте две колоды — стандартную на 54 карты (от двоек до тузов + 2 джокера), только в визуальной стилистике «Чёрной книги», и необычную, на 36 карт (от шестёрок до тузов). Например, в ней все восьмёрки можно объявлять картами любой масти (кроме козыря), валеты отбиваются только картами меньшего номинала , а если отбиться дамой, то после этого вам больше не могут подкидывать карты. Всё это превращает простую, знакомую и максимально предсказуемую игру в нечто неизведанное и хаотичное. Теперь, даже набрав полные руки козырей, вы не можете быть уверены в победе.

Можно сразу играть целиковой колдовской колодой, а можно замешивать карты из неё в обычную порционно — например, только восьмёрки, дамы и тузы. Можно даже подменять карты неравномерно, скажем, только по одной карте каждого номинала случайной масти. Если ищете игру, которая раскладывается буквально на листе А4, не требует объяснения правил, да ещё чтобы кон в ней пролетал минут за 10 — это самое то. Кстати, в коробке с «Дураком» есть несколько дополнительных карт для базовой «Чёрной книги» — эдакое приятное промо. Тут, наверное, можно было бы чуть-чуть поворчать, что свойства на картах одного достоинства повторяются, но, во-первых, их так проще выучить, а во-вторых, никто не мешает взять любую колоду недорогих карт и наделить каждую из них уникальным прибабахом — хватило бы фантазии.

В итоге «Дурак», хоть и намертво связан с «Чёрной книгой» сеттингом, геймплейно стал её полным антиподом, а набор из двух игр охватывает всю возможную аудиторию — и хардкорщиков, и казуалов. Хотите что-то крупное, комплексное, с длинной игровой сессией, чтобы вашей опытной настольной банде было чем плотно занять 15 – 20 часов регулярных посиделок? Присмотритесь к «Чёрной книге». Хотите чего-то простого и знакомого, компактного и быстрого, лёгкого и недорогого? «Чернокнижный» дурак — то что надо! Ну а если хотите максимального погружения в чертовщину Чердынского уезда — вам стоит присмотреться к оригинальной видеоигре.

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