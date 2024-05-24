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    #Алекс Пройас #подкаст #режиссёры

    Ловим ворона в тёмном городе Алекса Пройаса в 127 выпуске «Фантастического подкаста»

    24 мая 2024
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    24.05.2024
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    #Алекс Пройас #подкаст #режиссёры

    🏙 Готичного всем денёчка, дорогие слушатели. Надеваем кожаные штаны, настраиваем электрогитару, разрисовываем лицо и отправляемся в Египет решать загадки тёмного города, прямо как предначертано в знамении. С вами Фантастический подкаст, посвящённый недооценённому режиссёру, яркому представителю целого поколения киноделов — Алексу Пройасу. Про него с вами говорят Юлий Ким, Дмитрий Шепелёв, Наталия Осояну и Кирилл Размыслович.

    В выпуске:

    🏙 «Ворон»: как сочетание злого рока и невероятной удачи породило культовую готическую франшизу;

    🏙 «Тёмный город»: недооцененная фантасмагория и единственная положительная роль Руфуса Сьюэлла;

    🏙 «Я, Робот»: Уилл Смит против индивидуального стиля режиссёра;

    🏙 «Знамение»: Пройас подражает Эммериху и нужны ли новому миру плохо слышащие мальчики?

    🏙 Страдания по неснятому «Потерянному раю»;

    🏙 «Боги Египта»: абсолютный ноль или отличная ностальгия по 1990-м?

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