Ловим ворона в тёмном городе Алекса Пройаса в 127 выпуске «Фантастического подкаста»

Готичного всем денёчка, дорогие слушатели. Надеваем кожаные штаны, настраиваем электрогитару, разрисовываем лицо и отправляемся в Египет решать загадки тёмного города, прямо как предначертано в знамении. С вами Фантастический подкаст, посвящённый недооценённому режиссёру, яркому представителю целого поколения киноделов — Алексу Пройасу. Про него с вами говорят Юлий Ким, Дмитрий Шепелёв, Наталия Осояну и Кирилл Размыслович.

В выпуске:

«Ворон»: как сочетание злого рока и невероятной удачи породило культовую готическую франшизу;

«Тёмный город»: недооцененная фантасмагория и единственная положительная роль Руфуса Сьюэлла;

«Я, Робот»: Уилл Смит против индивидуального стиля режиссёра;

«Знамение»: Пройас подражает Эммериху и нужны ли новому миру плохо слышащие мальчики?

Страдания по неснятому «Потерянному раю»;

«Боги Египта»: абсолютный ноль или отличная ностальгия по 1990-м?

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