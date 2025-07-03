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#подкаст#видеоигры#классика игр#DOOM

Крошим демонов на Марсе в 179 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
3 июля 14:00
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🐰 Доставайте с антресоли BFG, Палачи Рока!
В 179-м выпуске «Фантастического подкаста» Евгений Пекло, Сергей Цилюрик, Денис Майоров и Данил Ряснянский говорят про DOOM — старые, новые и очень много про самую последнюю Doom: The Dark Ages!
В этом разрывном выпуске:
🐰 Чем именно Doom — круто.
🐰 Ретроспективное усиление любви к DOOM (2016).
🐰 Творческие решения Хьюго Мартина и гений Мика Гордона.
🐰 Полёты на драконах, демоническое насилие и хрючево для GamePass.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#видеоигры#классика игр#DOOM
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