Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему

Вот и всё. С 2023 годом закончилась Расширенная вселенная DC. Конечно, фильмы по комиксам DC продолжат выпускать — на подходе продолжения «Бэтмена» и «Джокера» — но они не входят в общий мир с единым каноном и кроссоверами героев. В ближайшие годы Джеймс Ганн обещает нам перезапуск киновселенной — и новая уже не будет связана со старой. За 10 лет эта серия фильмов пережила взлёты и падения, кассовые хиты и провалы, а также целую серию «войн критиков со зрителями». Её создатели пытались конкурировать с Marvel, то предлагая более мрачную и серьёзную альтернативу, то копируя подход соперников и даже сюжеты. То удачно, то нет. Давайте вспомним все официальные части DCEU. Мы в «Мире фантастики» провели опрос среди авторов и редакторов и расположили их от худшей к лучшей.

Как мы выбирали? Мы провели два опроса: на лучший фильм киновселенной и на худший; выбрать можно было несколько вариантов. В опросе приняли участие 42 автора. Затем голоса против вычли из голосов за. И вышло так, что фильмы сами собой чётко поделились на три категории: неудачные (в глубоком минусе), спорные (почти поровну за и против) и достойные (в плюсе).

Неудачные

Отряд самоубийц

Фильм о команде злодеев, вынужденных под страхом смерти служить героями, не ужасен, нет. У него есть своё обаяние, в основном благодаря комедийным талантам Уилла Смита и Марго Робби. Но это один из самых многострадальных и разочаровавших фильмов DC. Его искромсали на монтаже, поменяли сюжет и вырезали почти всю линию Джокера.

Маркетологи подавали «Отряд самоубийц» как комедийный боевик, но на деле Дэвид Эйер, режиссёр «Тренировочного дня», снимал совсем другое кино — более жёсткое, мрачное и неаппетитное. После тестовых показов — и позитивной реакции на трейлер под музыку Queen — фильм отдали на перемонтаж, чтобы приблизить его к тому воображаемому кино, которым он не был. Получилось изрезанное творение Франкенштейна, где одноразовые подонки (кто-нибудь ещё вспоминает Диабло или Бумеранга?) дерутся с мыльным графоном. А безумной любви Харли и Джокера уделены только короткие флэшбеки.

Дэвид Эйер не Зак Снайдер, ему не хватило славы и авторитета, чтобы добиться выпуска режиссёрской версии. И не факт, что она оказалась бы лучше. Судя по тому, что мы знаем о вырезанных сценах, студия избавилась от эпизодов, затягивающих фильм или вызывающих кринж и отвращение. И «зарезанный» Джокер в исполнении Джареда Лето был не очень-то удачным, он не сделал бы лучше этот оскароносный фильм. Кстати, да, оскароносный! «Отряд самоубийц» получил награду за лучший грим — и это, пожалуй, лучшее, чем он запомнился.

Лига справедливости (Джосса Уидона)

Этот фильм должен был стать «Мстителями» Киновселенной DC, а стал жертвой производственного ада. В этом масштабном кроссовере Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и Киборг объединились в команду и сразились против инопланетных парадемонов во главе с рогатым Степным Волком, которые служат суперзлодею Дарксайду. Под конец к Лиге присоединился Супермен, чьё будущее воскрешение даже не старались скрывать.

«Лига» стала третьей и последней работой Зака Снайдера для DC. После того как пресса разгромила «Бэтмена против Супермена», на студии перестали доверять своему звёздному режиссёру. Когда съёмки уже близились к концу, дочь Зака Отем покончила с собой — и начальство отправило его в «отпуск по семейным обстоятельствам». Доснимать картину вызвали режиссёра «Мстителей» Джосса Уидона и поручили ему в сжатые сроки переделать мрачный снайдеровский эпос в весёлый блокбастер а-ля Marvel.

На экраны вышел фильм-каша. С неестественной графикой, которую будто доделывали в последний момент. С интонацией, скачущей от мрачности до глупых шуточек Флэша и обратно. С закрашенными на постпродакшне усами Супермена, которые Генри Кавилл по договору с другой студией не имел права сбривать. «Лига» первой в истории DCEU провалилась в прокате, и стало ясно, что трудности у франшизы не только с любовью критиков. А Уидон на съёмках переругался с актёрами, испортил себе репутацию и вынужден был уйти из большого Голливуда. С тех пор он выпустил лишь сериал «Невероятные», да и оттуда ушёл уже четыре года назад.

История с «Лигой» получила продолжение — но это, по сути, отдельный фильм и отдельный рассказ.

Вне конкурса: Бэтгёрл Этот фильм не входит в хит-парад, потому что его никто не видел. И это одна из ярких иллюстраций бардака, царившего в DCEU. Фильм про Бэтгёрл был давней мечтой Джосса Уидона, любителя сюжетов про сильных женщин. И спасать «Лигу справедливости» он согласился в обмен на обещание, что следом ему дадут поставить эту картину. Но «Лигу» спасти не удалось, она провалилась, и опозоренного Уидона попросили на выход. Вместо него «Бэтгёрл» поставили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, режиссёры «Плохих парней». Героиню сыграла Лесли Грейс, Джей Кей Симмонс — её отца, комиссара Гордона, Брендан Фрейзер — злодея Светлячка (иронично, да?), а Майкл Китон — пожилого Бэтмена. Всё это известно лишь из анонсов: после неудачных тестовых показов фильм отправили на полку. «Бэтгёрл» не вышла ни в кино, ни на стриминговых сервисах — потому что на студии хотели получить за него налоговый вычет, а для этого картина не должна заработать ни цента. Неужели фильм так ужасен, что опозорил бы DC? Или в нём просто не увидели коммерческого потенциала? Может, спустя много лет мы это и узнаем — вряд ли все копии «запрещённой» картины уничтожили. В этом дурдоме хорошо одно: раз фильма про Бэтгёрл нет, теоретически Джосс Уидон ещё может когда-нибудь снять свою версию.

Чёрный Адам

У семи нянек дитя без глазу — чем не девиз DCEU? Основные неудачи франшизы связаны с тем, что режиссёры, продюсеры и руководство студии не работали на общий результат, а тянули каждый на себя. «Лига справедливости» — самый наглядный тому пример, но «Чёрный Адам» немногим лучше.

Хотя концепция фильма (наиболее заметная в первые полчаса) звучала свежо и даже злободневно. В одной из стран Ближнего Востока, которую грабят международные корпорации, от векового сна просыпается суровый, но справедливый народный защитник и даёт эксплуататорам отпор. Но боссам DC этого показалось мало, и сюжет начали утяжелять традиционной «супергеройщиной»: адскими демонами, камео персонажей из сериала «Миротворец» и невесть откуда взявшегося Общества Справедливости.

Параллельно сюжету раздувалось эго продюсера и исполнителя главной роли — Дуэйна «Скалы» Джонсона. Экс-рестлер ещё в 2007 году подумывал сыграть то Адама, то его противника Шазама, но с тех пор успел стать суперзвездой, а звезде не пристало размениваться по мелочам. Скала заметно смягчил образ героя, а затем уклонился от появления в сиквеле «Шазама». Вместо этого он раскрутил хайп вокруг сражения Адама с Суперменом — под давлением Джонсона студия даже перезаключила контракт с Генри Кавиллом.

Тем сильнее был конфуз, когда этот перегруженный, блёклый и в целом бессмысленный пролог к грядущему матчу сверхлюдей провалился в прокате и окончательно утопил франшизу. Перед премьерой Джонсон грозился «перевернуть иерархию сил внутри DC-вселенной». Что ж, по-своему ему это удалось.

Чудо-женщина 1984

Делать сиквел для хита — всегда риск. Можно сделать повтор предыдущей ленты, можно удариться в эксперименты и не дотянуть до уровня оригинала. А можно дойти до абсурда и сделать то, что перечёркивает идеи оригинала. У нас тут именно такой случай.

Вместо серых окопов Первой мировой — яркие торговые центры Америки восьмидесятых. Вместо Дианы, не понимающей реалий начала XX века — не понимающий реалий его конца Стив. Вместо арки героини — события, происходящие вокруг неё. Вместо реалистичной подачи — нарочитая комиксовость. Вместо чётких правил — сценарный произвол. Вместо цельной истории — набор символов, складывающихся в высказывание, но не в рабочее кино. Понятно, что пандемия, понятно, что раздутый бюджет — но где хороший экшен, качественные спецэффекты, ну хоть что-то, кроме платья главной героини, за что зацепиться взгляду?

В итоге вместо нетривиальной истории про исполнителя желаний получилась невнятная мешанина — кое-что от старых комиксов, кое-что от атмосферы 80-х, кое-что из прошлой ленты, кое-что из феминистской повестки, кое-что из фильмов категории «Б». Тяп-ляп — и монстр Франкенштейна готов! Ой, а чего это народ в ужасе бежит из кинотеатров?

Можно обвинять «Лигу справедливости», «Флэша» или «Бэтмена против Супермена» в подрыве доверия к вселенной DC. Но самый сокрушительный удар по имиджу был нанесён именно второй «Чудо-женщиной». Диана была символом надежды почище Супермена, и оттого её позор забыть и принять особенно трудно. Не верится, что при перезапуске киновселенной на роль Чудо-женщины смогут найти кого-нибудь уровня Галь Гадот, а значит, мы рискуем потерять лучшую часть киновселенной безвозвратно.

Шазам! Ярость богов

«Шазам 2» — яркий пример того, как сиквел не смог повторить магию, которая заставляла работать оригинал. После успешного первого «Шазама» от продолжения были позитивные ожидания, но они рухнули под грузом творившегося в фильме бардака и разваливающейся киновселенной DC. Правда, в «Ярости богов» хватает очаровательных моментов, вытекающих из первого фильма, и приятной динамики внутри Семьи Шазама. Но эта попытка сделать более масштабное и эпичное кино трещит по швам из-за избытка всего.

Сам Шазам со своей раздолбайской харизмой теряется на фоне своего слишком серьезного альтер эго Билли, который будто другой персонаж, всё время озабоченный своим статусом героя и члена семьи. У остальных персонажей тоже есть переживания, но они укладываются в пару строк, написаны более широкими мазками и решаются по принципу «как бы решили».

Недостаток внимания к развитию и проработке персонажей и истории мешает фильму во всём. Три злодейки в исполнении трёх прекрасных актрис — просто функции, которые ничего не значат. Повествование кажется вторичным и предсказуемым, а мифологические элементы не такие интересные, чтобы взбодрить зрителя, хотя именно они могли бы придать фильму глубины и новизны. В итоге веселый, но неполноценный сиквел стал упущенной возможностью сделать что-то по-настоящему интересное.

Спорные

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Именно с этого фильма, второго в серии, стало ясно, что с DCEU что-то не так. Впервые студия влезла в монтаж и заставила Зака Снайдера сократить длинный и пафосный фильм для проката. «БпС» первым из серии разгромили в прессе — а многие фанаты его защищали, породив одну из громких «войн критиков со зрителями». Но и фанаты вскоре начали сомневаться.

Фильм о вражде главных супергероев планировался ещё с 2000-х. По задумке Бэтмена и Супермена должны были стравить их «любимые» злодеи — Джокер и Лекс Лютор. Но Джокера решили приберечь, и в итоговом сценарии за двоих отдувается Лютор… ведущий себя как чокнутый Джокер. Внятный конфликт выстроить не удалось: герои и злодей не могут толком объяснить, почему ненавидят друг друга. Супермен дерётся с Бэтменом только из-за шантажа, а мирятся они по анекдотическому совпадению. Ещё год после этого слово «Марта», даже в значении месяца, не могло прозвучать, чтобы какой-нибудь остряк не добавил: «Почему ты назвал это имя?!» Вишенкой на торте стали запихнутые в фильм подводки к продолжениям, в том числе ролики о героях Лиги Справедливости. Мало нам трейлеров перед фильмами — теперь они посреди фильма!

Почему же «БпС» настолько выше «Отряда самоубийц»? Потому что у него есть режиссёрская версия. Она не исправляет всех ошибок, но делает конфликт более внятным и психологически обоснованным. Кроме того, при всех проблемах с логикой и лишним пафосом, нельзя отказать Снайдеру в его главном таланте: снимать красиво и зрелищно. Наконец, тут хороша актёрская игра. Из Бена Аффлека вышел отличный Бэтмен — повидавший всякое дерьмо ветеран, а из Джесси Айзенберга в роли Лютора… честно говоря, лучший Джокер, чем из Лето.

Флэш

На самом деле, «Флэш» — неплохое развитие идеи мультивселенной в рамках DC. Тут нам дают максимум от этой идеи — кроссоверы с культовыми лентами прошлого, кивки в сторону меметичных неснятых фильмов, изменение событий с изучением последствий. Во многом фильм подводит то, что он вышел после «Нет пути домой» — взрыв мозга уже произошёл у зрителя при встрече трёх Питеров Паркеров, и здесь вау-эффекта не получилось. Не получились и спецэффекты, а персонаж Эзры Миллера и близко не обладал харизмой Дружелюбного соседа.

Зато у ленты вышло отработать тему гибели родителя, попыток это исправить и в конце концов принять. Получилось изобретательно показать путешествие во времени. Наконец, получилось раскрыть две версии одного персонажа — ощутимо разные, что убедительно сыграно Миллером. В отличие от многих современных супергеройских фильмов «Флэш» запоминается. В нём хватает ярких моментов — будь то максимально кринжовая сценка с ловлей падающих компьютерных младенцев микроволновкой, эмоциональная сцена, где герой прощается с матерью, или обворожительная улыбка Майкла Китона, которая не поменялась за 34 года.

Это очень неровное кино может вызывать как любовь, так и ненависть — и ни одну из этих реакций нельзя считать неправильной. Этот несуразный фильм не ломает ваше детство, не даёт киновселенной DC второго шанса и не совершает революцию в жанре — он просто старается развлечь как умеет. А вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо в гневе швыряете ведро недоеденного попкорна в экран и уходите.

Аквамен 2: Потерянное царство

У вас выходит последний фильм целой киновселенной. Чем бы её завершить? Гранд-финалом, который подведёт итоги десяти лет, закроет гештальты, трогательно простится с героями… Ха, как насчёт вторичного развлечения из категории «под пиво пойдёт»?

«Аквамен 2» в целом такой же, как первая часть — зрелищный и смешной, с красочным подводным миром. Только он уже не предлагает ничего нового. Те же персонажи, нередко в тех же декорациях. Снова копирование идей Marvel, только в режиме «педаль в пол» — Джеймс Ван позаимствовал сюжеты и сцены из «Царства тьмы» и «Чёрной пантеры», а Орма превратили в копию марвеловского Локи, и Аквамен даже в шутку его так называет. Те же грубоватые батины приколы — на беднягу Аквамена тут трижды мочатся, а Орм кушает тараканов. Помните, когда-то люди верили, что у DC свой особый путь, где нет места шуточкам и штампам Marvel? В этом смысле символичный получился финал.

И всё же глупый и смешной «Аквамен 2» лучше многих фильмов DCEU, снятых с серьёзным лицом. Он, по крайней мере, честно развлекает и веселит. Похоже, в какой-то момент создатели поняли, что умное и мрачное кино у них просто не получается. А глупости лучше делать не с могильным видом, а весело подмигивая зрителю — мол, так и было задумано! Полтора часа в компании голливудского Джигурды, красивых видов подводного мира и зрелищных драк — это немножко стыдное, но удовольствие.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Несложно понять, почему многие зрители не приняли «Хищных птиц». Фильм инди-постановщицы Кэти Ян стал одной из первых ласточек (каламбур, да) обновлённого курса DC-франшизы. На место снайдеровского пафоса, взаимосвязанного сюжета и громоздкой мифологии пришли более-менее самостоятельные истории в разных жанрах и стилях. «Хищные птицы» уже в первые минуты отбрасывают связь с «Отрядом самоубийц» и предстают хулиганской криминальной комедией в духе Гая Ричи: с абсурдным юмором, энергичным монтажом и колоритными персонажами разной степени придурочности. А ещё — в кои-то веки! — рейтингом 18+.

Многие кинокомиксы намертво увязают в тяжеловесном повествовании. «Хищные птицы», наоборот, легко (пожалуй, даже слишком легко) порхают между яркими экшн-сценами и гэгами. Кто, как и почему гоняется за украденным бриллиантом — после фильма никто и не вспомнит. Зато попробуй забудь безумные наряды Марго Робби, комично-жуткие истерики Юэна МакГрегора в роли злодея Чёрной маски, драку на роликовых коньках, неловкие репетиции перед зеркалом Убийцы с арбалетом Охотницы и, конечно, самый вкусный сэндвич с яйцом в истории кино!

Возможно, такой подход уместнее смотрелся бы на телевидении — у «Хищных птиц» немало общего с сериалом «Миротворец», который зрители встретили куда теплее. В кинотеатрах же фильм не снискал особого успеха; в чём, правда, отчасти виновата налетевшая пандемия коронавируса. Но, как ни крути, без этой «потрясающей истории», как и без самой Харли Квинн, мир DC был бы намного менее интересным.

Синий жук

Большинство современных DC-фильмов — искромсанное продюсерами лоскутное одеяло. На таком фоне у «Синего жука» уже есть преимущество. Он цельный, с внятной историей, единым стилем и последовательным развитием персонажей, не отягощённый вымученными камео. Многие зрители до просмотра даже не знали, что «Синий жук» — из одной вселенной с «Лигой справедливости».

Это не помогло фильму в прокате. «Синий жук» собрал ничтожные 130 миллионов долларов — меньше, чем любой другой проект DC. Справедливо ли такое забвение? Отчасти. Изначально «Жука» разрабатывали для стриминг-сервиса HBO Max, поэтому смотрится он бюджетно, без приличествующего масштаба и звёздных актёров. А многие визуальные идеи и сюжетные ходы откровенно дублируют наработки «Железного человека» и «Человека-паука».

Но нельзя сказать, что «Синий жук» лишён своего лица. Режиссёр Анхель Мануэль Сото и сценарист Гарет Даннет-Алькосер (пуэрториканец и мексиканец соответственно) привносят в типичную супергеройскую историю латиноамериканский колорит. Персонажи балансируют между традициями исторической родины и соблазнами неоновой Америки, которая эксплуатирует их и отбрасывает. Важным персонажем оказывается бойкая бабуля героя, которая по молодости воевала с капиталистами в тропиках, да и сейчас готова разнести всё из минигана, спасая любимого внука.

Сам Синий жук, он же Хайме Рейес в исполнении Шоло Маридуэньи, тоже не обделён харизмой. Он находит идеальный баланс между ребячеством Шазама и отрешённостью героев Снайдера: держится непосредственно, но помнит о грузе ответственности. Неудивительно, что, несмотря на провал фильма, Жука-Маридуэнью уже пригласили в перезапущенную DC-вселенную!

Достойные

Лига справедливости (Зака Снайдера)

«Выпустите Снайдеркат!» — требовали фанаты после того, как всплыли подробности о мучительных съёмках «Лиги справедливости». Они хотели узнать: какой была бы картина, если б у Зака не вырвали камеру и не отдали Джоссу Уидону на досъёмку приколов? Никакого «Снайдерката» на тот момент не существовало — только рабочие материалы без графики, монтажа и части сцен. Но на Warner Bros. заметили интерес и предложили Заку выпустить черновики на стриминге в виде бонусов. «Нет, — отрезал Снайдер. — Или мне дадут сделать свою полноценную версию фильма, или ничего».

И случилось невиданное: на студии решились дать ещё 25 миллионов на доработку и монтаж провалившегося фильма. На HBO Max вышел гигантский, четырёхчасовой эпос в мрачных тонах — классический Снайдер. Не просто «режиссёрская версия» с дополнительными сценами, а, по сути, другой фильм на тот же сюжет. Здесь гораздо лучше раскрыты герои — особенно Киборг, который у Уидона превратился во второстепенного персонажа, а здесь получил детальную предысторию. Улучшилась и графика, Степной Волк с Дарксайдом начали выглядеть солиднее. И, конечно, ни единого кадра с замазанной губой Супермена.

«Снайдеркат» — далеко не лучший фильм DCEU. Но само его появление — беспрецедентное чудо, сродни тому, как если бы Ходоровски предложили-таки снять свою «Дюну». А благодаря единой стилистике и массе дополнительных сцен фильм «работает» лучше театральной версии и заслуживает намного более высокое место в нашем хит-параде.

Аквамен

Пожалуй, один из немногих фильмов киновселенной DC, о котором не получится рассказать увлекательной истории — настолько он нормальный. Не скандальный, не выдающийся, а самый обычный фантастический блокбастер, ничем особо не отличающийся от конкурентов по вселенной Marvel.

Сама идея сделать водолаза-атланта, говорящего с рыбами, крутым героем была смелой — к тому времени комиксный Аквамен много лет оставался мишенью насмешек и пародий. На пробах Джейсон Момоа был уверен, что его рассматривают на роль Бэтмена или брутального космического байкера Лобо — и удивился, узнав, что ему предлагают персонажа, настолько не похожего на него. Но это отлично сработало. Аквамен превратился в подводного Тора: крутого бородатого качка, забияку и выпивоху с грубоватым юморком. Он окончательно затмил прежнего Аквамена, постного бритого блондинчика в трико — такой образ, словно иронии ради, достался главному злодею фильма, Орму.

Помимо главной звезды, есть у «Аквамена» и вторая главная приманка. Подводный мир здесь создан просто роскошно: циклопические строения Атлантиды, акулья кавалерия, забавные детали из жизни рыболюдов. Почти всё действие разворачивается в красочных подводных или прибрежных местах. Из-за этого порой кажется, что «Аквамен» происходит вовсе и не на нашей Земле, а где-то в параллельном фэнтези-мире. Примерно как все фильмы про Тора, в общем. Только блондин и брюнет поменялись ролями.

Шазам!

Лучше всего в киновселенной DC получались несупергеройские фильмы. «Шазам!» яркий тому пример — это комедия про подростка, к которому приходит великая сила. Не про то, как мужик в трико причиняет добро и наносит справедливость — в «Шазаме!» это есть, но играет далеко не центральную роль. Он не про драки и не про борьбу бобра с ослом, а про комичные ситуации и семейные ценности.

Герой этой истории Билли Бэтсон — парень с явным дефицитом доверия к внешнему миру, но не лишённый правильных моральных ориентиров. В итоге его решает избрать своим преемником древний могучий волшебник — буквально передать пареньку свои силы. Тот становится карикатурным супергероем: пуленепробиваемой горой мышц, умеющей летать, но при этом всё тем же подростком внутри. Здесь в основе сюжета тропы даже не комиксов, а скорее сказок — старец-волшебник, награда за правильное поведение, очевидная мораль. Как результат — получилось свежо, весело и разудало. Эдакий «Хэнкок», только куда более душевный и органично вписанный в киновселенную DC.

Правда, развивать это участие во вселенной не стали — Шазам не становится частью Лиги Справедливости и не сражается с Чёрным Адамом. Так что ленту, пожалуй, можно рассматривать как эдакий сказочный фанфик. И это, наверное, только в плюс: после похорон общей киновселенной отдельные, самостоятельные ленты не теряют смысла. Если потянуть за ниточку, то общее кинополотно распадается не на кучу пряжи, а на отдельные картинки поменьше — интересные и осмысленные сами по себе.

Человек из стали

С этого фильма началась киновселенная, и её тогдашний рулевой Зак Снайдер постарался сразу задать ей тон. «Человек из стали» — хмурый, сумрачный, явная попытка воплотить принцип «мрачный DC — это вам не Marvel». Серьёзный Супермен в исполнении Генри Кавилла, в отличие от классического Кристофера Рива, не лучится оптимизмом — он инопланетный мессия, которого спасаемые им люди не понимают. И Зод больше не смешной псих в шароварах, которого заводит ставить людей на колени, а инопланетный полковник Куорич, борющийся за будущее своего вида. Юмор тут проскакивает редко и чаще всего ненамеренно («Меня зовут Кал? Отец, у меня много вопросов к тебе!» ©).

Но серьёзное лицо — ещё не признак ума. В отличие от Нолана с его «Тёмным рыцарем» (Кристофер работал и над «Человеком из стали», но как продюсер), Снайдер снял сквозь мрачный светофильтр вполне обычное кино о становлении супергероя и спасении мира, об инопланетном вторжении и мордобое неуязвимых сверхлюдей, прошибающих друг другом небоскрёбы. И даже с таким штампом как гигантский луч в небо.

В общем, несмотря на библейские отсылки и попытки поиграть в мрачность и философию, «Человек из стали» — традиционный супергеройский блокбастер. И ничего плохого в этом нет — в таком качестве он вполне работает. Сохрани последующие фильмы не только визуальный стиль, но и целостность «Человека из стали», история DCEU была бы совсем другой.

Чудо-женщина

«Чудо-женщина» стала первой победой DC в легендарном кинопротивостоянии: они сумели раньше Marvel выпустить фильм про супергероиню, и фильм, надо заметить, отменный. Галь Гадот в роли практически греческой богини оказалась, наверное, лучшим кастом десятилетия, сценарий вышел хоть и небезупречным, но рабочим, а Пэтти Дженкинс выложилась по полной и ещё раз подтвердила, что она умелый режиссёр, особенно, когда дело касается драмы.

Драмы в «Чудо-женщине» для кинокомикса неожиданно много — и военной, и чисто человеческой: идеалистка Диана сталкивается с реальным миром. Ей удаётся выйти из этой схватки победительницей — она избавляется от некоторых иллюзий, но при этом сохраняет себя. Военная же драма куда менее позитивна: Диана может выиграть сражение, вдохновить людей, но не в силах защитить всех или остановить войну. История не разворачивается вспять даже с появлением этой богини: мирные люди и солдаты тысячами гибнут в жерновах военной машины каждый день, пока наделённые властью смертные продолжают подкидывать в её топку собственные амбиции.

Пожалуй, лучше всего в «Чудо-женщине» то, что она ощущается именно историей про людей и богов, а не очередным кинокомиксом. Да, финальная схватка с главным злодеем пытается всё испортить, но она слишком скоротечна, чтобы похоронить под собой весь фильм. Он остаётся развлекательным, но не глупым, серьёзным, но с массой смешных шуток, неотъемлемой частью вселенной — но при этом самостоятельным кино, которое хочется иногда пересматривать.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Этот список венчает продолжение фильма, с которого он начался. Студия Warner Bros. удачно перехватила режиссёра «Стражей галактики» Джеймса Ганна, у которого возник конфликт с Marvel, и поручила ему снять то, чего не смог Дэвид Эйер: цветастый и циничный черноюморной боевик про команду неудачников на смертельном задании. «Миссия навылет» получилась не сиквелом даже, а своего рода мягким перезапуском «Отряда». В оригинале у фильма нет подзаголовка: он называется The Suicide Squad — «тот самый», «правильный» Отряд самоубийц.

Заметно, что многих персонажей первой части просто заменили на похожих. Бладспорт в исполнении Идриса Эльбы — копия Дэдшота (с Уиллом Смитом не договорились по графикам), а Король Акул явно подменяет Киллера Крока. Из старой команды остались разве что несравненная Харли Квинн, да номинальный лидер Рик Флаг. Но новая команда получилась куда более душевной — не отморозки, творящие добро из-под палки, а измученные психическими травмами лузеры, способные на дружбу и сопереживание. В то, как они становятся семьёй и бунтуют против несправедливости, легко поверить. А нарушающий эту идиллию гаденький антигерой Миротворец в исполнении Джона Сины вышел таким колоритным, что заработал себе сольный сериал.

Два «Отряда самоубийц» отлично иллюстрируют киновселенную с лучшей и худшей стороны. Первый — продукт студийного хаоса, где правая рука не знала, что делает левая. Второй — идеальный шторм, когда режиссёра-сценариста точно подобрали под такой проект, какой хотели и он сам, и заказчики, и зрители. Печальная ирония в том, что из-за ковида лучший фильм DCEU, получивший отличные оценки от прессы и фанатов, в итоге провалился в прокате.

Но те, кому положено, всё заметили и запомнили. Теперь Джеймс Ганн руководит всеми киноэкранизациями DC и строит планы на новую киновселенную. Скрестим пальцы, чтобы она оказалась лучше прежней.