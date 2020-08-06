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    #русская фантастика #СССР #топ фильмов

    Лучшие советские научно-фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова

    6 августа 2020
    Николай Пегасов
    06.08.2020
    9952
    4 минуты на чтение
    #русская фантастика #СССР #топ фильмов
    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 8

    В последнее время часто смотрю советское кино и решил вспомнить, что мне больше всего нравится из научно-фантастических фильмов, сделанных в СССР. Не принимая в расчёт сказки, фэнтези и прочие фантасмагории, что оставляет за рамками такие шедевры, как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кин-дза-дза». Я предлагаю список кинопроизведений, которые близки к «твёрдой» научной фантастике и оказались наиболее важны для развития жанра в Советском Союзе. Порядок хронологический, по дате выпуска.

    Аэлита

    Яков Протазанов, 1924

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова

    Если пропагандистское содержание романа про революцию на отдельно взятой планете сегодня вызывает усмешку, то компоненты визуального ряда — операторская работа, костюмы и декорации — по-прежнему смотрятся мощно. Вместе с лентами «Броненосец «Потемкин»» и «Земля» протазановская «Аэлита» стала главным достижением советского немого авангарда. Алексею Толстому мы должны сказать спасибо за то, что он запустил жанровую фантастическую книгу в массы, пользуясь своей известностью в «большой литературе».

    Планета бурь

    Павел Клушанцев, 1961

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 5

    И снова фильм важен не сюжетом, а визуальной составляющей. Клушанцев мастерски использовал впечатляющие и новаторские (для советского кинематографа) спецэффекты: ракеты, космический полёт, посадка на Венеру, человекоподобный робот и пугающая венерианская флора и фауна. К слову, этим фильм довольно похож на голливудскую «Запретную планету», вышедшую на пять лет раньше. Качество советского фильма было не хуже: он шёл в 1960-е в американском прокате в двух вариантах «пиратского» монтажа с доснятыми сценами.

    Волшебный халат

    Али-Сэттар Атакишиев, 1964

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 1

    Азербайджанский фильм для школьников, в котором намешаны различные фантастические темы, например, попаданец из прошлого в настоящем. Любителя НФ должна заинтересовать последняя треть кинокартины, в которой пионер и пионерка переносятся в Баку — город светлого советского будущего. Фильм занимательно показывает быт человечества в будущем: мобильные планшеты вместо книг, моментальная проверка школьных знаний, автоматические космические корабли… Главные герои даже высаживаются на тёмной стороне Луны и разгуливают по поверхности. Показ быта будущего предвосхитил аналогичные сцены в «Гостье из будущего». Слегка разочаровывает, что НФ-допущения сценарист пытается объяснить цирковыми иллюзиями.

    Гиперболоид инженера Гарина

    Александр Гинцбург, 1965

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 2

    Экранизация ещё одного эпохального романа Алексея Толстого. Вероятно, один из первых в мире фильмов в жанре ретрофантастики и, в какой-то мере, альтернативной истории. То, что у Толстого было недалёким будущим, здесь стало сорокалетним прошлым: нам показывают альтернативные 1920-е. Ранее такая «ретрофантастика» получалась, кажется, только при экранизациях книг Жюля Верна. В «Гиперболоиде» убедительные и находчивые спецэффекты, масштабные ретрофутуристичные декорации, и единственное, что его портит — устаревший сюжет об алчности капитализма.

    Солярис

    Андрей Тарковский, 1972

    Лучшие советские научно-фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова

    Кино мирового класса, вытянувшее жанр твёрдой научной фантастики на уровень «высокого» кинематографа. Лента регулярно попадает в топ-250 фильмов на IMDB, что показывает, с каким интересом её смотрят и сейчас зрители по всему миру. Актёрская игра, спецэффекты, декорации, сюжет и непредсказуемая развязка — всё сделано по «гамбургскому счёту». Одним из источников вдохновения стала «Космическая одиссея 2001 года». Без романа Станислава Лема, конечно, «Соляриса» Тарковского бы не было, но «Солярис»-фильм настолько далеко ушёл от идей писателя, что считать его экранизацией не совсем правильно. Лем с этим был согласен — он не считал его своим «Солярисом».

    Москва — Кассиопея

    Ричард Викторов, 1974

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 4

    Юные герои, 13-летные пионеры отправляются в межзвёздное путешествие на космическом корабле одни, без взрослых — так они осуществляют мечту всех советских мальчишек и девчонок. Это лента про счастливую юность, дружбу и необходимость учиться и работать (без назидательности не обошлось). Спецэффекты сделаны качественно, а сложно продуманная сцена в невесомости стала хрестоматийной, её изучают в киновузах. Продолжение дилогии «Отроки во вселенной» вышло слабее: её испортил наивный сюжет про вымирающую инопланетную цивилизацию, которую уничтожают собственные человекоподобные роботы.

    Сталкер

    Андрей Тарковский, 1979

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 9

    Как и «Солярис», «Сталкер» входит в топ-250 IMDB. Как и «Солярис», «Сталкер» очень далеко ушёл от исходного текста романа, но сценарий адаптировали и тысячекратно переписывали сами братья Стругацкие. «Сталкер» — самый известный и популярный фильм Тарковского. Это объясняется не только выдающимся сюжетом и актёрскими талантами, но и фантастическим поджанром. Оператор и декораторы тщательно рисуют картину постапокалипсиса локального масштаба. Визуальные находки вдохновили целое направление современного «постапока».

    Через тернии к звёздам

    Ричард Викторов, 1981

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 10

    Рядовой советский школьник не видел «Звёздных войн» и «Чужого», зато их видел Викторов. Для меня в возрасте октябрёнка «Через тернии к звёздам» стали «Звёздными войнами» и «Чужими» в одной упаковке — я до сих пор убеждён, что в своей жизни не видел фильма более страшного, чем эта лента Викторова. Звездолёт «Пушкин», таинственная инопланетянка, умирающая планета Десса, деспот Туранчокс и всепожирающая биомасса — последняя теперь у меня ассоциируется с Тысячным потомством Шуб-Ниггурат. Сценарию Кира Булычёва и его осмыслению Викторовым несколько не хватает чувства меры и вкуса — это особенно проявилось в их следующей совместной киноработе «Комета».

    Гостья из будущего

    Павел Арсенов, 1984

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 3

    Пятисерийный телефильм по повести Кира Булычёва стал культовым в год дебюта (1985), хотя в то время слово «культовый» имело иное значение. Я до сих пор помню, как страдал от того, что пропустил четвёртую серию из-за посещения поликлиники. Но главными сериями были первая и вторая. Они поражали советского ребёнка пейзажами и бытом Москвы через 100 лет. Институт времени, инопланетяне с Альфы Центавра, двери-телепорты, стреляющие бластеры и, конечно, возможность «флипнуть на космодром» (то есть использовать флип — индивидуальный флаер, работающий по системе каршеринга). Тут же и главный макгаффин советского кино — миелофон. «Алиса» превратилась в популярное имя для девочки.

    Посредник

    Владимир Потапов, 1990

    Любимые советские фантастические фильмы: выбор Николая Пегасова 6

    Удивительно правдоподобная история инопланетного вторжения на Землю, сделанная в виде 3-серийного телефильма. Тут есть и необычная для советского кино сюжетная канва «Вторжения похитителей тел», и сложное устройство социума инопланетян, и необходимость подвига, который должны совершить подростки — только в них чужеродные враги не могут подсадить своё сознание. Успех фильма полностью основывается на отличном литературном сюжете, который заимствован из повести Александра Мирера. Советские люди победили инопланетян, а через год СССР не стало…

    * * *

    Конечно, были в СССР и другие научно-фантастические фильмы, которые стоит посмотреть. В десятку не пробились «Космический рейс», «Человек-амфибия», «Шанс», «Зеркало для героя», «Искушение Б» и другие работы.

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    Николай Пегасов
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    Основатель и первый главный редактор «Мира фантастики», креативный директор Hobby World.

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