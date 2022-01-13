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    #DC #обзор сериала #супергеройские сериалы

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

    13 января 2022
    13.01.2022
    14037
    4 минуты на чтение
    #DC #обзор сериала #супергеройские сериалы
    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 3

    Кристофер Смит, он же Миротворец, пережил события фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Но и Аманда Уоллер не забыла о нём. И как только ей снова понадобился человек, готовый убивать во имя мира, она вербует Смита на новое задание, которое может оказаться ещё невыполнимее предыдущего.

    Идея сериала «Миротворец» посетила Джеймса Ганна в августе 2020 года. Режиссёр заканчивал работу над «Миссией навылет» и… страдал со скуки в плену очередного локдауна. Чтобы как-то занять время, Ганн принялся писать сценарий сериала, построенного вокруг одного из персонажей «Отряда самоубийц».

    О фильме

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

     Александр Пушкарь |  09.08.2021

    Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?

    Поначалу «Миротворец» был всего лишь способом убить время. Но когда позже представители DC Films предложили Ганну придумать идею для телевизионного спин-оффа «Отряда самоубийц», тот понял, что такая идея у него уже есть. В Warner задумку одобрили и сразу заказали производство целого сезона. Ганн написал сценарий для всех восьми эпизодов и лично поставил пять из них.

    «Миротворец не злой человек, он просто плохой человек. В фильме он кажется безнадёжным, но, мне кажется, он способен на большее. «Миссия навылет» не даёт нам возможности познакомиться с ним поближе, как с другими персонажами. А вот сериал как раз этому и посвящён».

    Джеймс Ганн

    На первый взгляд, Миротворец — неподходящая фигура для сольного сериала. Расист, сексист, шовинист, экстремист, ещё какой угодно -ист, в общем, не самая приятная личность. Однако Ганн нашёл способ показать Кристофера Смита с интересной стороны, как сложную, многогранную личность — через призму своих излюбленных тем. В своём сердце «Миротворец» — сериал о проблемах отцов и детей, о трудности доверия и о том, как очередная команда разношёрстных лузеров превращается в дружную семью. 

    — Твой отец бросил твою мать ради другого парня.

    — И они по уши влюблены друг в друга!

    Миротворец и Виджиланте обсуждают проблемы отцов и детей

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 5

    Сериал показывает, как вообще Миротворец дошёл до мысли, что убивать людей во имя мира — праведное дело. Как вы, наверное, уже догадались, во всём виноват папаша героя, хардкорный расист, блистательно сыгранный Робертом Патриком. И если Крис вырос ещё более-менее вменяемым человеком, имеющим хоть какие-то принципы, то его отец — полнейший отморозок, который кидает зиги, держит в подвале костюм ку-клукс-клана, на полном серьёзе сомневается в своём отцовстве и сожалеет, что не придушил непутёвого сына ещё в детстве.

    — Я знаю, что мой отец — грёбаный расист.

    — Так давай убьём его!

    — Ни за что!

    — А почему нет?

    Миротворец и Виджиланте продолжают обсуждать проблемы отцов и детей

    Во-вторых, мы узнаём, что у Миротворца есть чувства. Он способен испытывать привязанность, заводить дружбу и что-то искренне любить. Просто любит он не людей, а рок-музыку и своего ручного орла, которого трогательно называет Eagly — Орлушей (ну да, с именем косяк вышел, согласны). 

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

    Крис оказывается способен на сострадание и сожаление. Он переживает, что его все ненавидят, не испытывает радости от необходимости убивать людей, печалится, что был вынужден убивать сослуживцев в «Отряде самоубийц», и готов отказаться от задания, когда узнаёт, что ему, возможно, придётся застрелить пару женщин и детей. Взаимоотношения Криса с Орлушей, искреннее увлечение героя рок-музыкой и способность Джона Сины строить из себя серьёзного идиота и корчить уморительные рожи — всё это часть главных достоинств сериала. 

    Ещё одно достоинство — сильный актёрский состав. Ганн всегда с любовью подходит к созданию персонажей, и телевизионный формат позволяет ему раскрыть всех без исключения героев и дать каждому из них свою успешную сцену. 

    В «Миротворце» находится время и на папашу-расиста, и на лучшего после орла друга главного героя — ещё более шибанутого виджилянта по имени Виджиланте (поговорите после этого о банальных именах), и на крутую агентшу-напарницу, и на не менее крутого начальника, и на гораздо менее опытную, но всё равно по-своему крутую агентшу, для которой это первая серьёзная работа после управления приютом для собак. И даже на парочку местных копов, которые большую часть сезона копают под Криса.

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 1

    Персонажи раскрываются далеко не сразу, как и смысл всего сериала. Ганн очень долго водит за нос и зрителей, и главного героя, и разобраться в том, что на самом деле происходит, получится даже не к концу третьей серии (в первый день доступны именно три первые серии), а гораздо позже. Но ожидание того стоит — к концу повествования интрига закручивается так, что все последние серии смотрятся на одном дыхании. И решение Warner Bros. предоставить журналистам для предварительного просмотра семь из восьми серий сезона — это своего рода пытка, ведь финал сезона теперь придётся ждать до 17 февраля. 

    В «Миротворце» Ганн отрывается на всю катушку. В сериале много жести, мата, абсурда, юмора, в том числе хардкорных, на грани допустимого, шуток, а ещё есть обнажёнка, расчленёнка и огромное количество брутальных, с кровищей на весь экран, смертей. 

    — Говоришь, ты супергерой. Тогда у тебя должна быть собственная галерея суперзлодеев. У Бэтмена есть Джокер, Загадочник, Шляпник…

    — Нет у него никого.

    — Тогда, может, ты и не супергерой никакой.

    — У меня нет никакой галереи, потому что все мои враги на кладбище!

    — Бэтмен никогда не убивает людей…

    — Бэтмен — слабак.

    — Как ты можешь так говорить? Бэтмен — создание ночи…

    — Бэтмен — осёл, который сажает врагов в тюрьмы, откуда они сбегают и убивают ещё больше людей. Как думаешь, в смерти скольких косвенно виноват Бэтмен?

    Миротворец критикует методы Крестоносца в плаще…

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 4

    Ещё одна фирменная фишка Ганна — убойный саундтрек. Практически все главные герои сериала помешаны на рок-музыке, причём как на классике в стиле Whitesnake, так и на современной вроде финской группы Reckless Love.

    А ещё у «Миротворца» самая убойная, смешная, стильная и запоминающаяся заставка среди всех современных сериалов. Ничего подобного вы не видели уже давно, да и вряд ли увидите в обозримом будущем. Разве что Ганна снова допустят до телеэкрана.

    «Миротворец» раскрывается далеко не сразу, и первые несколько серий вы не раз будете задаваться вопросом: «Что за фигня?» Но дайте сериалу время — и к финалу сезона вы уже будете переживать за Миротворца, Виджиланте и всех остальных как за родных.

    «Миротворец» стартовал 13 января на HBO Max, а с 14 января его можно посмотреть на «Амедиатеке».

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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