«Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

Кристофер Смит, он же Миротворец, пережил события фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Но и Аманда Уоллер не забыла о нём. И как только ей снова понадобился человек, готовый убивать во имя мира, она вербует Смита на новое задание, которое может оказаться ещё невыполнимее предыдущего.

Идея сериала «Миротворец» посетила Джеймса Ганна в августе 2020 года. Режиссёр заканчивал работу над «Миссией навылет» и… страдал со скуки в плену очередного локдауна. Чтобы как-то занять время, Ганн принялся писать сценарий сериала, построенного вокруг одного из персонажей «Отряда самоубийц».

Поначалу «Миротворец» был всего лишь способом убить время. Но когда позже представители DC Films предложили Ганну придумать идею для телевизионного спин-оффа «Отряда самоубийц», тот понял, что такая идея у него уже есть. В Warner задумку одобрили и сразу заказали производство целого сезона. Ганн написал сценарий для всех восьми эпизодов и лично поставил пять из них.

«Миротворец не злой человек, он просто плохой человек. В фильме он кажется безнадёжным, но, мне кажется, он способен на большее. «Миссия навылет» не даёт нам возможности познакомиться с ним поближе, как с другими персонажами. А вот сериал как раз этому и посвящён». Джеймс Ганн

На первый взгляд, Миротворец — неподходящая фигура для сольного сериала. Расист, сексист, шовинист, экстремист, ещё какой угодно -ист, в общем, не самая приятная личность. Однако Ганн нашёл способ показать Кристофера Смита с интересной стороны, как сложную, многогранную личность — через призму своих излюбленных тем. В своём сердце «Миротворец» — сериал о проблемах отцов и детей, о трудности доверия и о том, как очередная команда разношёрстных лузеров превращается в дружную семью.

— Твой отец бросил твою мать ради другого парня. — И они по уши влюблены друг в друга! Миротворец и Виджиланте обсуждают проблемы отцов и детей

Сериал показывает, как вообще Миротворец дошёл до мысли, что убивать людей во имя мира — праведное дело. Как вы, наверное, уже догадались, во всём виноват папаша героя, хардкорный расист, блистательно сыгранный Робертом Патриком. И если Крис вырос ещё более-менее вменяемым человеком, имеющим хоть какие-то принципы, то его отец — полнейший отморозок, который кидает зиги, держит в подвале костюм ку-клукс-клана, на полном серьёзе сомневается в своём отцовстве и сожалеет, что не придушил непутёвого сына ещё в детстве.

— Я знаю, что мой отец — грёбаный расист. — Так давай убьём его! — Ни за что! — А почему нет? Миротворец и Виджиланте продолжают обсуждать проблемы отцов и детей

Во-вторых, мы узнаём, что у Миротворца есть чувства. Он способен испытывать привязанность, заводить дружбу и что-то искренне любить. Просто любит он не людей, а рок-музыку и своего ручного орла, которого трогательно называет Eagly — Орлушей (ну да, с именем косяк вышел, согласны).

Крис оказывается способен на сострадание и сожаление. Он переживает, что его все ненавидят, не испытывает радости от необходимости убивать людей, печалится, что был вынужден убивать сослуживцев в «Отряде самоубийц», и готов отказаться от задания, когда узнаёт, что ему, возможно, придётся застрелить пару женщин и детей. Взаимоотношения Криса с Орлушей, искреннее увлечение героя рок-музыкой и способность Джона Сины строить из себя серьёзного идиота и корчить уморительные рожи — всё это часть главных достоинств сериала.

Ещё одно достоинство — сильный актёрский состав. Ганн всегда с любовью подходит к созданию персонажей, и телевизионный формат позволяет ему раскрыть всех без исключения героев и дать каждому из них свою успешную сцену.

В «Миротворце» находится время и на папашу-расиста, и на лучшего после орла друга главного героя — ещё более шибанутого виджилянта по имени Виджиланте (поговорите после этого о банальных именах), и на крутую агентшу-напарницу, и на не менее крутого начальника, и на гораздо менее опытную, но всё равно по-своему крутую агентшу, для которой это первая серьёзная работа после управления приютом для собак. И даже на парочку местных копов, которые большую часть сезона копают под Криса.

Персонажи раскрываются далеко не сразу, как и смысл всего сериала. Ганн очень долго водит за нос и зрителей, и главного героя, и разобраться в том, что на самом деле происходит, получится даже не к концу третьей серии (в первый день доступны именно три первые серии), а гораздо позже. Но ожидание того стоит — к концу повествования интрига закручивается так, что все последние серии смотрятся на одном дыхании. И решение Warner Bros. предоставить журналистам для предварительного просмотра семь из восьми серий сезона — это своего рода пытка, ведь финал сезона теперь придётся ждать до 17 февраля.

В «Миротворце» Ганн отрывается на всю катушку. В сериале много жести, мата, абсурда, юмора, в том числе хардкорных, на грани допустимого, шуток, а ещё есть обнажёнка, расчленёнка и огромное количество брутальных, с кровищей на весь экран, смертей.

— Говоришь, ты супергерой. Тогда у тебя должна быть собственная галерея суперзлодеев. У Бэтмена есть Джокер, Загадочник, Шляпник… — Нет у него никого. — Тогда, может, ты и не супергерой никакой. — У меня нет никакой галереи, потому что все мои враги на кладбище! — Бэтмен никогда не убивает людей… — Бэтмен — слабак. — Как ты можешь так говорить? Бэтмен — создание ночи… — Бэтмен — осёл, который сажает врагов в тюрьмы, откуда они сбегают и убивают ещё больше людей. Как думаешь, в смерти скольких косвенно виноват Бэтмен? Миротворец критикует методы Крестоносца в плаще…

Ещё одна фирменная фишка Ганна — убойный саундтрек. Практически все главные герои сериала помешаны на рок-музыке, причём как на классике в стиле Whitesnake, так и на современной вроде финской группы Reckless Love.

А ещё у «Миротворца» самая убойная, смешная, стильная и запоминающаяся заставка среди всех современных сериалов. Ничего подобного вы не видели уже давно, да и вряд ли увидите в обозримом будущем. Разве что Ганна снова допустят до телеэкрана.

«Миротворец» раскрывается далеко не сразу, и первые несколько серий вы не раз будете задаваться вопросом: «Что за фигня?» Но дайте сериалу время — и к финалу сезона вы уже будете переживать за Миротворца, Виджиланте и всех остальных как за родных.

«Миротворец» стартовал 13 января на HBO Max, а с 14 января его можно посмотреть на «Амедиатеке».