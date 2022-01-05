Лучшие мультфильмы 2021 года (и аниме тоже есть!)

В 2021-м анимационные полнометражные фильмы стали чуть смелее. Больше экспериментов с формой и техниками (спасибо успеху «Человека-Паука: Через вселенные»), больше подчёркнуто взрослых проектов. И даже типичные мультфильмы Pixar и Disney немного отходят от привычных формул! Впору вышел и наш топ.

И нет, мы не забыли «Огонёк-Огниво» — он будет в особом списке. Следите за обновлениями!

10. Безумный бог

Фил Типпетт многое создал за свою невероятную карьеру, но «Безумный бог» ощущается его главным творением. Многолетняя история попыток реализовать замысел, сборы средств на «Кикстартере», комбинация любимых образов и тем — всё это помогает подобному восприятию «Безумного бога». Фильм выглядит как реликт из забытой эпохи, когда практические эффекты доминировали, а сюжеты позволяли себе быть мрачными, чудовищными и первобытно-жестокими. 2020-е годы не лучшая эпоха для гуро, и хотелось бы верить, что грандиозный в своём людоедском величии «Безумный бог» сможет немного оживить жанр.

Ужас от происходящего на экране перманентного кошмара перебивается восхищением, вызываемым невероятной кукольной анимацией. С учётом фантастичности сюжета Фил Типпетт мог бы создать более условную картину, где очевидная кукольность персонажей и объектов была бы вполне объяснимой — но нет, «Безумный бог» реален настолько, насколько реальны человеческие представления об Аде.

— Марина Беляева

О фильме «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро Многолетний труд Фила Типпетта наконец предстал в виде величественного, макабрического полнометражного фильма.

9. Бэтмен: Долгий Хэллоуин

Комикс «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» по праву считается одной из лучших историй о Тёмном рыцаре. Подкупает читателя и детективная интрига, и обилие запоминающихся сцен, и отлично воссозданная нуарная атмосфера города, погрязшего в преступности, и использование обширной галереи противников героя — в том числе обычных гангстеров.

Анимационная экранизация заметно отличается от первоисточника в плане картинки, которая стала менее гротескной и более кинематографичной, и рядом деталей. Студия Warner Bros. Animation, хотя и выпустила «Долгий Хэллоуин» в двух частях по полтора часа каждая, местами пошла на заметные упрощения истории. Но, несмотря на это, авторам удалось сохранить основные черты комикса Джефа Лоэба и Тима Сейла, благодаря которым он завоевал любовь читателей. Теперь в достаточно обширной подборке удачных экранных воплощений Бэтмена произошло очередное пополнение.

— Дмитрий Злотницкий

8. Ведьмак: Кошмар волка

Задолго до похождений Геральта, Йеннифер и Цири неведомое лихо начинает убивать людей в лесах неподалёку от ведьмачьей цитадели Каэр Морхен. Расследовать нападения отправляется молодой ведьмак Весемир, любитель разудалых пьянок, красивых женщин и звонких монет.

«Кошмар волка» оставляет противоречивые впечатления. Если воспринимать мультфильм отдельно от вселенной «Ведьмака», то это чертовски пронзительная и трогательная история с красивой картинкой, захватывающими пейзажами и зрелищными боями. Пожалуй, разве что с кровищей создатели переборщили — её на экране хлещет гораздо больше, чем нужно для сюжета. Основная проблема «Кошмара волка», не позволившая ему подняться выше, в том, что сюжет переворачивает с ног на голову все наши представления о вселенной и выставляет ведьмаков не в самом лучшем свете.

— Алексей Ионов

7. Энканто

«Энканто» продолжает моду поздних фильмов Disney на отказ от борьбы добра со злом и на решение внешнего конфликта через решение внутреннего. Не то чтобы антагониста не было вообще — никто не скажет, что тиранический матриарх семьи права, поколениями воспитывая невротиков. Но классические злодеи хотели власти, влияния и денег, а бабушка Мадригаль закрывает глаза на проблемы общины, подменяя настоящее благополучие его внешней копией. И справиться с таким антагонистом можно не через внешнее противостояние, а через диалог, в котором все стороны будут услышаны, сделают выводы и помирятся с самими собой и с теми, с кем конфликтовали.

Было бы поспешно называть такой подход более зрелым или глубоким, но он принципиально иной, чем обычно. Disney заслуживает уважения за попытку рассказать историю про волшебную семью через раскрытие внутреннего противостояния героев. Как и «Лука», «Энканто» позволяет зрителям сосредоточиться на действительно важных вещах, существующих не только на экране и лишь полтора часа, но и в реальной жизни. Ну и ещё фильм бессовестно красив и изобретателен, а композитор Лин-Мануэль Миранда официально стал Аланом Менкеном нового поколения.

— Марина Беляева

О фильме Мультфильм «Энканто»: как Дисней рушит (и возрождает) семейные ценности Разбираем новый (юбилейный!) мультфильм Disney — смелую колумбийскую сказку о том, как сложно жить в гармонии с семьёй.

6. Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»

Полнометражное продолжение самого громкого аниме-сериала 2019 года не могло пройти незамеченным — «Бесконечный» стал лидером списка кассовых фильмов за всю историю Японии! Сжав формулу успеха до полутора часов и убрав лишнее, он даёт своему зрителю всё, чего тот просит: ещё больше зубодробительного экшена с постановкой и анимацией головокружительного уровня. Стихийные приёмы главных героев всё так же радуют глаз, а финальная битва просто захватывает дух. Разве что не все согласятся со стилистическим решением насчёт трехмерных щупалец.

В остальном новая арка «Клинка» остаётся верна себе: юмор о подсознании Иноске и Зеницу удачно разбавляет напускную серьёзность, а драма семьи Тандзиро дёргает за нужные душевные струны. Столп огня Ренгоку за своё короткое появление на экране успевает очаровать неподдельной харизмой и добротой, и потому последняя часть фильма действительно больно бьёт под дых. «Бесконечный» — чистокровный сёнэн с глупостями вроде самоисцеления силы воли, но удовольствия от этого он меньше никак не приносит.

— Олег Поторокин

5. Райя и последний дракон

2021-й стал годом экспериментов для анимационных студий Disney. Никаких сиквелов, спин-оффов и традиционных сказочных сюжетов! Только оригинальные истории — такие, как «Райя», приключенческое роуд-муви в сеттинге фэнтезийной Юго-Восточной Азии.

Фильм не упускает случая нарушить правила. Молодая героиня не ищет себя, а учится доверять другим. Диалогам персонажи предпочитают схватки на мечах. Драконы — не огнедышащие машины смерти, но чуткие и даже немного игривые наставники. А главным злом выступает безликая чума — абстрактное воплощение раздоров, поглотивших мир людей.

Авторы показывают целую новую вселенную: века истории, пять самобытных культур, десятки обаятельных персонажей. Мир «Райи» настолько многообразен и пленителен, что в нём хочется остаться подольше — полутора часов точно не хватает! Хотелось бы верить, что эксперимент удался и Disney уже готовит сериал-продолжение.

— Илья Глазков

4. Евангелион 3.0+1.01

Полнометражное аниме года

Очень сложно рассматривать четвёртый ребилд Evangelion в отрыве от предыдущих трёх, потому что все они — единое целое. В народе у ребилдов неоднозначная репутация: оригинальный сериал и «Конец Евангелиона» якобы лучше, а фильмы сильно отошли от канона. Однако с выходом «3.0+1.01: Как-то раз» спорам пришел конец, а вместе с ними — всей франшизе.

В последней картине Хидэаки Анно расставил все точки над «i» и будто поиздевался над фанатами, которые много лет давили на него. Мир «Евангелиона» оказался цикличен, и каждая следующая итерация все сильнее отличается от предыдущей. И теперь этот бесконечный круг страданий и катастроф разорван… вроде бы. Ну и Синдзи наконец определился с девушкой и выбор сделал небанальный.

Пожалуй, главная прелесть четвёртого ребилда — огромный простор для трактовки заложенных в него смыслов. Фильм именно о них, а не о раскрытии персонажей и захватывающих событиях — всё это здесь тоже есть, просто в нетрадиционном формате. Кроме того, «3.0+1.01: Как-то раз» — невероятно красивое аниме, особенно первая его половина. Видно, на что потрачены все эти годы производства.

— Дмитрий Кинский

3. Митчеллы против машин

О «Митчеллах против машин» первое время говорили лишь одно: это новый мультфильм, использующий стиль анимации «Человека-паука: Сквозь вселенные». Одного этого уже хватило бы для просмотра!

Но, помимо выдающейся визуальной части, авторы мастерски работают с классическими (если не сказать набившими оскомину) тропами историй про дисфункциональную семью, вписывая их в контекст сегодняшнего дня. Благодаря этому все обязательные сентиментальные моменты ощущаются по-настоящему искренними и способны пробить на эмоции.

«Митчеллы» — безумно креативное и изобретательное развлечение, где сценаристы не устают придумывать для героев всё новые безумные ситуации (чего стоит одна сцена с гигантскими Фёрби). Студия Sony Animation всю свою историю находилась в тени Pixar и DreamWorks, но после «Паука» и «Митчеллов против машин» совершила невероятный творческий прорыв. Теперь с большим интересом ждём их новые проекты.

— Павел Тютюнник

О фильме «Митчеллы против машин»: почему стоит посмотреть робоапокалипсис для всей семьи Семейное постапокалиптическое роуд-муви с армией Фёрби, машинами и тюнингованными мопсами кажется одновременно старомодным и современным.

2. Душа

Вышедший в российский прокат в самом начале 2021-го новый мультфильм Pixar «Душа» стал своего рода инструкцией к всё такому же суетному и мрачному году. Болезни, трагедии, страшные новости и сезонный стресс запросто могут выбить землю из-под ног и лишить смысла жизни — и здесь приходят на помощь музыкант Джо Гарднер и его неугомонная спутница душа Двадцать Два.

Музыкальное путешествие и по миру загробному, и по миру реальному приводят героев и зрителей к мысли простой, но достаточно редко проговариваемой в других духоподъёмных мультфильмах студии — смысл жизни в том, чтобы его не искать. Не обязательно быть избранным. Не обязательно быть героем с предначертанной судьбой. Нет, можно быть просто музыкантом, учителем, отшельником, барбером, мятежной душой или даже кошкой — и быть счастливым. Не оправдывая чьих-то ожиданий. Просто быть собой и для себя.

— Александр Стрепетилов

О фильме Почему «Душа» — лучший мультфильм Pixar за последние годы «Душа» — не просто один из лучших мультфильмов года, но и необычный творческий эксперимент. Разбираем, как Pixar нарушает свои собственные правила.

1. Лука

Мультфильм года

Многие писали про «Луку», что он недотягивает до стандарта мультфильмов Pixar. Да, «Лука» не пытается затрагивать глобальные темы человечности, жизни после смерти, психологии. В общем, он явно не в мейнстриме, заданном «Головоломкой» и «Душой».

Но именно это и делает его лучше.

Сейчас как будто стыдно обращаться к маленьким историям отдельных персонажей, да, необыкновенных, но всё же укладывающихся в представление о человеке. Лука и Альберто словно вышли из книжек Крапивина и Юза Алешковского, и приключения их того же рода, что у Тома Сойера, разве что с фантастическим допущением. Энрико Касароса показал редкую для современного кино, искреннюю и естественную мальчишескую дружбу.

Слово «душевный» избито, но оно очень подходит «Луке». Уже с первой короткометражки «Луна» Касароса обращался к образу родной Италии, а в «Луке» он разошёлся настолько, насколько позволял материал. Италия в «Луке» балансирует на грани приятных и необидных стереотипов и открывает нам уникальную страну, где цвета ярче, море глубже, а люди расслаблены, даже когда работают. Идеальный сеттинг для приключения на летних каникулах. Из такого места не хочется уходить не только героям, но и — в особенности — зрителям.

«Лука» цепляет незаметно, но результативно, не пытаясь претендовать на лавры лучшего фильма Pixar. Эта камерность и сдержанность кажется непривычной в эпоху большого эпоса и глобальных конфликтов; но хорошая история остаётся хорошей вне зависимости от размаха.

— Марина Беляева

О фильме «Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию Тёплое авторское кино, сделанное талантливыми людьми с огромной любовью и не похожее ни на одну прошлую работу Pixar.