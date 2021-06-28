Внезапные перемены сериала «Невероятные» (со спойлерами!). Во что вдруг превратилась история о викторианских супергероинях

Сериал «The Nevers» («Невероятные») вызвал волну энтузиазма ещё до выхода. Во-первых, викторианская Англия — любимый антураж любителей готического фэнтези. Во-вторых, злободневная тема борьбы угнетённых за свои права сейчас очень популярна в США. В-третьих, именитый режиссёр Джосс Уидон взялся за оригинальный проект, не имеющий литературного первоисточника. Несмотря на то что создателям пришлось переобуваться в полете и менять режиссёра, а также делить сериал на две части из-за пандемии, получилось целостное, хотя и не самое выдающееся произведение. Первые шесть серий рассказывают только часть истории, однако успевают представить зрителю основной сюжет — не самый удивительный, но и далеко не самый банальный. Он перегружен, но сумбурность искупает отличная актёрская игра.

The Nevers

Жанр: фантастическая драма

Шоураннер: Джосс Уидон

В ролях: Лаура Доннелли, Энн Скелли, Оливия Уильямс, Ник Фрост и другие

Премьерный показ (первая часть): 11 апреля — 16 мая 2021, HBO Max (Амедиатека)

Продолжительность: 6 серий по 54–64 минут

Похоже на: «Карнивал Роу», «Мир Дикого Запада»

В «Невероятных» есть своё очарование. Сериал завораживает благодаря роскошным костюмам, темным лондонским подворотням и шизо-техникой, характерной для произведений о псевдо-девятнадцатом веке. Здесь повсюду электрические чудеса в стиле Николы Теслы, погони на каретах сменяются перестрелками дам в корсетах, но при этом повествование вращается вокруг социального неравенства и угнетения.

Серая мораль показана отлично, но остальные темы раскрыты поверхностно и временами глупо. Если в начале сезона сериал обещает, что достойные противники столкнутся с разными точками зрения, то в конце всё скатывается, антагонисты превращаются в консервативных фанатиков, а сложные герои становятся паладинами в белых плащах, хоть и с непростыми характерами.

Однако выносить окончательный вердикт ещё рано. Сейчас вышло лишь шесть серий, сериал оборвался на высокой ноте.

Осторожно, спойлеры! Мы будем обсуждать повороты сюжета! Если вы к этому не готовы, почитайте обзор без спойлеров:

Завязка и главные супергероини

После того как некое сияющее чудо грохнулось на Лондон, в столице империи начался ядерный дождь, из-за которого жизнь всех основных персонажей сильно изменилась. У везунчиков-осенённых — чаще у женщин — от непонятных радиоактивных спор пробуждаются суперспособности. Так в центре внимания оказываются две героини — Амалия Тру и Пенанс Адэйр.

Амалия — крутая дама с сильным характером, способная видеть будущее. Она ругается, как сапожник; выглядит, как секс-бомба; бьет по морде, как Майк Тайсон и одевается, как вокалистка готик-метал-группы. У неё не только тёмное прошлое и тяжкое настоящее, но и неясное будущее. Она пьянствует и не чувствует похмелья, а также злоупотребляет сами знаете какими веществами.

Актриса Лаура Доннелли играет настолько великолепно, что нереальная сила, крутое кун-фу и везучесть героини выглядят органично. Именно через её способности будет в итоге раскрыто происхождение героини. Хорош ли этот поворот, зрителям предстоит решить в следующем сезоне, однако воспринимается он неоднозначно. Если зритель ожидал викторианской готики и псевдоисторичности, то он ошибся — придётся приготовиться к научной фантастике.

Вторая главная героиня, Пенанс Адэйр — типичный божий одуванчик, но с мозгами Теслы и руками Эдисона. Её суперспособность объясняется расплывчато. Она видит электричество, но, судя по всему, после ядерного дождя Пенанс ещё обрела знания выпускника мехмата и физмата, а также опыт электрика со стажем. Теперь она сама собирает в сарае за домом машины, цеппелины и опрыскиватели с магической пылью. Её уровень интеллектуальной крутости поднялся до невиданных высот, и она стала истинным мастером с руками, растущими из плеч.

Вместе с Амалией Пенанс держит своеобразный дом для обездоленных, где проживают осенённые. Только дела приюта идут не очень хорошо. Его спонсор, госпожа Бидлоу, имеет некие зловещие планы на подопечных. Верхушка общества относится к осенённым с опаской, вплоть до того, что хочет устроить им целительный экзорцизм. Обитающие рядом бандиты тоже доставляют немало проблем, хотя и снабжают Пенанс и Амалию информацией. Параллельно весь Лондон сотрясается от убийств, совершаемых ещё одной героиней сериала — Сарой, более известной под сценическим псевдонимом Малади.

Второстепенные персонажи: невероятные и не очень

Поначалу Сара напоминает Дженнифер из «Двенадцати обезьян». Разница в том, что безумие Дженнифер — это отголосок гениальности и наигранная эксцентричность, за которой скрывается очень тонкий характер. Малади, увы, не гений с придурью, а больная на всю голову маньячка, получающая силы от боли. И несмотря на некоторое раскрытие её трагической истории (у неё тоже сложное прошлое), персонаж от этого не становится глубже и интереснее. Она по-прежнему режет людей направо и налево, настраивая общество против осенённых. Чего хочет добиться Малади убийствами не ясно никому. Особой расчётливости в ней нет, ума тоже.

Проект Амалии и Пенанс поддерживает, как уже упоминалось, Лавиния Бидлоу. Вначале она воспринимается как персонаж многообещающий, но в итоге превращается в мутного фанатика, который хочет «исцелить» осенённых. Набор героев дополняет отлично прописанный детектив Фрэнк, занятый поимкой Малади. Рядом с ним оказываются младший брат госпожи Бидлоу, тоже осенённый, хотя сестра об этом не подозревает, и представитель викторианской золотой молодёжи — лорд Сван. Его дружба с Августом Бидлоу добавляет сериалу юмора. Август — «житель страны эльфов», витающий в облаках, а Сван — расчётливый раздолбай. Из них получается интересный дуэт противоположностей.

Антагонист сериала, лорд Массен, воплощает в себе всю консервативность и пуризм викторианского общества. В первых сериях Массен кажется куда более многообещающим, нежели опереточная маньячка Малади. Но, увы, на момент шестой серии высокомерный лорд почти скатился до уровня инфернального злодея, который, сидя на помосте в ожидании казни, размышляет, как бы порешить короля (может, всё-таки принца Альберта?), если тот будет слишком мягкотелым и не сможет защитить империю.

Сериал вводит целую армию персонажей, при этом полностью раскрываются разве что две главные героини. Повествование перескакивает с одного героя на другого, почти не задерживаясь. Действительно любопытным персонажем среди этой толпы статистов можно назвать прекрасно прописанного детектива Фрэнка — отчаянную ищейку с незаурядными дедуктивными способностями, находящегося на грани нервного срыва.

Сюжет: все и сразу, здесь и сейчас

Судить о качестве пёстрой канвы сюжета ещё рано, однако основные линии видны уже сейчас.

Первая линия — убийства Малади и её план, который как был бредовым, так им и остаётся. Героиня публично и кроваво убивает людей, оставляя послания религиозного характера. Когда её в итоге ловят и готовят к казни, часть благородных осенённых тащится её спасать, так как публичная экзекуция одной из них дискредитирует их всех в глазах общества. При этом план спасения серийной убийцы от виселицы на глазах всего народа безумен и в лучшем случае свидетельствует о несовместимой с жизнью доброте. Показав всему миру готовность спасать маньячку, группа осенённых выставляет себя не в лучшем свете. Возможно, в следующих сериях план Малади раскроется и все встанет на свои места. Однако пока что вся линия маньячки, включая причины убийств и сострадания к ней со стороны других осенённых, остаются неясными.

Вторая линия связана с инопланетянами-галанти, которых ищет Амалия. Один них как раз и прилетел в Лондон, организовав ядерный дождь. В шестом эпизоде создатели вытаскивают кролика из шляпы и устраивают поворот в стиле «Атаки Титанов». Если вы ожидали Диккенса, темных тайн Bloodborne, атмосферы «Карнивал Роу» и «Страшных сказок», то приготовьтесь к сюжетной встряске. Теперь вы в «Мире Дикого Запада». На самом деле это история об инопланетянах и разборках в будущем.

В адском постапокалиптическом мире идёт война, разнёсшая половину планеты в щепки. На стороне всего прогрессивного и адекватного сражается некий Союз, которому помогают благородные инопланетяне, способные излечить землю. На стороне всего жуткого — отсталые дремучие консерваторы, стремящиеся загнать всех под один стандарт и не видящие дальше своего носа. Описание «плохих парней» вроде понятное и знакомое, но явно упрощённое.

В конце выясняется, что главная героиня — солдат из этого самого будущего. Есть намёки на то, что есть и другие такие. Почему вся эта компания тусуется в викторианском Лондоне, пока не объясняется. Лондон, конечно, все любят, но такое впечатление, что об остальных частях света здесь никто ничего не слышал. Где-то идёт война, о которой говорит лорд Массен, но кто и с кем сражается, тоже остаётся за кадром. На момент завершения шестой серии сложные и проблемные светлые вступили в битву с однозначно темной жутью.

И если вторая линия хорошо очерчена, то третья очень обрывочна. В середине сериала выясняется, что меценатка Бидлоу дружит с неким адским доктором Менгеле, который производит зомби. Он, вероятно, ищет лекарство, чтобы исцелить осенённых. Остаётся надеяться, что Лавиния всё ещё может оказаться неоднозначным и сложным персонажем с интересными целями. Увы, пока многогранностью отличаются только положительные персонажи.

Повороты: крутые и не очень

Самым неожиданным и в то же время вполне закономерным оказался главный научно-фантастический поворот, превративший сериал из викторианской «Лиги выдающихся джентльменов» в «Мир Дикого Запада». Уже в первой серии художественная инсталляция, зависшая над Лондоном, напоминала космический корабль, а магическая пыль вполне походила на частицы какого-нибудь криптонита. Впрочем, столь тонкие намёки не подготовили зрителя к истинной сути происходящего.

К сожалению, неожиданная смена акцентов в некотором роде уничтожила остальные сюжетные линии, лишив их смысла. Попытки доктора из отсталых времён исследовать осенённых с помощью крови в трёх пробирках и пыточного кресла блекнут перед мега-продвинутыми технологиями будущего, великими тайнами инопланетян и борьбы за будущее человечества. Кому после такого откровения интересна далёкая колониальная война, о которой говорит лорд Массен?

Но больше всего от переобувания в полете пострадала главная героиня. Её чудаковатость, сила духа, любовь к психоделическим веществам и дракам отчасти обесцениваются после раскрытия её реальной личности. Если поначалу Амалия воспринимается как неожиданный персонаж, опережающий своё время (как версия Ирен Адлер с пистолетом), то после того как на неё навешивается ярлык «попаданки», все её развитие и необычность сразу же сводятся к нулю. Как крутой солдат и судья Дредд из будущего, она перестаёт быть уникальной в викторианском Лондоне и превращается во вполне типичную героиню постапокалиптического боевика.

Примерно такими же бессмысленными оказываются в глобальном контексте и многочисленные другие сюжетные линии, часть которых вообще не сочетаются между собой. В сериале есть подобие борьбы за судьбу империи, но далеко эта история не уходит. Есть любовные линии — между Пенанс и господином Бидлоу, а также между благородным доктором с исцеляющими руками и Амалией, — но ничего интересного там не происходит. Ещё в лондонских трущобах банды сражаются за влияние, лорд Сван организовывает секс-клуб, Малади продолжает убивает людей. Все эти истории можно было бы интересно раскрыть, если бы авторы постарались уйти от чтения морали, топорной характеризации злодеев и добавили бы хитрых интриг.

Самый тонкий и удачный сюжетный поворот — неожиданное спасение Малади от казни. Маньячка обманывает всех и устраивает глобальное побоище, настраивая тем самым большинство обывателей против осенённых. Зачем ей это нужно? Не ясно. По крайней мере, пока. Причём Малади не настолько интересна как персонаж, чтобы её тайны хотелось узнать. Раскрытие её характера сводится к воплям, безумным выходкам и тяжёлому прошлому (но оно в сериале тяжёлое у всех). Впрочем, если Малади хотя бы как-то раскрывается, то скатившегося в пучину злодеяний лорда Массена не спасают даже пространные намеки на то, что в подвале он прячет осенённых — жену и дочь.

Создатели «Невероятных» попробовали поиграть с сюжетными поворотами и жанрами, однако в этом аттракционе им не удалось сохранить баланс и обеспечить связность. Из сериала не получился интересный исторический проект, так как авторы ввели в него инфернальных злодеев и наплевали на историю. Для захватывающей приключенческой драмы с супергероями здесь слишком мало супергеройства и слишком много морализаторства. Для классного детектива о Джеке Потрошителе и нервном инспекторе, который его ловит, слишком много ничем не примечательных персонажей и не связанных друг с другом историй. И, наконец, викторианский Лондон плохо сочетается с научно-фантастической эпопеей о далёком будущем и конце света.

Темы: наболевшее и не очень

Основных тем в сериале несколько, но отлично показана лишь серая мораль героев. Важная тема угнетения сводится к чтению нотаций. Все хорошие ребята оказываются угнетёнными, а плохие — угнетателями. Это старый подход, и хотя он неплохо работает, от HBO мы вправе ожидать большего.

Как ни удивительно, плохо раскрыты также темы феминизма и классового неравенства. Создатели, видимо, так и не решили, в каком тоне выдерживать повествование. С одной стороны, осенённая Харриет говорит, что куда лучше своего возлюбленного разбирается в юриспруденции, но её не возьмут в университет, так как она женщина. Почти сразу после этой интересной, обещающей конфликт сцены, показывают непроглядно тупых обнажённых проституток. Позже тех самых дам, которые борются за свои права, преподносят как красивых кукол (актрисы хороши собой, но их прелести всячески подчёркивают везде, где надо и не надо).

Если создатели пытаются рассказать вдохновляющую историю о сложном женском пути, то такие вставки фансервиса как минимум смешны. Если же они хотят приправить острый сюжет «девушками Бонда», то в сериале слишком много пафосных речей о свободе, равенстве и сестринстве, которые никуда не ведут. То же касается представления рабочего класса — тот страдает только для того, чтобы показать, что лорд Массен — отвратительный капиталист, а колониализм и империализм — это плохо. Более тонкого анализа ситуации и причин расцвета, кризиса и загнивания империй здесь нет.

Но при этом темы сложного выбора и неоднозначности героев раскрыта отлично. В отличие от злодеев, герои как раз интересны и многогранны. Здесь сериал действительно удивляет. Как выбрать между двумя дорогими друзьями, пожертвовать ли собой ради благого дела, если оно обречено — этими дилеммами сериал пропитан насквозь. Нужно ли отдавать правосудию убийцу, которую ненавидишь, или можно поквитаться с ней самому? В большинстве своем ни один из поставленных вопросов не имеет однозначного ответа. Серая мораль в сериале раскрыта великолепно и заслуживает похвал.