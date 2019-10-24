«Карнивал Роу» начинался как книга, позже переделанная в сценарий полнометражного фильма, а затем в сериал. Её автор Тревис Бичем отнёсся к своей работе весьма серьёзно: для детектива «Убийство на Карнавальной улице», основанном на истории Джека-потрошителя, он подробно разработал мир, смешав элементы фэнтези и стимпанка. Как в любом фэнтези, в «Карнивал Роу» полно заимствований из мифологии, а стимпанк подарил сериалу свою фирменную атмосферу мрачного викторианства. Но первый сезон лишь бегло очерчивает контуры исторической обстановки, в которой оказались герои. За его кадром — целый огромный мир, о котором мы сейчас и расскажем.

Человечество: Республика против Империи

Люди в мире «Карнивал Роу» — самая молодая раса, как это часто бывает в фэнтезийных мирах. Человечество более тысячи лет кочевало по равнинам континента Месогея, вытянутого с севера на юг, прежде чем начали строить города.

В отличие от других рас этого мира, люди не владеют магией, зато обладают склонностью к технологиям. Можно предположить, что развитие человечества Месогеи было аналогичным нашему: к моменту, показанному в сериале, они уже «прокачали» технологии до уровня, соответствующего второй половине нашего XIX столетия. Это мир, в котором уже есть паровые двигатели, монорельсовый городской транспорт и телеграф, — хотя, похоже, ещё не придумали двигателя внутреннего сгорания и передвигаются на повозках, запряжённых лошадьми или кентаврами. Электричество уже открыто, но пока что остаётся диковинкой — улицы и дома освещают газовыми фонарями.

Женская и мужская мода в сериале соответствуют моде Европы и Америки конца 1890-х — начала 1900-х годов. Это так называемый поздний модерн, или эдвардианство, — эпоха, следующая за викторианской (королева Виктория умерла в 1901 году, и её сменил Эдуард VII, правивший до 1910 года).

На континенте Месогея со временем сформировалось множество небольших человеческих государств, наиболее развитыми из которых стали Республика Бург на севере и Пакт Кивиры-Сиболы на юге, они же просто Бург и Пакт. Война между ними была вопросом времени. Больших войн на фейском континенте Тирнанок (именно так, через «к») было две. Во второй, показанной в сериале, победил тот, кто обладал лучшими технологиями, — к величайшему горю нечеловеческих рас, это оказался Пакт.

Пакт образовался при слиянии королевств Кивиры и Сиболы, что отражено в его названии. Слияние было вынужденным: в Первой Тирнанезийской войне победил Бург, и недолюбливавшим друг друга странам пришлось вступить в союз, скреплённый браком между наследниками. Пакт — многонациональное государство, объединённое только общей религией, поэтому его устройство зиждется на догматах веры, а у руля стоят теократы: глава государства возглавляет и церковь.

Большинство людей исповедует веру в Мученика. Это аналог христианства с похожей организацией церкви (так, здесь тоже есть монастыри). Только основателя религии — раба по имени Хосеа, ставшего проповедником и чудотворцем, — не распяли, а повесили по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Поэтому символом религии стала петля, а расхожей фразой для выражения сильных чувств — что-то вроде «Святая виселица!». Бург и Пакт исповедуют разные версии религии. Раскол церквей случился 600 лет назад, ещё во времена королевства Кивира, чей король провозгласил себя Домнитором, защитником веры, и направил все силы на распространение учения Мученика по миру. Не желая иметь к этому отношения, верующие Бурга основали собственную Северную церковь Мученика — аналог нашего протестантства. Если Пакт — теократия, то в Бурге религия занимает более скромные позиции, что делает Республику светским государством.

Республика Бург не всегда была республикой. Более тысячи лет Бургом правили короли. Когда королевство стало разрастаться, а флот Бурга открывал всё новые и новые территории за морем, очередной монарх провозгласил себя императором, и государство стало именоваться Империей Бург. Это произошло и с Британией в XIX веке. Но дальнейшей участи Бурга Британии удалось избежать: в результате Парламентского восстания император был низложен, и во главе государства встал Канцлер — глава Парламента.

Парламент Бурга состоит из двух палат — Внешней и Внутренней, примерно соответствующих английским Палате общин и Палате лордов. Депутаты Внутренней палаты делятся на две фракции — правящей и оппозиционной партии. Абсалом Брейкспир, Канцлер Бурга в сериале, возглавляет правящую Партию Всеобщего Блага.

К нечеловеческим расам люди Месогеи относятся с огромным предубеждением и страхом. Расизм для них — обыденное явление, и когда после второй войны с Пактом феи и фавны массово кинулись в Бург, это только заострило антииммигрантские настроения. В финале первого сезона сериала, после гибели либерального Канцлера, сдерживать эти настроения стало некому. Всех «кричей», как называют в Бурге нечеловеческие расы (от creature — «существо»), загоняют в специально созданное гетто. Характерная деталь: полукровки здесь тоже считаются «кричами». Так было и, скажем, в рабовладельческой Америке, где любая примесь африканской крови автоматически делала её обладателя «черным».

Дивный народ

За триста лет до событий, показанных в сериале, Басахуан Рийял, мореплаватель из Сиболы, впервые пересёк Великий океан и увидел континент Тирнанок, населённый созданиями, похожими на людей, если не считать крылышек. Это были феи — они же Фейришин, или, как назвали их человеческие учёные, fata nimfidia (да, в этом мире тоже в ходу латынь).

Название «Тирнанок» напоминает «Тир-на-Ног» из ирландской мифологии — заколдованный остров, где обитают Туата-де-Даннан (Племена богини Дану, то есть древние божества). На этом «Острове юных» никто не стареет, не болеет и не умирает, его обитатели обладают неземной красотой и наслаждаются изобилием плодородной земли и мягким климатом. Если континент фей и был таким, то когда-то давно — задолго до прихода на эту землю людей.

Феи действительно близки к людям — настолько, что эти два вида даже могут при скрещивании давать потомство (правда, такие полукровки редко доживают до взрослого возраста и чаще всего остаются бесплодными). Только у фейри полые кости, как у птиц. Это позволяет им подниматься в воздух на своих тонких, но очень прочных крылышках, бесшумно летать и легко маневрировать. По той же причине феи обычно меньше ростом, чем люди, и заметно стройнее. А ещё феи медленно стареют и живут дольше людей — но не вечно, в отличие от сказочных эльфов.

Раса фей намного древнее человечества. У первых уже была развитая цивилизация и письменность, когда вторые только-только выползали из каменного века. Однако феи, умея летать и владея нехитрой магией, не очень-то стремились развивать технологии. Хотя и могли строить из камня величественные многоэтажные святилища без единой лестницы — крылатым созданиям они не нужны.

У фей сложная мифология и религия. Их пантеон возглавляет богиня-мать Дану — согласно преданиям, она в союзе с богом Даиром сотворила Вселенную и всех её обитателей. Других богов бесчисленное множество: у каждого колодца, рощи или горы, не говоря уже о сферах вроде войны или поэзии, своё божество. Хотя имена этих богов напоминают о кельтской мифологии, по многим признакам фейская религия похожа скорее на японский синтоизм, также построенный на поклонении многочисленным богам и духам.

Помимо богов, феи чтят Святую Титанию — принцессу Ануна, которая отказалась от своего титула и отправилась странствовать по святым местам Тирнанока, описывая традиции своего народа и сочиняя духовную поэзию. Произведения Титании — единственное, что объединяет разобщённую расу фейри, поэтому её почитают как пророчицу, а к её текстам относятся как к сакральным.

Феи, в отличие от молящихся Мученику людей с их пуританской моралью, не разделяют тело и душу, земное и небесное. Всё, что связано с телом, у них считается проявлением божественного, а плотские удовольствия ценятся как подарок богов. Поэтому фейри не стесняются своих тел и куда свободнее, чем люди, относятся к сексу. Точно так же, спокойно и без лишних сантиментов, они относятся к смерти: в детских книжках крылатого народа полно жестоких сцен, а феи при необходимости проливают кровь, не моргнув глазом, и не боятся умереть сами. Неудивительно, что подобные существа вызывали у людей одновременно страх, отвращение и тщательно подавляемое любопытство.

Феи не однородная раса: у них тоже есть разные нации, как и у людей, а континент Тирнанок разделён на полтора десятка небольших королевств. Так, Виньетт Стоунмосс родом из королевства Анун на севере континента — именно в залив Анун когда-то впервые прибыли человеческие корабли. В легендах фей говорится, что когда-то все королевства были единой империей, которую основала Королева Воронов, дочь богини войны Морригу. В память о ней многие фейские королевства (в частности, тот же Анун) матриархальны — власть наследуется по женской линии. Женщины у фей также занимаются делами духовными — святилища возглавляют жрицы-целительницы, носящие титул Мима, — и сражаются в битвах наравне с мужчинами.

Отставание от людей в технологическом развитии стало роковым для фей и других нечеловеческих народов. Когда люди открыли Тирнанок, их занимали только природные богатства континента, которые они принялись азартно осваивать, не особо считаясь с интересами коренных обитателей. Поначалу с правителями фейских королевств пытались договариваться, но не гнушались и стравливать фей разных наций между собой по принципу «разделяй и властвуй».

Две войны Бурга и Пакта, проходившие на территории Тирнанока, окончательно растоптали фейскую цивилизацию. Несчастные феи выбрали бы в качестве протектора чуть более гуманный к ним Бург, — но победил Пакт, загнавший крылатую расу в концлагеря. Наиболее везучим фейри удаётся сбежать в Бург. Здесь их называют уничижительным жаргонным словечком «пикс», и им можно быть только горничными или проститутками, но, по крайней мере, у них больше шансов выжить.

О магии фей мы знаем мало — рационально мыслящие люди либо не верят в магию, либо не могут её объяснить. Известно, например, что феромоны фей делают их невероятно привлекательными для людей, — видимо, поэтому фейский бордель на Карнивал Роу пользуется таким успехом. Кроме того, некоторые фейри полностью посвящают себя зельеварению, гаданию по внутренностям, предсказанию будущего и прочим магическим практикам. Таких фей называют гаруспиками, их почитают и боятся даже собственные соплеменники.

Прочие народы: рога и копыта

Залив Анун, в котором высадились люди, издревле служил удобной точкой пересечения фей с другими расами, населяющими огромный континент Игнота, — он простирается к северу и к востоку от Тирнанока.

Фавны (faunos vulgar) — существа с мохнатыми лошадиными ногами и закрученными рогами, напоминающими бараньи, — могут похвастать не менее древней и богатой историей, чем феи. Эти две расы тысячелетиями жили бок о бок: фавны даже основывали на Тирнаноке колонии, а феи время от времени вступали с ними в войны. Легендарная Королева Воронов прославилась именно тем, что в очередной раз изгнала фавнов с континента.

Раса фавнов тоже неоднородна — они делятся как минимум на три этнические группы, основавшие собственные государства: на севере Игноты — Илдатах и Уриско, а на юге — Пайян, прародина фавнов и «культурный центр» целой расы. Происхождение фавна можно распознать по форме его рогов и цвету кожи, которая может быть более или менее тёмной. Их самоназвание — Пайок, и от этого слова произошло уничижительное прозвище «пак», которым фавнов (а порой и фей) называют люди.

Несмотря на физическую силу, фавны не смогли противопоставить людям таких же мощных технологий (а о том, владеют ли они магией, ничего не известно), поэтому после Второй Тирнанезийской войны оказались в том же положении, что и феи. Фавнов-иммигрантов в Бурге нанимают в качестве домашней прислуги — если повезёт. Тем, кому не повезло, приходится выполнять тяжёлую работу каменщиков, грузчиков и так далее. Те, кому совсем не повезло, остаются бездомными бродягами.

В сериале — особенно ближе к концу сезона — важную роль играет загадочная религия фавнов: вера в Скрытого. Таинственные писания о Скрытом собраны в книге с подходящим названием «Шифры», и, похоже, трактовать их можно очень по-разному. Приверженцы радикальной версии культа Скрытого подвергают себя изуверским испытаниям вроде самобичевания. А в условиях тяжёлой иммигрантской жизни культ быстро приобретает черты террористической организации. Трудно не усмотреть здесь намёки на исламский экстремизм.

Троу (jotunus boreal), они же Йотуны, — раса неповоротливых гигантов, как две капли воды похожих на троллей из скандинавской мифологии. Они населяют землю под названием Йотунхейм (или Троуленд) на севере континента Игнота. Хотя прямых столкновений с людьми у них почти не было, троу тоже пострадали от последствий Тирнанезийских войн, и часть их сделалась иммигрантами. Троу считаются тупыми и неспособными ни на что, кроме однообразной тяжёлой работы. Так ли это на самом деле, возможно, нам ещё предстоит узнать.

Кобольды (goblinus inferior) — крохотные существа, населяющие острова Нок в южной части Тирнанезийского моря, которое разделяет Тирнанок и Игноту. Говорить на языке людей они то ли не могут, то ли не хотят, хотя прекрасно всё понимают. Из-за этого, а также из-за того, что кобольды не носят одежду (у них прочная «бронированная» кожа), люди зачастую приравнивают их к животным. Между тем у кобольдов есть свой язык и развитая культура — хотя о ней почти ничего не известно.

Кентавры — единственная нечеловеческая раса, делящая один континент с людьми. На протяжении тысячелетий они кочевали по тем же равнинам, что и люди, но, когда те начали вести оседлый образ жизни и строить города, кентавры остались кочевниками. Сейчас они населяют в основном западную, степную, часть Месогеи, часто наведываясь в города ради заработка — в качестве тягловой силы. Суть их отношений с людьми — «ничего личного, только бизнес».

Марроки не раса в строгом смысле слова, но о них стоит упомянуть. Это оборотни-вервольфы, превращающиеся в животных каждое полнолуние. В них, впрочем, нет ничего мистического: «Проклятие Волка» вызывается вирусом, передающимся через кровь. Ему подвержены все расы этого мира. Как мы знаем по сериалу, Пакт не гнушался использовать этот вирус для того, чтобы превращать своих военных в «биологическое оружие»: каждый новосозданный вервольф старался заразить как можно больше солдат противника. Так в оборотня превратился боевой товарищ Райкрофта Филострата, главного героя «Карнивал Роу». Дариус Провелл после возвращения с войны не покидает тюремной камеры: «Проклятие Волка» неизлечимо.

* * *

В мире «Карнавальной улицы» мало по-настоящему оригинальных деталей, но в сочетании они создают картину живого и пёстрого мира. Автор не просто смешал в одном «плавильном котле» несколько сказочных рас, но и подробно разработал их культуру и мировоззрение. Этого материала хватит ещё не на один сезон сериала. Нам уже не терпится дождаться хотя бы второго, который наверняка ответит на многие вопросы и заполнит пробелы в наших знаниях о мире людей, фейри и фавнов.