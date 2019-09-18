«Карнивал Роу». Романтический стимпанк-нуар с кровищей и феечками

Убийства и любовь в стимпанковом мире, который люди делят с феями, фавнами и другими магическими расами

Война двух человеческих держав опустошила земли волшебных существ — фей, фавнов, кентавров, кобольдов. Они спасаются у людей, в городе Бург. Полицейский инспектор Райкрофт Филострат расследует серию нападений на этих существ, а потом и жестоких убийств. В это время в Бурге появляется его бывшая возлюбленная — фея Виньетт Стоунмосс, которая считала его мертвым…

Жанр: детективное фэнтези

Шоураннеры: Рене Эчеваррия, Трэвис Бичем

В ролях: Орландо Блум, Кара Делевинь, Дэвид Гьяси, Тамзин Мерчант, Джаред Харрис

Премьерный показ: 30 августа 2019, Amazon

Продолжительность: 8 серий по 60 минут

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Стриминговый сервис Amazon Prime с самого начала работы над этим проектом делал на него большие ставки. После финала «Игры престолов» телеканалы и стриминговые сервисы включились в соревнование за ее аудиторию. Вот и боссы Amazon откопали старый сценарий фильма «Убийство на Карнивал Роу», написанный Трэвисом Бичемом по собственной книге еще в 2005 году. Сюжет фильма представлял собой интерпретацию истории Джека Потрошителя, только его жертвами оказывались не проститутки, а феи.

После того как снимать фильм отказался сам Гильермо дель Торо, сценарий можно было отправлять в производственный ад, — но им заинтересовались Amazon и лично Орландо Блум. Потенциал придуманного сценаристом мира легко можно было развернуть на целый сериал, что и было сделано.

Сеттинг, разумеется, в шоу Amazon совсем другой, нежели в «Игре престолов»: не псевдосредневековье, а стимпанк-викторианство. Это мир, в котором человеческая раса бурно развивает технологии (и доразвилась уже до телеграфа, монорельсового транспорта и даже электрических лампочек), а их соседи — магические расы — пошли другим путем, за что и поплатились. В войне двух человеческих государств — республики Бург и агрессивной империи Пакт — первая проиграла и была вынуждена уступить Пакту территории нечеловеческих рас, на которых велась война. А заодно заполучила поток беженцев — феи, фавны и кентавры теперь нанимаются на черную работу в Бурге, где к ним относятся как к мусору и презрительно именуют «кричами» (от creature — «существо»). Карнивал Роу (то есть «Карнавальная улица») — это, собственно, название иммигрантского района.

Актуальная тема расизма и миграции — центральная в «Карнивале Роу». Она всплывает буквально в каждом кадре и в каждой сюжетной линии. Детективная, где представители иных рас становятся жертвами сначала хулиганских нападений, а затем убийств, — только одна из них. Другая — история богатого фавна, который стремится войти в насквозь расистское человеческое высшее общество. Третья — политическая борьба в Бурге: лидер оппозиции требует антимиграционных законов, канцлер из последних сил сдерживает этот натиск. Так или иначе, говорят о сложных межрасовых проблемах в этом сериале постоянно. И, надо сказать, освещают их не однобоко: феи и фавны — не всегда и не во всем страдающая сторона.

Главный сюжет, притягивающий внимание зрителя, — разумеется, детективный. Жестокие убийства выстраиваются в схему, которую пытается разгадать участник той самой войны Райкрофт Филострат (Орландо Блум), он же просто Фило. Внимательному зрителю будет несложно раскрыть эту загадку раньше него — детектив в «Карнивале Роу», увы, не назовешь запутанным и сложным.

Впрочем, нужно помнить о том, что мы имеем дело не просто с детективом, а с нуаром, в котором экзистенциальные проблемы важнее, чем простой ответ на вопрос «кто убийца?». В некий момент расследования Фило обнаруживает себя не на обочине этого сюжета, а в самом его центре, и вопрос «кто это сделал?» постепенно замещается для него вопросом «кто я такой?». Это открытие — главное, что происходит с ним к финалу сюжета и определяет его выбор в заключительной серии.

Романтическая же линия, на которую возлагались большие надежды, их не оправдала. История любви Фило и Виньетт (Кара Делевинь) из трагедии съезжает в предсказуемую мелодраму, а герои то и дело натыкаются друг на друга в самых неожиданных местах, чтобы обменяться очередной порцией банальных реплик. Впрочем, на Кару Делевинь всегда приятно посмотреть, к тому же здесь она действительно хорошо играет — уж точно лучше, чем в «Валериане». Хотя в целом чудес актерской игры мы в сериале не увидим — крепкий профессионализм, не более того.

Что до секса и насилия, которые должны были привлечь аудиторию «Игры престолов», то их в восьми эпизодах первого сезона отсыпали даже с избытком. Жестокие убийства показаны со всеми анатомическими подробностями, как и эротические сцены — в том числе межрасовые (Блум и Делевинь тоже раздеваются на экране, куда же без этого). Правда, люди викторианской эпохи не прыгали в койку после первого же поцелуя, да и до поцелуя приходилось преодолевать непростой путь отношений. В такие моменты особенно ясно понимаешь, что «Карнивал Роу» все-таки фэнтези.

Сложный продуманный мир, любопытные персонажи — и слабый сюжет, а ведь сериалы мы смотрим, как правило, ради последнего. Но мы, пожалуй, дадим «Карнивалу Роу» еще один шанс со вторым сезоном.