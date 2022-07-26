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    Подкасты
    #The CW #супергеройские сериалы

    Обсуждаем сериалы The CW в 49-м выпуске подкаста

    26 июля 2022
    26.07.2022
    8492
    0 минут на чтение
    #The CW #супергеройские сериалы
    The CW заказал пилоты сериалов «Винчестеры» и «Рыцари Готэма»

    В этом выпуске подкаста мы обсуждаем многочисленные сериалы, что выпускает The CW или в простонародье Сидаб. При чём не конкретные сюжеты, а само явление — почему под крылом одной компании появилось столько странных продуктов, кто всё это смотрит и стыдно ли признаться, если тебе нравится. У микрофонов Дмитрий Шепелёв и Леонид Мойжес, а модерирует их диалог Евгений Пекло.

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