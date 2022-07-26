Обсуждаем сериалы The CW в 49-м выпуске подкаста

В этом выпуске подкаста мы обсуждаем многочисленные сериалы, что выпускает The CW или в простонародье Сидаб. При чём не конкретные сюжеты, а само явление — почему под крылом одной компании появилось столько странных продуктов, кто всё это смотрит и стыдно ли признаться, если тебе нравится. У микрофонов Дмитрий Шепелёв и Леонид Мойжес, а модерирует их диалог Евгений Пекло.
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Причины не раскрываются.
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