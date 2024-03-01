Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

В пошаговом режиме на огромном Бахамуте к вам спускается очередной выпуск «Фантастического подкаста». Сергей Серебрянский, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский погружаются в японские ролевые игры: историю их появления, ключевые особенности и, конечно же, обсуждают лучших и не очень представителей жанра!

В выпуске:

– Рассказываем, почему JRPG расцвели во времена PS1 и почти скончались в эпоху PS3.

– Проводим сеанс изгнания бесов при упоминании Resonance of Fate.

– Выделяем самые интересные и необычные японские RPG за пределами столпов жанра.

– Бессознательно игнорируем «Покемонов», и сознательно — Persona.

– Рассказываем, в какой JRPG можно взять класс бомжа, а в какой — целых 108 играбельных персонажей.

– Разбираемся, за что мы любим JRPG (точно не за гринд и анимешные штампы).

Список упомянутых игр Octopath Traveler Chained Echoes Rakuen Chrono Trigger Chrono Cross Suikoden Live a Life Valkyrie Profile Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Valkyrie Chronicles The World Ends with You Persona 4 Xenoblade Chronicles Xenogears The Legend of Heroes: Trails in the Sky Yakuza: Like a Dragon Half-Minute Hero Cosmic Star Heroine Septerra Core Sea of Stars Triangle Strategy Undertale Lunar: Silver Star Story Complete Kingdom Hearts Cthulhu Saves the World (Zeboyd Games) Cthulhu Saves the Christmas Battle Chasers: Nightwar Sudeki Star Ocean: The Second Story R Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

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