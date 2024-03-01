Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

В пошаговом режиме на огромном Бахамуте к вам спускается очередной выпуск «Фантастического подкаста». Сергей Серебрянский, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский погружаются в японские ролевые игры: историю их появления, ключевые особенности и, конечно же, обсуждают лучших и не очень представителей жанра!
В выпуске:
– Рассказываем, почему JRPG расцвели во времена PS1 и почти скончались в эпоху PS3.
– Проводим сеанс изгнания бесов при упоминании Resonance of Fate.
– Выделяем самые интересные и необычные японские RPG за пределами столпов жанра.
– Бессознательно игнорируем «Покемонов», и сознательно — Persona.
– Рассказываем, в какой JRPG можно взять класс бомжа, а в какой — целых 108 играбельных персонажей.
– Разбираемся, за что мы любим JRPG (точно не за гринд и анимешные штампы).
Octopath Traveler
Chained Echoes
Rakuen
Chrono Trigger
Chrono Cross
Suikoden
Live a Life
Valkyrie Profile
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Valkyrie Chronicles
The World Ends with You
Persona 4
Xenoblade Chronicles
Xenogears
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
Yakuza: Like a Dragon
Half-Minute Hero
Cosmic Star Heroine
Septerra Core
Sea of Stars
Triangle Strategy
Undertale
Lunar: Silver Star Story Complete
Kingdom Hearts
Cthulhu Saves the World (Zeboyd Games)
Cthulhu Saves the Christmas
Battle Chasers: Nightwar
Sudeki
Star Ocean: The Second Story R
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
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Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
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Предыдущий выпуск
Обсуждаем творчество Зака Снайдера в 114 выпуске «Фантастического подкаста»
Режиссёрская версия этого подкаста выйдет через три года, если вы очень настойчиво будете об этом просить в соцсетях!