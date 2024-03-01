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    #JRPG #подкаст

    Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

    1 марта 2024
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    01.03.2024
    18126
    1 минута на чтение
    #JRPG #подкаст

    В пошаговом режиме на огромном Бахамуте к вам спускается очередной выпуск «Фантастического подкаста». Сергей Серебрянский, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский погружаются в японские ролевые игры: историю их появления, ключевые особенности и, конечно же, обсуждают лучших и не очень представителей жанра!

    В выпуске:

    – Рассказываем, почему JRPG расцвели во времена PS1 и почти скончались в эпоху PS3.

    – Проводим сеанс изгнания бесов при упоминании Resonance of Fate.

    – Выделяем самые интересные и необычные японские RPG за пределами столпов жанра.

    – Бессознательно игнорируем «Покемонов», и сознательно — Persona.

    – Рассказываем, в какой JRPG можно взять класс бомжа, а в какой — целых 108 играбельных персонажей.

    – Разбираемся, за что мы любим JRPG (точно не за гринд и анимешные штампы).

    Список упомянутых игр

    Octopath Traveler

    Chained Echoes

    Rakuen

    Chrono Trigger

    Chrono Cross

    Suikoden

    Live a Life

    Valkyrie Profile

    Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

    Valkyrie Chronicles

    The World Ends with You

    Persona 4

    Xenoblade Chronicles

    Xenogears

    The Legend of Heroes: Trails in the Sky

    Yakuza: Like a Dragon

    Half-Minute Hero

    Cosmic Star Heroine

    Septerra Core

    Sea of Stars

    Triangle Strategy

    Undertale

    Lunar: Silver Star Story Complete

    Kingdom Hearts

    Cthulhu Saves the World (Zeboyd Games)

    Cthulhu Saves the Christmas

    Battle Chasers: Nightwar

    Sudeki

    Star Ocean: The Second Story R

    Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

    Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

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     Кот-император |  23.02.2024 |  570

    Режиссёрская версия этого подкаста выйдет через три года, если вы очень настойчиво будете об этом просить в соцсетях!

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