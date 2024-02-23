    Подкасты
    #Зак Снайдер #подкаст

    Обсуждаем творчество Зака Снайдера в 114 выпуске «Фантастического подкаста»

    23 февраля 2024
    Фото аватара
    23.02.2024
    24617
    0 минут на чтение
    #Зак Снайдер #подкаст

    Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв, Кирилл Размыслович и Сергей Цилюрик собрались в Лигу Если-не-справедливости-то-хотя-бы-относительного-социального-равенства, чтобы как следует обсудить творчество Зака Снайдера.

    В этом выпуске:

    • Так много шуток про слоу-мо, что его лучше слушать в ускоренном воспроизведении.
    • «300» — самый фаллический фильм в истории.
    • Первое, что все помнят из творчества режиссёра — зомби-младенец. И он едва не вернулся в 2021 году!
    • Кто сидит внутри Снайдера и на самом деле снимает его фильмы.
    • Обсуждаем этот, ну как там его, который мультфильм про сов, вот да, тот самый.
    • «Запрещённый приём» — самый умный, интересный и недооценённый фильм Снайдера.

    …А нет, всё в порядке, шутки про слоу-мо сократили на постпродакшене по требованию студии, скорость можно не увеличивать, приятного прослушивания!

    Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

    Предыдущий выпуск

    Черновик 1070

    Обсуждаем творчество Зака Снайдера в 114 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  23.02.2024 |  92

    Режиссёрская версия этого подкаста выйдет через три года, если вы очень настойчиво будете об этом просить в соцсетях!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 13
    Выходим из второго уровня сна Кристофера Нолана в 105-м выпуске Фантастического подкаста
    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор
    Сравниваем «Дом Дракона» с «Кольцами власти» в 57-м выпуске Фантастического подкаста
    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста
    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста

    Статьи

    «Настоящий детектив: Ночная страна». Тени в стране бесконечных льдов (осторожно, спойлеры!) 4
    0
    496
    «Настоящий детектив: Ночная страна». Мистика и проблемы 4 сезона (осторожно, спойлеры!)

    Время — всё ещё плоский круг

    Midjourney, промтер Александр Гагинский
    0
    7956
    Скандал на премии «Хьюго»! Как результаты подтасовали, чтобы прогнуться под Китай

    Трагедия в трёх действиях.

    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления 8
    0
    20430
    «Аватар. Легенда об Аанге» от Netflix: первые впечатления

    Стоило ли снимать дорогой и красивый ремейк, если потерять главное — душу героев?

    Во что поиграть вместо Starfield
    0
    70285
    Во что поиграть вместо Starfield. Мы отобрали 9 игр получше

    Поехали!

    Обзор «Берсерк: Русы против ящеров» 9
    0
    122428
    Обзор «Берсерк: Русы против ящеров»

    Ударим славянским зажимом яйцами по ящерам хитроковарным!

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата? 5
    0
    184505
    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата?

    Как первое знакомство с тактическим стелсом не подойдет, но фанатов жанра порадует.

    «Мадам Паутина»: не ведитесь на оценки критиков! Наш обзор 3
    0
    210332
    «Мадам Паутина»: не ведитесь на оценки критиков! Наш обзор

    Злой Паучок против Макс из Life is Strange — это же круто… могло быть?

    Книги в жанре фантастики, где ученые — главные герои
    0
    224009
    Фантастические книги, где главные герои — учёные

    Что почитать, если хочется торжества науки

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить