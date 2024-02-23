Обсуждаем творчество Зака Снайдера в 114 выпуске «Фантастического подкаста»

Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв, Кирилл Размыслович и Сергей Цилюрик собрались в Лигу Если-не-справедливости-то-хотя-бы-относительного-социального-равенства, чтобы как следует обсудить творчество Зака Снайдера.

В этом выпуске:

Так много шуток про слоу-мо, что его лучше слушать в ускоренном воспроизведении.

«300» — самый фаллический фильм в истории.

Первое, что все помнят из творчества режиссёра — зомби-младенец. И он едва не вернулся в 2021 году!

Кто сидит внутри Снайдера и на самом деле снимает его фильмы.

Обсуждаем этот, ну как там его, который мультфильм про сов, вот да, тот самый.

«Запрещённый приём» — самый умный, интересный и недооценённый фильм Снайдера.

…А нет, всё в порядке, шутки про слоу-мо сократили на постпродакшене по требованию студии, скорость можно не увеличивать, приятного прослушивания!

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