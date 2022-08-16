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    #Парк юрского периода #Черепашки-ниндзя

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    16 августа 2022
    16.08.2022
    20
    0 минут на чтение
    #Парк юрского периода #Черепашки-ниндзя
    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Данил Ряснянский, Василий Владимирский и Дмитрий Шепелёв собрались поговорить о популярной культуре 90-х годов. Чем наша культура этого периода отличалась от западной, что читали в СНГ и кто всё это писал, как и почему в те годы менялся кинематограф. Если хотите ещё один выпуск по этой теме, обязательно напишите об этом в комментариях!

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